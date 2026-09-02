Peste 183.000 de angajați din învățământ primesc câte 1.500 de lei. MIPE a finalizat plata primei de carieră didactică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a transmis că a finalizat plata primei de carieră didactică pentru anul școlar 2025–2026. Peste 183.000 de cadre didactice și didactice auxiliare primesc câte 1.500 de lei net, însă cea mai mare parte a banilor trebuie folosită pentru cursuri de pregătire profesională.

De prima de carieră didactică beneficiază 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat, aflate în activitate în anul școlar 2025–2026.

Fiecare beneficiar primește 1.500 de lei net, iar valoarea totală a sumelor alimentate ajunge la 275.134.500 de lei.

Prima este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și a activității didactice. Finanțarea este asigurată prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027.

Beneficiarii nu pot utiliza întreaga sumă de 1.500 de lei pentru orice categorie de cheltuieli eligibile.

Pentru anul școlar 2025–2026, cel puțin 65% din valoarea primei trebuie folosită pentru cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației și Cercetării.

Asta înseamnă că minimum 975 de lei din cei 1.500 de lei trebuie direcționați către asemenea cursuri.

Restul de cel mult 35%, respectiv maximum 525 de lei, poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile stabilite prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 4.325/2026.

Prima poate fi utilizată, în condițiile prevăzute de legislație, inclusiv pentru achiziția de cărți de specialitate și pentru alte cheltuieli necesare desfășurării activității didactice.

Cadrele didactice care nu folosesc integral prima până la sfârșitul actualului an școlar nu pierd automat banii.

Beneficiarii care își continuă activitatea în sistemul de învățământ și în anul școlar 2026–2027 vor putea utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027.

Situația este diferită pentru persoanele care nu vor mai activa în sistemul de învățământ în anul școlar 2026–2027. În cazul acestora, sumele rămase neutilizate la finalul anului școlar 2025–2026 vor fi retrase, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Categoriile de cheltuieli care pot reprezenta cel mult 35% din valoarea primei sunt prevăzute în Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 4.325/2026.

Procedura de implementare a măsurii este stabilită prin Ordinul comun nr. 1.315/5.102/430/2026 al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerului Educației și Cercetării și Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Pentru beneficiarii care rămân în sistem, termenul final pentru utilizarea sumelor necheltuite este 31 august 2027.