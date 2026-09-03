Concurență uriașă pentru joburi în România. Aproape 100 de oameni aplică pentru același post

Numărul românilor care își caută un loc de muncă a crescut semnificativ față de anul trecut, iar acest lucru se reflectă direct în nivelul concurenței pentru pozițiile disponibile. În anumite domenii, numărul candidaților care aplică pentru un singur post se apropie de 100.

Platforma eJobs a înregistrat 9,1 milioane de aplicări în primele opt luni ale anului 2026. Cifra este cu 28% mai mare față de aceeași perioadă din 2025 și reprezintă cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani.

Concurența diferă însă semnificativ de la un sector la altul. Cea mai mare presiune se resimte în retail, unde pentru un singur loc de muncă au fost înregistrate peste 90 de candidaturi.

Un nivel ridicat al competiției se observă și în IT/telecom, cu o medie de 89,1 aplicări pentru fiecare post disponibil. Urmează advertising/marketing/PR, cu 79,1 aplicări pentru un loc de muncă, și industria farmaceutică, unde media ajunge la 69,5 candidaturi.

La polul opus se află domeniile arte & entertainment, asigurări, producție și industria alimentară. În arte & entertainment au fost înregistrate, în medie, 31,4 aplicări pentru fiecare post, în timp ce în asigurări media a fost de 34,8 candidaturi.

În producție, un loc de muncă a atras în medie 42,3 aplicări, iar în industria alimentară au fost 49,3 candidaturi pentru fiecare poziție disponibilă. În transport și logistică, în perioada ianuarie-august, media a fost de 49,9 aplicări pentru fiecare poziție. În construcții, numărul mediu a ajuns la 50 de aplicări pentru un loc de muncă.

La nivelul tuturor domeniilor, media din 2026 este de 63 de aplicări pentru fiecare loc de muncă disponibil. Creșterea numărului de candidaturi este explicată atât prin activitatea mai intensă a persoanelor care erau deja prezente pe platformă, cât și prin apariția unor noi candidați pe piața recrutării.

„Cei care erau deja activi în piață au aplicat mai mult, iar lor li s-au adăugat aplicanți noi, ceea ce a mărit simțitor rata medie de aplicări”, spune directorul de vânzări de la eJobs, Roxana Drăghici.

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial al eJobs, salariul mediu net ajunge la 6.300 de lei în arte & entertainment. În asigurări, media salarială netă este de 5.600 de lei, iar în producție ajunge la 5.250 de lei.

În industria alimentară, salariul mediu net este de 4.500 de lei. Pentru angajații din transport și logistică, media ajunge la 5.000 de lei, în timp ce în construcții este de 6.000 de lei.

O parte dintre domeniile în care concurența pentru locurile de muncă este mai redusă se confruntă și cu dificultăți în identificarea angajaților pe piața din România. Pentru acoperirea necesarului de personal, în aceste sectoare este folosită inclusiv recrutarea de angajați din Asia, transmite Mediafax.

În aceste domenii există oportunități atât pentru persoanele aflate la început de carieră, cât și pentru specialiști. Numărul mai redus al aplicărilor nu înseamnă însă că toate pozițiile sunt accesibile fără competențe specifice.

Un alt element care influențează nivelul concurenței îl reprezintă cerințele tehnice și competențele solicitate de angajatori. Acestea pot limita numărul candidaților inclusiv în cazul unor poziții entry-level.

Astfel, diferențele dintre domenii sunt influențate atât de numărul persoanelor care își caută un loc de muncă, cât și de profilul profesional solicitat pentru pozițiile disponibile.