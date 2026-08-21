Piața din România atrage un nou gigant german. Retailerul care rivalizează cu Lidl și Kaufland își pregătește terenul
SURSA FOTO: Globus Holding
Grupul german Globus Holding analizează posibilitatea de a intra pe piața din România. Matthias Bruch, administratorul companiei, a venit la București pentru a evalua oportunitățile de investiții. Reprezentanții retailerului au discutat cu oficiali din aparatul de lucru al viceprim-ministrului Oana Gheorghiu. Grupul operează zeci de hipermarketuri și magazine de bricolaj în Germania și Cehia.
Retailerul german Globus Holding analizează oportunitățile oferite de piața românească
Retailerul Globus Holding tatonează o posibilă extindere în România, potrivit unor surse oficiale citate. Grupul german are în portofoliu rețeaua de hipermarketuri Globus Markthallen și lanțul de magazine de bricolaj Globus Baumarkt.
În prezent, compania își desfășoară activitatea în Germania și Cehia. Globus nu operează, deocamdată, hipermarketuri alimentare sau centre de bricolaj pe piața românească.
Interesul companiei pentru România a fost confirmat prin vizita efectuată la București de Matthias Bruch, Managing Director al Globus Holding. Reprezentantul grupului german a venit pentru a analiza direct condițiile oferite investitorilor și perspectivele de dezvoltare ale economiei locale.
Matthias Bruch a discutat cu reprezentanții Guvernului despre o posibilă investiție
În timpul vizitei în România, Matthias Bruch a participat la discuții cu reprezentanți ai Guvernului. Întâlnirea a fost dedicată posibilităților de investiție și oportunităților de afaceri disponibile pe piața românească.
„Discuția a vizat explorarea unor posibile oportunități de investiție în România”, arată documentul Guvernului.
Informațiile oficiale despre întrevedere indică faptul că discuția cu reprezentanții Koordination Globus Holding GmbH & Co. KG a fost înregistrată la 19 august 2026. Responsabilul guvernamental menționat în datele întâlnirii este viceprim-ministrul Oana Gheorghiu.
Din partea companiei germane au participat Matthias Bruch, în calitate de administrator, și Dan Moraru. Aparatul de lucru al viceprim-ministrului a fost reprezentat de secretarul de stat Mădălina Marcu și consilierul de stat Cristian Botan.
Globus operează hipermarketuri și centre de bricolaj în Germania și Cehia
Grupul german deține două divizii importante de retail, orientate către segmente diferite ale pieței. Globus Markthallen administrează hipermarketuri de mari dimensiuni, în timp ce Globus Baumarkt operează magazine specializate în produse pentru construcții, amenajări și bricolaj.
Compania are deja zeci de hipermarketuri și centre de bricolaj în Germania și Cehia. O eventuală intrare în România ar marca extinderea operațiunilor sale pe o piață în care grupul nu deține în prezent nicio rețea comercială.
Lidl și Kaufland ocupă primele poziții în retailul din România
Piața românească este deja una importantă pentru grupurile germane de retail. Schwarz Gruppe este prezent prin Lidl și Kaufland, cele două branduri ocupând primele poziții în clasamentul comerțului local.
Globus ar urma să intre astfel pe o piață în care concurența este puternică atât în sectorul alimentar, cât și în domeniul bricolajului. Deocamdată, grupul german se află în etapa de explorare a oportunităților, iar informațiile disponibile nu indică o decizie finală privind investiția, formatul magazinelor sau calendarul unei posibile lansări.
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