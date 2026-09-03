Victor Ponta ironizează USR după scandalul din Parlament: „Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc!”

Victor Ponta a lansat joi, pe Facebook, un atac la adresa USR, după conflictul izbucnit în Camera Deputaților. Fostul premier a reacționat la acuzațiile formulate de Cătălin Drulă împotriva UDMR. El susține că USR critică apropierea dintre UDMR și AUR, deși a colaborat în trecut cu partidul condus de George Simion.

Victor Ponta a intervenit în disputa politică și a susținut că reprezentanții USR evită să vorbească despre colaborările pe care formațiunea le-a avut în trecut cu AUR.

„Imnul USR ar trebui să fie: «Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc!»”, a scris Victor Ponta în postarea de pe Facebook.

Fostul premier și-a continuat atacul într-o notă sarcastică și a afirmat că declarațiile actuale ale USR sunt contrazise de deciziile luate anterior de partid.

„De câte ori ies cu câte una dintre gogoșile lor, cineva le-o aruncă direct în față și le amintește că ei au făcut și fac mereu exact invers decât spun! Dar au obrazul mai gros decât o talpă de bocanc!”, susține Ponta.

Conflictul politic a izbucnit în Camera Deputaților după modificarea componenței Biroului Permanent. USR și PNL au reclamat faptul că doi dintre reprezentanții lor au fost înlocuiți cu parlamentari ai AUR și SOS România, în urma unui vot susținut și de UDMR.

Cătălin Drulă a transmis inclusiv un mesaj în limba maghiară, adresat alegătorilor UDMR, prin care a criticat poziția formațiunii.

„De ce a ajutat UDMR extremismul să capete putere și mai mare?”, a întrebat reprezentantul USR.

Unul dintre exemplele prezentate de Victor Ponta îl vizează pe Lucian Pahonțu, directorul Serviciului de Protecție și Pază. Cătălin Drulă a cerut în ultimele zile demisia sau demiterea șefului SPP, în urma informațiilor apărute în spațiul public.

Reprezentantul USR a descris eventuala plecare a lui Lucian Pahonțu drept „un prim gest reparatoriu, absolut necesar”.

Victor Ponta a amintit însă de poziția adoptată de USR în 2018 și a susținut că partidul l-a apărat atunci pe șeful SPP, în perioada conflictului politic dintre acesta și Liviu Dragnea.

Fostul premier a făcut referire și la colaborarea parlamentară dintre USR PLUS și AUR din 2021. Cele două formațiuni au depus împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Florin Cîțu.

Documentul a fost semnat de 122 de parlamentari, iar USR PLUS și AUR au anunțat oficial, în septembrie 2021, depunerea moțiunii.

„După ce s-au făcut de c…t sărind la Pahonțu, pe care îl apărau în 2018 de Dragnea, acum s-au trezit să îi acuze pe UDMR de «colaborare» cu AUR (ceea ce oricum nu e adevărat), uitând că ei au semnat prima moțiune de cenzură împreună cu AUR.”, afirmă Ponta.

Un alt episod menționat de fostul premier este disputa referitoare la legea ANI, despre care Dominic Fritz a afirmat că îl vizează în mod direct și că ar putea determina încetarea mandatului său de primar al Timișoarei.

Actul normativ a fost promulgat de președintele Nicușor Dan și publicat ulterior în Monitorul Oficial. Dominic Fritz a acuzat PSD și AUR că încearcă să îi încheie mandatul prin prevederile introduse în lege.

Victor Ponta susține că USR ar fi solicitat ajutorul parlamentarilor AUR pentru a împiedica adoptarea actului normativ.

„Săptămâna trecută se milogeau de AUR să nu voteze legea ANI ca ramane țara fără Fritz”, a scris Ponta.

Fostul premier și-a continuat mesajul printr-o critică la adresa susținătorilor USR și a consecvenței politice a partidului.