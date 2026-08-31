Cumpărăturile pentru începerea școlii au accelerat. Rechizitele, comandate cu 41% mai mult decât anul trecut

Părinții au început mai devreme pregătirile pentru noul an școlar, iar comenzile pentru rechizite au crescut puternic în august. În primele 20 de zile ale lunii, numărul articolelor pentru școală comandate pe eMAG a fost cu 41% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025. Creșteri importante se înregistrează și pentru produsele destinate studiului acasă, dar și pentru dispozitivele prin care părinții pot păstra legătura cu cei mici.

Datele pentru luna august arată că pregătirile au început mai devreme decât în 2025. Numai în primele două săptămâni ale lunii au fost comandate de două ori mai multe rechizite comparativ cu același interval al anului trecut.

Ritmul de cumpărare din săptămâna 10-16 august fusese atins în 2025 abia în a doua jumătate a lunii, ceea ce indică o devansare a perioadei în care familiile își fac cumpărăturile pentru începutul școlii.

„Părinții au multe de rezolvat înainte de începerea școlii, de aceea vrem să le fie cât mai simplu să găsească tot ce au nevoie într-un singur loc, de la rechizite și haine la mobilier și tehnologie. Prin gama extinsă și servicii precum livrarea la locker sau plata în rate cu dobândă 0% prin eMAG Wallet, îi ajutam să economisească resurse importante și să își facă cumpărăturile cu aceeași ușurință, indiferent dacă locuiesc într-un oraș mare sau într-o localitate mică din mediul rural”, a declarat Răzvan Acsente, Chief Marketing Officer eMAG România, Bulgaria și Ungaria.

Cele mai mari creșteri sunt înregistrate în cazul instrumentelor de geometrie. Numărul unităților comandate a fost cu 61% mai mare decât anul trecut. Aproape același avans, de 60%, apare în cazul acuarelelor, pensulelor și blocurilor de desen.

Penarele au înregistrat o creștere de 47%, plastilina de 45%, iar ghiozdanele de 44%. Comenzile pentru creioane și carioci au crescut cu 41%, cele pentru cretă și table cu 33%, iar caietele cu 29%.

Pregătirile includ și hainele pentru copii. Printre articolele vestimentare comandate se află tricourile albe și cele polo, iar la încălțăminte sunt căutați atât pantofii sport, cât și modelele destinate unor ținute mai formale.

Familiile investesc și în amenajarea spațiului în care copiii își fac temele. Comenzile de birouri și scaune de birou au crescut cu 11% față de perioada similară din 2025, în timp ce lămpile de birou au înregistrat un avans de 32%.

Și tehnologia ocupă un loc tot mai important pe lista pentru școală. Comenzile de tablete au crescut cu 6%, iar laptopurile au avut o evoluție similară.

O creștere mai pronunțată apare în cazul smartwatch-urilor pentru copii. Comenzile au fost cu 26% mai mari decât anul trecut, pe fondul interesului părinților pentru dispozitive care le permit să rămână conectați cu cei mici. Ghiozdanele smart sau multifuncționale au înregistrat, la rândul lor, un avans de 9%.

Datele privind orele la care sunt plasate comenzile arată că 41% dintre cumpărături sunt realizate între 12:00 și 18:00. Alte 32% sunt plasate dimineața, între 07:00 și 11:00, iar 19% seara, în intervalul 19:00-22:00.

Există însă și părinți care rezolvă lista pentru școală după terminarea zilei. Aproximativ 8% dintre comenzile analizate sunt plasate între orele 23:00 și 06:00.

În ceea ce privește livrarea, 42% dintre comenzile pentru școală sunt trimise la locker, cu 21% mai multe decât anul trecut. Totodată, 9% dintre comenzi au fost achitate prin eMAG Wallet, utilizarea acestei metode pentru cumpărăturile de școală fiind cu 42% mai mare decât în perioada similară din 2025.

Două treimi dintre comenzile analizate provin în continuare din mediul urban, însă cea mai rapidă creștere este înregistrată în mediul rural. Aici, comenzile au avansat cu 17% față de anul trecut, comparativ cu 13% în orașe. În prezent, mediul rural generează 34% din total.

Bucureștiul generează 23% dintre comenzile pentru școală, iar județul Ilfov încă 10%. Astfel, aproximativ o treime din totalul comenzilor provine din regiunea București-Ilfov. În clasament urmează Iași, Cluj, Constanța și Timiș.