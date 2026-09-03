Victor Ponta ironizează USR după scandalul din Parlament: „Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc!”
SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - Victor Ponta
Victor Ponta a lansat joi, pe Facebook, un atac la adresa USR, după conflictul izbucnit în Camera Deputaților. Fostul premier a reacționat la acuzațiile formulate de Cătălin Drulă împotriva UDMR. El susține că USR critică apropierea dintre UDMR și AUR, deși a colaborat în trecut cu partidul condus de George Simion.
Victor Ponta ironizează USR și îi reproșează că își ignoră propriile acțiuni politice
Victor Ponta a intervenit în disputa politică și a susținut că reprezentanții USR evită să vorbească despre colaborările pe care formațiunea le-a avut în trecut cu AUR.
„Imnul USR ar trebui să fie: «Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc!»”, a scris Victor Ponta în postarea de pe Facebook.
Fostul premier și-a continuat atacul într-o notă sarcastică și a afirmat că declarațiile actuale ale USR sunt contrazise de deciziile luate anterior de partid.
„De câte ori ies cu câte una dintre gogoșile lor, cineva le-o aruncă direct în față și le amintește că ei au făcut și fac mereu exact invers decât spun! Dar au obrazul mai gros decât o talpă de bocanc!”, susține Ponta.
Conflictul politic a izbucnit în Camera Deputaților după modificarea componenței Biroului Permanent. USR și PNL au reclamat faptul că doi dintre reprezentanții lor au fost înlocuiți cu parlamentari ai AUR și SOS România, în urma unui vot susținut și de UDMR.
Cătălin Drulă a transmis inclusiv un mesaj în limba maghiară, adresat alegătorilor UDMR, prin care a criticat poziția formațiunii.
„De ce a ajutat UDMR extremismul să capete putere și mai mare?”, a întrebat reprezentantul USR.
Ponta invocă poziția USR față de Lucian Pahonțu și moțiunea depusă alături de AUR
Unul dintre exemplele prezentate de Victor Ponta îl vizează pe Lucian Pahonțu, directorul Serviciului de Protecție și Pază. Cătălin Drulă a cerut în ultimele zile demisia sau demiterea șefului SPP, în urma informațiilor apărute în spațiul public.
Reprezentantul USR a descris eventuala plecare a lui Lucian Pahonțu drept „un prim gest reparatoriu, absolut necesar”.
Victor Ponta a amintit însă de poziția adoptată de USR în 2018 și a susținut că partidul l-a apărat atunci pe șeful SPP, în perioada conflictului politic dintre acesta și Liviu Dragnea.
Fostul premier a făcut referire și la colaborarea parlamentară dintre USR PLUS și AUR din 2021. Cele două formațiuni au depus împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Florin Cîțu.
Documentul a fost semnat de 122 de parlamentari, iar USR PLUS și AUR au anunțat oficial, în septembrie 2021, depunerea moțiunii.
„După ce s-au făcut de c…t sărind la Pahonțu, pe care îl apărau în 2018 de Dragnea, acum s-au trezit să îi acuze pe UDMR de «colaborare» cu AUR (ceea ce oricum nu e adevărat), uitând că ei au semnat prima moțiune de cenzură împreună cu AUR.”, afirmă Ponta.
Victor Ponta susține că USR a cerut sprijinul AUR în disputa privind legea ANI
Un alt episod menționat de fostul premier este disputa referitoare la legea ANI, despre care Dominic Fritz a afirmat că îl vizează în mod direct și că ar putea determina încetarea mandatului său de primar al Timișoarei.
Actul normativ a fost promulgat de președintele Nicușor Dan și publicat ulterior în Monitorul Oficial. Dominic Fritz a acuzat PSD și AUR că încearcă să îi încheie mandatul prin prevederile introduse în lege.
Victor Ponta susține că USR ar fi solicitat ajutorul parlamentarilor AUR pentru a împiedica adoptarea actului normativ.
„Săptămâna trecută se milogeau de AUR să nu voteze legea ANI ca ramane țara fără Fritz”, a scris Ponta.
Fostul premier și-a continuat mesajul printr-o critică la adresa susținătorilor USR și a consecvenței politice a partidului.
„Sigur că «focile» lor nu au memorie, dar noi, oamenii, ne amintim. Iar dacă uităm, ne ajută Google și ChatGPT să ne amintim!
Și ne întrebăm sincer: «Ăștia sunt amnezici, chiar proști sau au o nesimțire și un tupeu fără margini?»”, conchide acesta.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.