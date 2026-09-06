Uniforma ar putea deveni obligatorie în școli. Proiectul prevede și amenzi de până la 10.000 de lei pentru școlile care nu respectă regulile

Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru elevii din învățământul de stat, potrivit unui proiect care modifică Legea învățământului preuniversitar. Inițiativa a primit aviz favorabil în Comisia pentru Administrație Publică din Senat, dar nu este încă lege și trebuie să își continue traseul parlamentar.

În prezent, fiecare unitate de învățământ poate decide, prin Consiliul de Administrație, dacă introduce sau nu o uniformă pentru elevi.

Proiectul inițiat de parlamentari PSD și depus la Senat pe 26 iulie propune schimbarea acestei reguli. Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 ar urma să fie modificată astfel încât elevii din școlile de stat să poarte obligatoriu o ținută școlară unică.

Inițiativa a trecut deja prin mai multe comisii parlamentare, iar cel mai recent aviz favorabil a venit din partea Comisiei pentru Administrație Publică a Senatului.

Acest lucru nu înseamnă însă că uniforma a devenit obligatorie. Proiectul trebuie să parcurgă în continuare procedura parlamentară și să fie adoptat înainte ca noile prevederi să poată produce efecte, arată Observatorul Prahovean.

Unul dintre principalele argumente prezentate în sprijinul proiectului este reducerea diferențelor vizibile dintre elevi în funcție de situația financiară a familiilor.

Deputata PSD Alexandra Presură, unul dintre inițiatorii proiectului, consideră că introducerea unei ținute comune ar putea contribui la combaterea bullying-ului și a discriminării bazate pe statutul financiar.

În expunerea de motive este invocat și sentimentul de apartenență la comunitatea școlară. O ținută comună ar urma, potrivit susținătorilor inițiativei, să reducă diferențele vestimentare și să creeze o identitate mai clară a unității de învățământ.

Una dintre problemele ridicate de introducerea unei ținute obligatorii este costul suportat de familii.

Proiectul nu stabilește o obligație generală pentru autoritățile locale de a cumpăra uniformele tuturor elevilor. În schimb, permite finanțarea acestora din bugetele locale.

O situație distinctă este prevăzută pentru copiii care provin din familii vulnerabile și din medii defavorizate. Pentru aceștia este prevăzută posibilitatea ca un kit de bază să fie oferit gratuit sau subvenționat.

Prin urmare, proiectul nu prevede că fiecare elev din sistemul de stat va primi automat o uniformă gratuită.

Inițiativa introduce și sancțiuni pentru unitățile de învățământ care nu ar respecta noile prevederi.

Amenzile propuse sunt cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei și ar putea fi aplicate de Poliția Locală.

Sancțiunile ar viza unitățile de învățământ care nu respectă obligațiile privind ținuta școlară, nu direct elevii.

Amenzile nu se aplică în prezent. Ele ar putea fi introduse numai dacă proiectul trece de Parlament și noile prevederi intră în vigoare.

Propunerea nu beneficiază de susținerea tuturor instituțiilor care au analizat-o.

Consiliul Economic și Social (CES) a emis un aviz negativ. Una dintre principalele obiecții privește argumentul inițiatorilor potrivit căruia introducerea uniformei ar putea contribui la reducerea bullying-ului.

Deocamdată, regulile actuale rămân în vigoare, iar proiectul trebuie să își continue traseul legislativ înainte ca uniforma să poată deveni obligatorie în școlile de stat.