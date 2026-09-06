Podul Basarab se redeschide circulației. Lucrările vor continua însă până la finalul anului

Podul Basarab va fi redeschis circulației în cursul acestei nopți, după lucrările începute pe 20 iunie, a anunțat primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Ridicarea restricțiilor nu înseamnă însă că șantierul se închide. Mai multe intervenții vor continua până la sfârșitul anului, fără să mai afecteze traficul în aceeași măsură.

„Podul Basarab se deschide circulației în această noapte, așa cum am promis”, a anunțat Ciprian Ciucu.

Lucrările au început pe 20 iunie, iar intervențiile care afectau direct traficul rutier au fost tratate cu prioritate. Pe durata acestora, câte o arteră a podului a fost închisă alternativ, circulația desfășurându-se în ambele sensuri pe cealaltă.

Potrivit primarului general, echipele au lucrat în două schimburi, inclusiv în weekend, pentru ca această etapă să fie finalizată înaintea celorlalte reparații.

Până acum, lucrările au vizat în special carosabilul și componentele structurale care necesitau intervenții. Au fost refăcute asfaltul și hidroizolația, au fost reparate rosturile de dilatație și au fost realizate noi marcaje rutiere.

Echipele au intervenit și asupra fisurilor și elementelor de beton, precum și la pilonii și intradosul podului.

Sistemele de scurgere au fost curățate și reparate, inclusiv cele din zona căii de rulare a tramvaielor. Au fost reparate și vopsite și mai multe componente metalice, printre care bordurile și balustradele.

Redeschiderea circulației nu marchează finalizarea proiectului. O serie de lucrări vor continua în următoarele luni, ținta fiind ca recepția finală să poată avea loc la începutul anului viitor.

Printre intervențiile rămase se numără înlocuirea gardurilor ruginite și a panourilor de protecție fonică. Vor fi curățate și protejate și elementele de beton care nu au fost incluse în prima etapă.

„TOTUL va fi reparat sau înlocuit, pus în siguranță, igienizat”, a transmis Ciprian Ciucu.

O altă etapă importantă privește stația de tramvai de pe Podul Basarab.

Sunt programate intervenții la panourile din plexiglas, dar și la scări, lifturi și scările rulante.

Aceste lucrări fac parte din proiectul mai amplu prin care pasajul urmează să fie adus într-o stare care să permită recepția finală la începutul anului viitor.

Primarul general susține că Podul Basarab nu a fost recepționat și întreținut corespunzător timp de peste 15 ani de la darea în folosință.

Potrivit acestuia, lucrările au devenit necesare atât din cauza degradării infrastructurii, cât și pentru rezolvarea situației privind recepția obiectivului.

„Pasajul se degradase și nu mai prezenta siguranță”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Finalizarea intervențiilor ar urma să permită recepția oficială a lucrării și, ulterior, realizarea lucrărilor de mentenanță necesare pentru întreținerea Podului Basarab.