Comerțul cu amănuntul a scăzut cu peste 6% în iulie 2026 față de anul trecut. Cum au evoluat vânzările de alimente, produse nealimentare și carburanți

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a înregistrat o evoluție mixtă în luna iulie 2026. Față de luna iunie 2026, activitatea comercială a crescut, însă comparativ cu iulie 2025 s-au înregistrat scăderi importante.

Potrivit datelor pentru luna iulie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut față de luna precedentă cu 7,0% ca serie brută și cu 0,8% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În schimb, față de luna iulie 2025, volumul cifrei de afaceri a scăzut cu 6,2% ca serie brută și cu 6,1% ca serie ajustată. În primele șapte luni ale anului, respectiv în perioada 1 ianuarie-31 iulie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a fost mai mic decât în aceeași perioadă din 2025 cu 5,7% ca serie brută și cu 5,8% ca serie ajustată.

În luna iulie 2026, comparativ cu iunie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, ca serie brută, a crescut cu 7,0% pe ansamblu.

Creșterea a fost susținută de toate cele trei mari categorii analizate. Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 12,7%, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au avansat cu 7,6%, iar vânzările de produse nealimentare au crescut cu 4,1%.

După ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, creșterea totală a fost de 0,8%. În această situație, comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 2,2%, iar vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au avansat cu 0,9%. În schimb, vânzările de produse nealimentare au scăzut ușor, cu 0,1%.

Comparativ cu luna iulie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, ca serie brută, a scăzut cu 6,2%. Toate principalele categorii au consemnat scăderi. Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a coborât cu 7,0%, vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 6,4%, iar vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun s-au redus cu 5,4%.

În cazul seriei ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, scăderea totală a fost de 6,1%. Cea mai mare reducere a fost înregistrată de vânzările de produse nealimentare, cu 6,7%. Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 5,8%, iar comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate s-a redus cu 4,4%.

În perioada 1 ianuarie-31 iulie 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5,7% ca serie brută.

Cea mai mare scădere a fost consemnată în cazul vânzărilor de produse nealimentare, care s-au redus cu 7,2%. Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 4,5%, iar vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au fost mai mici cu 4,4%.

Calculat ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5,8% în primele șapte luni ale anului față de perioada similară din 2025.

Și în acest caz, produsele nealimentare au înregistrat cea mai mare scădere, de 7,4%. Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun s-au redus cu 4,5%, în timp ce comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 2,9%.

Datele pentru iulie 2026 arată că, în cazul seriei brute, indicele total al comerțului cu amănuntul a fost de 107,0% față de iunie 2026, de 93,8% față de iulie 2025 și de 94,3% pentru perioada ianuarie-iulie 2026 raportată la aceeași perioadă din 2025.

Pentru seria ajustată, indicii corespunzători au fost de 100,8%, 93,9% și 94,2%. În cazul produselor alimentare, băuturilor și tutunului, seria brută a indicat valori de 107,6% față de iunie, 94,6% față de iulie 2025 și 95,6% pentru primele șapte luni raportate la perioada similară din 2025. Pentru seria ajustată, valorile au fost de 100,9%, 94,2% și 95,5%.

La produsele nealimentare, seria brută a înregistrat 104,1% față de iunie 2026, 93,6% față de iulie 2025 și 92,8% în perioada ianuarie-iulie 2026 comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Pentru seria ajustată, indicii au fost de 99,9%, 93,3% și 92,6%.

În cazul comerțului cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, seria brută a ajuns la 112,7% față de iunie 2026, 93,0% față de iulie 2025 și 95,5% pentru primele șapte luni ale anului comparativ cu perioada similară din 2025. Pentru seria ajustată, valorile au fost de 102,2%, 95,6% și 97,1%.