Un gigant al decorațiunilor dispare de pe piață. Ce se întâmplă cu sute de angajații din Germania

Lanțul de magazine de decorațiuni interioare Depot se află în fața unui deznodământ dificil, după o perioadă marcată de pierderi, restructurări și numeroase închideri de magazine. Compania care administrează afacerea în Germania nu mai are suficiente fonduri pentru a susține operațiunile, astfel că activitatea actualei societăți va fi oprită complet.

GDC Deutschland GmbH, compania aflată în spatele brandului Depot, urmează să își încheie activitatea la 30 septembrie 2026. Odată cu acest pas vor fi încetate contractele de muncă și contractele de închiriere aflate în derulare. În jur de 730 de angajați vor fi afectați de decizie.

Problemele companiei s-au accentuat în ultimele luni, în ciuda încercărilor de reducere a costurilor și de reorganizare a rețelei. La sfârșitul lunii iunie, Depot anunțase că va renunța la 66 de magazine dintre cele aproximativ 150 pe care le mai avea la acel moment. În săptămânile următoare, până la începutul lunii august, au fost închise alte circa 30 de locații.

Planul inițial era ca aproximativ 50 de magazine proprii să rămână deschise și să formeze nucleul unei afaceri reorganizate. Situația financiară s-a dovedit însă prea dificilă pentru ca acest scenariu să poată fi pus în practică.

În plus, aproximativ 350 de posturi fuseseră deja eliminate la sfârșitul lunii iulie. Declinul este cu atât mai vizibil cu cât Depot avea, în urmă cu doar câțiva ani, aproximativ 400 de magazine, potrivit celor relatate de ziarulromanesc.de.

Proprietarul Depot, Christian Gries, a explicat că resursele financiare rămase nu permit companiei să își achite integral costurile și obligațiile asociate continuării activității după intrarea în procedura de insolvență.

GDC Deutschland GmbH, cu sediul în Großostheim, Bavaria, solicitase în luna mai deschiderea procedurii de insolvență în regim de autoadministrare. Potrivit expertului în restructurare Alexander Höpfner, citat de „Lebensmittel Zeitung”, nu există o finanțare sigură care să permită menținerea activității și după luna septembrie.

Printre factorii care au contribuit la dificultățile financiare se numără scăderea consumului și presiunea tot mai mare exercitată de platformele asiatice de discount, inclusiv Temu. Pentru Depot, problemele nu sunt însă recente: compania intrase deja în insolvență în 2024, iar măsurile de redresare adoptate ulterior nu au reușit să readucă afacerea pe o bază stabilă.

Chiar dacă actuala companie urmează să dispară, proprietarul nu intenționează să renunțe și la marca Depot. Christian Gries caută o soluție prin care brandul să fie transferat către o altă societate și să continue într-o formă mult mai restrânsă. Potrivit acestuia, Depot nu ar urma să dispară definitiv, însă viitoarea rețea ar fi semnificativ mai mică.

În acest sens, sunt purtate discuții cu proprietarii spațiilor comerciale pentru încheierea unor noi contracte de închiriere. Deocamdată nu se știe câte magazine ar putea fi redeschise sau menținute sub noua structură.

O altă variantă analizată este dezvoltarea unor spații Depot de dimensiuni reduse în interiorul unor supermarketuri. Potrivit informațiilor publicate de Bild, sunt luate în calcul negocieri pentru astfel de formate în magazinele unor rețele precum Rewe și Edeka.

Astfel, închiderea GDC Deutschland GmbH nu reprezintă neapărat dispariția definitivă a brandului, însă marchează sfârșitul actualei forme de organizare. Pentru aproximativ 730 de angajați, consecința imediată va fi pierderea locurilor de muncă, în timp ce viitorul Depot depinde de capacitatea proprietarului de a reconstrui afacerea într-un format mult mai restrâns.