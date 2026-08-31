Ministerul Finanțelor a împrumutat luni aproape 578 de milioane de lei de la bănci

Ministerul Finanțelor a împrumutat luni 577,9 milioane de lei de la băncile comerciale, printr-o emisiune de obligațiuni de stat. Operațiunea are loc în contextul în care statul și-a programat împrumuturi de 7,2 miliarde de lei de pe piața internă în august, iar deficitul bugetar a coborât semnificativ în primele șapte luni din 2026.

Ministerul Finanțelor a atras 577,9 milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală de 29 de luni.

Randamentul mediu obținut în cadrul licitației a fost de 6,39% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Valoarea nominală a emisiunii fusese stabilită la 500 de milioane de lei. Interesul băncilor a depășit însă considerabil această sumă, ofertele depuse ajungând la 1,3 miliarde de lei.

Marți este programată o licitație suplimentară prin care statul intenționează să atragă încă 86,7 milioane de lei. Pentru această operațiune va fi utilizat randamentul stabilit în licitația de luni.

Pentru întreaga lună august 2026, Ministerul Finanțelor a programat împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,2 miliarde de lei.

La această sumă se poate adăuga până la 15% din valoarea nominală adjudecată în cadrul licitațiilor de referință, prin sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate pentru instrumentele de tip benchmark.

Necesarul programat pentru august este mai redus decât cel din luna precedentă. În iulie, Ministerul Finanțelor plănuise să atragă 8,5 miliarde de lei, cu 1,3 miliarde de lei mai mult decât în august.

Banii obținuți prin emisiunile de certificate de trezorerie și obligațiuni de stat sunt destinați refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice, precum și finanțării deficitului bugetului de stat.

Noile împrumuturi vin în contextul unei reduceri importante a deficitului bugetar în 2026. Execuția bugetului general consolidat pentru primele șapte luni ale anului s-a încheiat cu un deficit de 48,08 miliarde de lei. În aceeași perioadă din 2025, deficitul fusese de 76,44 miliarde de lei.

Diferența este de 28,36 miliarde de lei, ceea ce înseamnă o reducere nominală de 37%.

Raportat la Produsul Intern Brut (PIB), deficitul a coborât de la 3,99% în primele șapte luni din 2025 la 2,34% în perioada similară din 2026. Îmbunătățirea este de 1,65 puncte procentuale.

Evoluția bugetară a fost susținută de diferența dintre ritmul de creștere a veniturilor și cel al cheltuielilor.

Veniturile bugetare au avansat cu 11,2% în primele șapte luni ale anului, în timp ce cheltuielile totale au crescut cu numai 2,9%.

În același timp, investițiile au continuat să crească. Ministerul Finanțelor subliniază astfel că diminuarea deficitului nu a fost obținută prin oprirea investițiilor, ci prin creșterea veniturilor și un control mai bun asupra cheltuielilor curente.