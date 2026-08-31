Carduri educaționale de 500 de lei pentru elevi. Părinții au termen până pe 9 octombrie pentru depunerea cererilor

Părinții și reprezentanții legali ai copiilor eligibili pentru cardurile educaționale de 500 de lei trebuie să depună cererile în termen de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor. Pentru anul școlar 2026-2027, termenul limită este 9 octombrie, iar unitățile de învățământ au obligația să informeze familiile despre condițiile necesare pentru obținerea sprijinului.

Sprijinul educațional este acordat copiilor din familii cu venituri reduse, în condițiile stabilite prin Ordonanța de Urgență nr. 83/2023.

Pentru anii școlari din perioada 2024-2027, actul normativ prevede că reprezentanții legali ai potențialilor beneficiari trebuie să depună cererea în cel mult 25 de zile calendaristice de la începutul cursurilor.

În anul școlar 2026-2027, cursurile încep pe 7 septembrie, ceea ce stabilește termenul pentru depunerea cererilor la 9 octombrie, potrivit Edupedu.

Școlile trebuie să îi informeze pe părinți sau pe ceilalți reprezentanți legali despre criteriile de eligibilitate și să le solicite completarea unei cereri din care să rezulte componența familiei.

Programul se adresează copiilor dezavantajați înscriși în învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.

În cazul preșcolarilor, sunt eligibili copiii care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului educațional acordat copiilor din familii defavorizate, potrivit Legii nr. 248/2015.

Pentru elevii din învățământul primar și gimnazial se aplică criteriile de venit stabilite prin Programul național de rechizite școlare.

Mai exact, elevii trebuie să provină din familii în care venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de cel mult 50% din salariul de bază minim brut pe țară.

Venitul mediu net lunar pe membru de familie este calculat de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Sunt însumate veniturile realizate în luna iulie de persoanele care fac parte din familie, conform informațiilor declarate în cerere. Suma rezultată este apoi împărțită la numărul membrilor familiei.

După procesarea și verificarea informațiilor, aplicația informatică generează lista beneficiarilor eligibili.

Lista este transmisă de STS către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și poate fi accesată prin intermediul aplicației informatice în termen de 10 zile lucrătoare de la prelucrarea bazei de date.

Școlile pot consulta și lista copiilor care nu îndeplinesc criteriul privind venitul mediu net lunar pe membru de familie.

Cei 500 de lei pot fi utilizați exclusiv pentru achiziționarea rechizitelor și a articolelor de vestimentație necesare copiilor pentru frecventarea școlii sau grădiniței.

Banii nu pot fi retrași de la bancomat și nici preschimbați în numerar. Cardurile pot fi utilizate numai în România și doar la comercianții afiliați programului.

De asemenea, magazinele nu pot acorda restul în numerar în urma cumpărăturilor realizate cu aceste carduri.

Sprijinul financiar de 500 de lei este acordat o singură dată pentru întregul an școlar, într-o singură tranșă.

Tichetul social electronic pentru sprijin educațional are o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii. Această perioadă se referă la tichet și nu trebuie confundată cu valabilitatea fizică a cardului pe care sunt încărcați banii.

Lista beneficiarilor poate fi actualizată pe parcursul anului școlar ori de câte ori situația o impune. Rezultatul noilor verificări trebuie să fie disponibil în termen de 10 zile lucrătoare de la operarea fiecărei actualizări în aplicația informatică.