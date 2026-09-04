Bursele asiatice cresc după avansul de pe Wall Street. Acțiunile marilor companii de tehnologie au susținut piețele

Principalele burse asiatice au înregistrat în mare parte creșteri vineri dimineață, după o sesiune pozitivă pe Wall Street, susținută în special de marile companii de tehnologie. Investitorii urmăresc în paralel evoluția dobânzilor din SUA și Japonia, dar și prețurile ridicate ale petrolului, pe fondul războiului dintre Statele Unite și Iran.

Indicele japonez Nikkei 225 a avansat cu 0,6%, până la 64.622,33 puncte, în timp ce Kospi din Coreea de Sud a câștigat 0,9%, ajungând la 6.635,67 puncte.

Cea mai puternică evoluție dintre marile piețe ale regiunii a fost înregistrată la Hong Kong. Hang Seng a urcat cu 2,1%, până la 25.751,26 puncte. Shanghai Composite a crescut cu 0,8%, la 3.973,27 puncte.

În Australia, S&P/ASX 200 a avut o evoluție aproape neschimbată, cu o scădere de mai puțin de 0,1%, până la 9.011,80 puncte.

Evoluția vine după ce bursele americane au încheiat ședința de joi pe plus. S&P 500 a crescut cu 1,1%, Dow Jones Industrial Average cu 1,2%, iar Nasdaq Composite a avansat cu 1,4%.

Marile companii de tehnologie au avut o contribuție importantă la avansul pieței americane. Microsoft a câștigat 2,7%, Meta a urcat cu 3%, iar acțiunile Apple s-au apreciat cu 1%.

Nvidia a crescut cu 1,8% după ce producătorul de cipuri a anunțat că va cumpăra platforma de inteligență artificială Hugging Face pentru 13 miliarde de dolari.

Și companiile din sectorul serviciilor de comunicații au contribuit semnificativ la creșterea pieței. Valoarea foarte mare a acestor companii le conferă o influență importantă asupra evoluției indicilor bursieri.

Investitorii au fost încurajați și de relaxarea recentă a randamentelor obligațiunilor americane.

Prețurile petrolului au continuat să crească ușor. Țițeiul american de referință a avansat cu 65 de cenți, până la 91,95 dolari pe baril, iar Brent a crescut cu 47 de cenți, până la 95,99 dolari.

Războiul dintre Statele Unite și Iran, care durează de șase luni și s-a intensificat în ultima perioadă, este principalul factor care a împins prețurile energiei în sus.

Situația din Strâmtoarea Hormuz rămâne importantă pentru piețele internaționale. Numeroase state depind de această rută pentru importurile de petrol din Orientul Mijlociu. Japonia este deosebit de vulnerabilă, deoarece importă aproape tot petrolul pe care îl consumă.

Tensiunile au crescut din nou după ce Iranul a atacat Kuweitul joi, ca represalii pentru bombardamentele americane de la începutul săptămânii.

Randamentul titlurilor de stat americane pe zece ani a coborât la 4,77%, de la 4,79% miercuri seara. Acesta rămâne însă mult peste nivelul de 4,20% înregistrat la începutul anului 2026.

Piețele analizează și declarațiile guvernatorului Rezervei Federale Christopher Waller, care au redus într-o anumită măsură așteptările privind o nouă majorare a dobânzii la următoarea ședință a Fed, programată peste două săptămâni.

Waller a spus că, dacă noile date vor arăta o temperare a inflației, ar fi înclinat să susțină menținerea dobânzii de referință la nivelul actual. Dacă inflația va fi mai ridicată, ar lua în considerare o majorare.

Investitorii urmăresc în același timp următoarea decizie a Băncii Japoniei, al cărei consiliu de politică monetară se va reuni în cursul acestei luni.

Unii analiști se așteaptă la o majorare a dobânzii de referință, principala necunoscută fiind amploarea acesteia. Japonia se confruntă și cu presiuni pentru creșterea dobânzilor, o asemenea măsură putând susține yenul.

Pe piața valutară, dolarul a coborât ușor la 155,78 yeni, de la 155,84 yeni. Euro s-a tranzacționat la 1,1633 dolari, aproape neschimbat față de nivelul anterior de 1,1631 dolari.