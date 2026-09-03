Cea mai mare rețea de fitness din Oradea își schimbă proprietarul. Ce planuri are cumpărătorul

Mozaik Investments a semnat, prin compania M-Ventures, un acord pentru achiziționarea Fit4U, cel mai mare operator de fitness din Oradea. Rețeaua deține cinci cluburi în oraș, iar tranzacția va fi finalizată după îndeplinirea condițiilor prevăzute în acord. Alte trei locații Fit4U sunt programate să fie deschise în 2027. Achiziția face parte din planul de extindere la nivel național a Urban Fitness.

Rețeaua de fitness Fit4U este prezentă în principalele cartiere din Oradea și operează cinci cluburi, inclusiv o unitate inaugurată recent în Parcul Industrial 1. Planul de dezvoltare prevede deschiderea altor trei locații în cursul anului 2027.

Preluarea Fit4U continuă seria achizițiilor realizate de Mozaik Investments pe piața serviciilor de fitness. Fondul a cumpărat anterior City Gym, Urban Fitness & Gym și No1 Fitness.

Strategia de dezvoltare a grupului combină achiziționarea unor operatori existenți cu inaugurarea unor cluburi noi. Obiectivul companiei este construirea uneia dintre cele mai extinse rețele de fitness din România.

Planurile de extindere au fost stabilite în funcție de contractele aflate în curs de semnare și de celelalte achiziții analizate în prezent. Compania estimează că va opera aproximativ 25 de cluburi până la sfârșitul acestui an și circa 50 de locații până la finalul anului 2027.

În următorii cinci-șase ani, Mozaik Investments intenționează să dezvolte rețeaua Urban Fitness până la aproximativ 100 de cluburi la nivel național.

Piața românească oferă un potențial ridicat de dezvoltare pentru o rețea de fitness, potrivit studiilor europene din industrie invocate de companie. Rata de penetrare a serviciilor de profil ajunge la 15–20% în statele Uniunii Europene, în timp ce în România este estimată la aproximativ 5%.

Dan Fărcășanu, Managing Partner Mozaik Investments și coordonator al proiectului Urban Fitness, afirmă că diferența față de media europeană poate susține dezvoltarea serviciilor de fitness cu prețuri accesibile.

„Piața de fitness din România este încă subdezvoltată în comparație cu media europeană, iar acest decalaj creează o oportunitate semnificativă pentru un model de business construit în jurul accesibilității, proximității, automatizării și tehnologiei, precum și al unei experiențe de calitate pentru membri. Vedem un potențial important de creștere pe segmentul low-cost. Ne propunem să dezvoltăm Urban Fitness într-un ritm accelerat, printr-o combinație de achiziții și deschideri de cluburi noi, cu obiectivul de a dubla rețeaua de la un an la altul și de a construi unul dintre principalii jucători naționali din industrie”, a declarat Dan Fărcășanu, Managing Partner Mozaik Investments și coordonator al proiectului Urban Fitness.

Dan Fărcășanu are o experiență de peste opt ani în industria serviciilor de fitness, conform prezentării realizate de companie. Acesta a coordonat investiția unui fond regional în World Class România în perioada 2014–2022 și a participat la dezvoltarea operatorului în etapa în care compania și-a consolidat poziția de lider pe segmentul local de fitness premium.

Conceptul Urban Fitness plasează tehnologia în centrul serviciilor oferite membrilor. Ecosistemul digital include accesul prin intermediul aplicației mobile, intrarea fără contact în sălile de fitness și vestiare, precum și funcții inteligente destinate antrenamentelor.

Formatul fiecărui club va fi adaptat caracteristicilor zonei urbane în care acesta funcționează. Suprafețele unităților vor fi cuprinse, în general, între 700 și 1.500 de metri pătrați.

Fondatorul Fit4U, Daniel Bolba, va rămâne în cadrul companiei după preluare și va ocupa funcția de director regional al Urban Fitness. Acesta va coordona extinderea rețelei în regiune, după ce a dezvoltat operatorul local de la o singură sală la cinci cluburi.

„Am început în urmă cu 15 ani cu o singură sală și am ajuns la cinci cluburi, într-un oraș în care cererea a crescut constant. Alăturarea la Urban Fitness aduce infrastructura și resursele necesare pentru a duce mai departe ceea ce am construit aici, la o scară diferită. Voi rămâne alături de echipă și voi coordona dezvoltarea rețelei în regiune”, a spus Daniel Bolba, fondatorul Fit4U, care va prelua rolul de director regional în cadrul Urban Fitness.

Achiziția Fit4U a beneficiat de asistență juridică din partea Filip & Company, care a oferit consultanță fondului Mozaik Investments și companiei M-Ventures pe parcursul tranzacției.

Mozaik Investments este o firmă specializată în finanțarea companiilor aflate în etapa de creștere. Valoarea investițiilor realizate în mod obișnuit este cuprinsă între 5 și 8 milioane de euro pentru fiecare tranzacție.

Fondul poate împărți investițiile în mai multe etape, în funcție de atingerea obiectivelor de dezvoltare stabilite. Capacitatea de finanțare poate fi majorată prin co-investiții realizate împreună cu alți parteneri financiari.

Mozaik Investments urmărește să obțină participații minoritare semnificative sau pachete majoritare în companii cu potențial ridicat de creștere. Fondul se implică în dezvoltarea strategică a afacerilor din portofoliu și are un orizont investițional flexibil, cuprins între trei și șapte ani, adaptat ritmului de dezvoltare al fiecărei companii.

Firma de investiții a fost înființată în 2019 de Roland Haas, specialist în private equity, antreprenorul Sacha Dragic și Vlad Bușilă, fost bancher specializat în fuziuni și achiziții. Mozaik Investments se concentrează asupra piețelor din Europa Centrală și de Est, în special asupra României, și operează prin birourile sale din București și Viena.