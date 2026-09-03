România conduce clasamentul UE privind scăderea salariilor profesorilor. Cât câștigă cadrele didactice în celelalte state membre

Salariile profesorilor au revenit în centrul dezbaterilor odată cu începerea noului an școlar în Europa. Sindicatele reclamă stagnarea veniturilor și lipsa persistentă de personal din sistemele de educație. Datele Eurydice pentru anul școlar 2024/2025 arată diferențe considerabile între statele Uniunii Europene. România a înregistrat cea mai accentuată scădere anuală a veniturilor, potrivit unei analize publicate joi de Euronews.

Salariile profesorilor și ale celorlalți angajați din școli reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli din sistemul formal de educație, însă cadrele didactice sunt considerate insuficient remunerate în majoritatea statelor europene, raportat la nivelul lor de pregătire.

Unele studii arată că profesorii aflați la începutul carierei câștigă cu aproximativ 40% mai puțin decât alți specialiști cu studii superioare. Diferența se reduce pe măsură ce aceștia avansează pe grila de salarizare, dar decalajele geografice dintre statele europene rămân semnificative.

În anul școlar 2024/2025, Luxemburg a oferit cele mai mari salarii profesorilor din Uniunea Europeană la aproape toate nivelurile de învățământ. Statul s-a clasat pe primul loc atât în privința veniturilor acordate debutanților, cât și a celor primite la finalul carierei.

Clasamentul se bazează pe informațiile publicate de Eurydice, rețeaua europeană de informare în domeniul educației finanțată de Comisia Europeană.

În Luxemburg, un profesor debutant a primit un salariu anual cuprins între 55.000 și 62.000 de euro, în funcție de nivelul de învățământ. La nivelul maxim al carierei, veniturile anuale au fost cuprinse între 97.000 și 109.000 de euro.

Țările de Jos și Germania au ocupat poziția a doua, clasarea fiind diferită în funcție de nivelul la care predau profesorii și de etapa carierei în care se află.

La polul opus, Slovacia, Cehia și Ungaria au acordat cele mai mici salarii cadrelor didactice ajunse la nivelul maxim al carierei.

Profesorii din Slovacia au câștigat între 18.000 și 22.000 de euro pe an, în funcție de nivelul de învățământ. În Ungaria și Cehia, salariile anuale au ajuns până la 27.000 de euro.

Grecia și Slovacia au oferit cele mai mici venituri profesorilor debutanți. În aceste două state, salariile de la începutul carierei nu au depășit 17.000 de euro pe an.

Evoluția profesională a cadrelor didactice este stabilită în funcție de atribuții, responsabilități, vechime, vârstă, nivelul calificărilor și rezultatele obținute în activitate.

În 11 țări ale Uniunii Europene, profesorii au nevoie de 31 până la 40 de ani pentru a ajunge la nivelul maxim al carierei, durata fiind influențată de ciclul de învățământ în care lucrează.

Danemarca și Finlanda sunt singurele state în care cadrele didactice pot ajunge la vârful grilei profesionale în cel mult zece ani de activitate, în funcție de nivelul la care predau.

Salariile profesorilor cresc odată cu avansarea în carieră, iar ritmul acestei evoluții influențează atractivitatea profesiei și capacitatea sistemelor de educație de a păstra personalul calificat.

Remunerațiile mai bune nu îi avantajează doar pe profesori. Un studiu publicat în 2025 de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a asociat salariile mai mari ale cadrelor didactice cu rezultate mai bune obținute de elevi.

Diferența dintre veniturile acordate la începutul activității și cele corespunzătoare nivelului maxim al carierei este cea mai mare în Cipru, Portugalia, Țările de Jos și Slovenia, potrivit datelor Eurydice.

Discuția privind salariile și avansarea profesională a profesorilor a fost relansată în Franța, după ce Ministerul Educației a anunțat că, în 2024, un cadru didactic din sistemul național de învățământ a câștigat în medie 3.090 de euro net pe lună.

Valoarea reprezintă însă media tuturor categoriilor profesionale incluse în sistem, de la învățători și profesori certificați până la profesori agregați și cadre didactice din categoriile superioare.

Profesorii angajați pe bază de contract, care reprezintă 8% din personalul didactic din Franța, nu au fost incluși în calcul. Aceștia sunt, totodată, cadrele didactice cu cele mai mici salarii.

Evoluția salariilor profesorilor nu a compensat creșterea costului vieții în cinci sisteme educaționale europene, iar Franța s-a numărat printre acestea. Între anii școlari 2023/2024 și 2024/2025, veniturile cadrelor didactice franceze au scăzut cu 0,61%.

România a înregistrat cea mai severă reducere din Uniunea Europeană, de 6,34%. Scăderi mai mari decât în Franța au mai fost raportate în Slovacia, cu 4,07%, Italia, cu 1,60%, și Comunitatea Franceză din Belgia, cu 0,71%.