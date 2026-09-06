Bursa de la București a pierdut aproape 5 miliarde de lei într-o săptămână. Investitorii au tranzacționat acțiuni de 787 de milioane de lei

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat săptămâna 31 august – 4 septembrie 2026 cu o scădere a capitalizării de peste 4,74 miliarde de lei. În același timp, activitatea investitorilor a crescut puternic, valoarea tranzacțiilor cu acțiuni fiind cu aproape 75% mai mare față de săptămâna precedentă.

Capitalizarea bursieră a ajuns la finalul perioadei analizate la 713,09 miliarde de lei, în scădere cu 0,66%.

În săptămâna precedentă, 24 – 28 august, companiile listate pe Bursa de Valori București aveau o capitalizare totală de 717,83 miliarde de lei.

Diferența este de peste 4,74 miliarde de lei într-o singură săptămână.

Indicele principal BET a închis săptămâna la 34.414,30 puncte.

În contrast cu evoluția capitalizării, rulajul pieței de acțiuni a înregistrat o creștere puternică.

Tranzacțiile cu acțiuni au ajuns la 787,23 milioane de lei în perioada 31 august – 4 septembrie, comparativ cu 450,86 milioane de lei în săptămâna precedentă.

Creșterea a fost de peste 336,36 milioane de lei, echivalentul unui avans de 74,6%.

Cea mai activă ședință a săptămânii a fost cea de joi, 3 septembrie, când valoarea schimburilor a ajuns la 285,63 milioane de lei.

La polul opus, cea mai redusă activitate s-a înregistrat vineri, 4 septembrie, când tranzacțiile au însumat 51,25 milioane de lei.

Acțiunile Digi Communications NV au fost cele mai lichide titluri de pe segmentul principal al Bursei de Valori București.

Investitorii au realizat tranzacții cu aceste acțiuni în valoare de 240,19 milioane de lei. Cotația Digi Communications a înregistrat însă o scădere de 3,17%.

Pe poziția următoare s-a aflat Banca Transilvania, cu tranzacții de 124,23 milioane de lei și o depreciere a acțiunilor de 1,21%.

Romgaz a ocupat locul al treilea din punct de vedere al lichidității, cu schimburi de 104,07 milioane de lei. Acțiunile companiei au pierdut 6,29% pe parcursul săptămânii.

În ceea ce privește evoluția cotațiilor, Comcm Constanța a înregistrat cea mai importantă apreciere a săptămânii, de 15,86%.

Acțiunile Rompetrol Rafinare au avansat cu 10%, iar Electro-Alfa International a înregistrat o creștere de 9,90%.

La celălalt capăt al clasamentului s-au aflat acțiunile Uamt, care au pierdut 20,27%.

Sinteza a înregistrat o depreciere de 12,26%, în timp ce acțiunile Conted au coborât cu 10,81%.