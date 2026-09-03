Legea care îi privește pe românii cu porci în gospodărie revine în Parlament. Ce a cerut Nicușor Dan

Legea care reglementează creșterea porcilor în gospodării și transportul animalelor revine în Parlament pentru reexaminare, după solicitarea președintelui Nicușor Dan. Șeful statului a cerut legislativului să analizeze din nou mai multe prevederi ale actului normativ, inclusiv cele referitoare la sancțiunile aplicate persoanelor care nu respectă obligațiile legale.

Decizia vine după ce legea, care modifică prevederi referitoare la exploatațiile de creștere a porcinelor și la combaterea pestei porcine africane, fusese adoptată de Parlament și trimisă spre promulgare.

Președintele Comisiei pentru Agricultură din Senat, Sebastian Cernic, a declarat că parlamentarii intenționează să reanalizeze solicitările șefului statului și să adopte din nou legea, cu eventualele modificări rezultate în urma reexaminării.

”Avem la reexaminare o inițiativă legislativă menită să preîntâmpine răspândirea pestei porcine africane. Știm foarte bine că principalul factor care susține răspândirea bolii în țară au fost samsarii. Practic, tranzitul animalelor dintr-o localitate în alta fără trasabilitate a dus la răspândirea pestei”, a spus Sebastian Cernic.

Potrivit senatorului, una dintre intențiile parlamentarilor este menținerea unor sancțiuni ferme pentru persoanele care transportă animale nedeclarate și neînregistrate în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor (SNIIA).

„Luăm parte din ce spune președintele și încercăm să trecem legea, pentru că e foarte important ca cei care apelează la astfel de metode să știe că legea e lege și mașinile vor fi confiscate în cazul în care există animale care nu sunt declarate și nu fac obiectul înregistrării în SNIIA”, a punctat președintele Comisiei pentru Agricultură din Senat.

Actul normativ modifică Legea nr. 122/2023 privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane. Parlamentul l-a adoptat la sfârșitul lunii iulie, iar documentul a fost transmis pentru promulgare pe 5 august.

Pe 24 august, însă, președintele Nicușor Dan a retrimis legea Parlamentului, solicitând reexaminarea acesteia. Una dintre temele asupra cărora șeful statului a cerut o nouă analiză este regimul sancțiunilor aplicabile în cazul transportului unor animale care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație.

În forma transmisă inițial pentru promulgare, legea stabilea că, atunci când sunt transportați cel puțin șase porci neidentificați, fără documentele sanitar-veterinare necesare sau cu încălcarea anumitor condiții legale, pot fi confiscate atât animalele, cât și mijlocul de transport. În plus, deținătorul poate primi o amendă cuprinsă între 10.000 și 15.000 de lei.

Nicușor Dan nu a solicitat eliminarea totală a măsurii confiscării, ci reconsiderarea și reformularea acesteia. Administrația Prezidențială a transmis că sancțiunea, în forma adoptată de Parlament, trebuie să țină cont de natura și gravitatea faptei.

Solicitarea președintelui vizează, totodată, protejarea terților de bună-credință și respectarea principiului proporționalității în aplicarea sancțiunilor.

Cererea de reexaminare nu se limitează însă la prevederile referitoare la transportul porcilor. Nicușor Dan a cerut o nouă analiză și pentru alte dispoziții din actul normativ, care privesc măsurile de combatere a pestei porcine africane.

Printre acestea se află procedura de reducere a efectivelor de mistreți din zonele afectate de boală, precum și costurile și capacitatea de testare disponibile în laboratoarele sanitar-veterinare.

Solicitarea președintelui include și posibilitatea efectuării unor teste suplimentare asupra porcilor și produselor din carne provenite din alte state. De asemenea, este vizat regimul zonelor de monitorizare cu o rază de 10 kilometri în jurul exploatațiilor comerciale.

Președintele Comisiei pentru Agricultură din Senat susține că prevederile actului normativ nu sunt îndreptate împotriva persoanelor care cresc porci în gospodăriile proprii. Potrivit acestuia, legea nu urmărește să interzică această activitate, ci să îi vizeze pe cei care transportă sau comercializează animale fără respectarea obligațiilor de identificare și înregistrare.

Sebastian Cernic a respins astfel interpretările potrivit cărora noile reguli ar putea împiedica oamenii să crească porci în gospodărie.