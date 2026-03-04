Lanțul de magazine La Cocoș va face parte din grupul german Schwarz, unul dintre cei mai mari jucători din retailul european, după finalizarea tranzacției anunțate marți. Compania germană, care deține lanțurile Lidl și Kaufland, a confirmat că a preluat cu succes businessul românesc, marcând astfel o mutare importantă pe piața de retail din România.

Potrivit informațiilor anunțate după tranzacție, compania românească va continua să funcționeze în baza modelului de business deja consacrat, fără modificări majore în structura operațională. În același timp, fondatorul brandului, Iulian Nica, va rămâne la conducerea companiei, asigurând continuitatea strategiei de dezvoltare.

Planurile anunțate după finalizarea tranzacției indică o etapă accelerată de creștere pentru La Cocoș, susținută de resursele și experiența grupului german. Reprezentanții investitorilor care au fost implicați în dezvoltarea companiei au subliniat că noul parteneriat va deschide oportunități suplimentare pentru extindere.

„Parteneriatul cu companiile din cadrul Schwarz Group va sprijini extinderea accelerată în România și posibil pe alte piețe, păstrând identitatea companiei și filosofia sa de prețuri”, a informat marți Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), CEECAT Capital și Morphosis Capital.

După confirmarea tranzacției, fondatorul companiei a explicat că acordul reprezintă un moment important în evoluția brandului românesc, dar și o validare a modelului de business dezvoltat în ultimul deceniu.

Iulian Nica a arătat că integrarea în cadrul grupului Schwarz oferă companiei acces la resurse suplimentare și expertiză internațională, elemente care pot accelera extinderea rețelei de magazine și implementarea conceptului pe alte piețe.

„La Cocoș a crescut pas cu pas, prin încrederea clienților și dedicarea extraordinară a echipei care a crezut în acest proiect încă din prima zi. Le sunt recunoscător investitorilor noștri – BERD, CEECAT Capital și Morphosis Capital – pentru încrederea acordată viziunii noastre și pentru sprijinul strategic și expertiza oferite în procesul de dezvoltare a companiei. Integrarea în cadrul Schwarz Group ne oferă resursele, expertiza și capacitatea necesare pentru accelerarea dezvoltării și extinderea rapidă a conceptului nostru, atât în România, cât și pe piețe internaționale. Ceea ce nu se va schimba însă este spiritul companiei, conceptul validat de piață și cultura antreprenorială care ne definesc”, a declarat Iulian Nica.

Fondatorul retailerului a subliniat că identitatea brandului și filosofia de business vor rămâne neschimbate, chiar dacă dezvoltarea va fi susținută de unul dintre cele mai puternice grupuri de retail din Europa.

Retailerul La Cocoș a fost fondat în 2014 și s-a dezvoltat rapid pe piața românească printr-un model de retail diferit de cel al hipermarketurilor clasice. Conceptul se bazează pe formatul hypercash, orientat spre eficiență operațională, volume mari de vânzări și prețuri foarte competitive.

În august 2024, compania a făcut un pas important pentru dezvoltarea sa, atunci când fondatorul Iulian Nica a încheiat un parteneriat cu BERD, CEECAT Capital și Morphosis Capital. Scopul investiției a fost accelerarea expansiunii la nivel național și transformarea businessului într-o platformă de retail scalabilă.

Rezultatele au apărut într-un timp relativ scurt. În decurs de un an de la atragerea investiției, rețeaua de magazine s-a extins de la trei unități la șapte la nivel național, ceea ce înseamnă mai mult decât dublarea numărului de magazine.

Creșterea companiei se reflectă și în rezultatele financiare. În 2025, La Cocoș a generat venituri de aproximativ 298 de milioane de euro, în creștere față de 227 de milioane de euro înregistrate în 2024, confirmând evoluția constantă a businessului.

Conceptul dezvoltat de companie include un sistem de prețuri diferențiate în funcție de volum, introdus încă din 2014, o premieră pentru retailul românesc. Modelul permite clienților să beneficieze de prețuri mai mici atunci când cumpără cantități mai mari de produse.

Retailerul deservește atât clienți individuali, din zona B2C, cât și companii mici și mijlocii din segmentul B2B. Oferta include produse de larg consum și branduri consacrate, iar modelul de operare se bazează pe o selecție eficientă de produse și costuri reduse.

Magazinele La Cocoș sunt recunoscute pentru abordarea de tip „no-frills”, care presupune eliminarea elementelor neesențiale pentru a reduce costurile operaționale. În plus, unitățile sunt amplasate în zone periferice ale orașelor, o strategie care permite menținerea unor cheltuieli mai mici și, implicit, oferirea unor prețuri competitive pentru clienți.