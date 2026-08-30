Bursa de Valori București a pierdut peste 8,4 miliarde de lei într-o săptămână. Tranzacțiile cu acțiuni au scăzut cu aproape 18%

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat săptămâna 24-28 august 2026 cu o scădere a capitalizării de peste 8,44 miliarde de lei, echivalentul unui declin de 1,16%. În același timp, activitatea de tranzacționare cu acțiuni s-a redus, rulajul fiind cu peste 98 de milioane de lei mai mic față de săptămâna precedentă.

Valoarea totală de piață a companiilor listate la Bursa de Valori București a ajuns la 717,83 miliarde de lei în intervalul 24-28 august 2026.

Comparativ, în săptămâna precedentă, 17-21 august, capitalizarea bursieră se ridica la 726,27 miliarde de lei. Diferența este de peste 8,44 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o scădere de 1,16%.

În același timp, tranzacțiile cu acțiuni au însumat 450,86 milioane de lei, față de 549,23 milioane de lei în săptămâna anterioară. Astfel, rulajul s-a redus cu peste 98,37 milioane de lei, respectiv cu 17,9%.

Indicele principal BET a încheiat săptămâna la nivelul de 35.007,44 puncte.

Cea mai intensă ședință de tranzacționare din această săptămână a fost cea de joi, 27 august. Valoarea schimburilor realizate atunci la BVB s-a ridicat la 138,64 milioane de lei.

La polul opus s-a situat ședința de miercuri, 26 august, când tranzacțiile au însumat 61,49 milioane de lei.

Acțiunile Băncii Transilvania au ocupat primul loc în clasamentul lichidității pe segmentul principal al BVB. Tranzacțiile cu aceste titluri au ajuns la 149,93 milioane de lei, în timp ce cotația a înregistrat o scădere de 2,41%.

Pe poziția următoare s-au situat acțiunile Romgaz, cu schimburi în valoare de 44,09 milioane de lei și o depreciere de 5,73%.

OMV Petrom a completat clasamentul celor mai lichide titluri, cu tranzacții de 37,30 milioane de lei și o scădere săptămânală de 4,74%.

În ciuda evoluției generale negative a pieței, unele acțiuni au înregistrat avansuri importante.

Rompetrol Rafinare a avut cea mai puternică apreciere, de 47,24%. Acțiunile AETA au urcat cu 33,63%, iar cele ale Turbomecanica au câștigat 18,05%.

De cealaltă parte, Transelectrica a consemnat cea mai mare scădere a săptămânii, de 13,45%. Acțiunile Sinteza s-au depreciat cu 12,12%, iar Simtel Team a înregistrat un declin de 11,04%.