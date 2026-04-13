Retailerul german Lidl, unul dintre cei mai mari jucători din industria de retail la nivel mondial, se pregătește pentru o expansiune agresivă în sectorul telecomunicațiilor.

Grupul Schwarz, proprietarul lanțurilor de supermarketuri Lidl și Kaufland, a anunțat planuri ambițioase de a lansa servicii de telefonie mobilă la prețuri reduse în până la 30 de piețe internaționale, inclusiv în Statele Unite și Marea Britanie.

Această mișcare marchează trecerea retailerului de la un model regional, prezent în prezent doar în Germania, Austria și Elveția, la unul global, transformând aplicația Lidl Plus într-un hub digital complet.

Serviciul, operat sub brandul Lidl Connect, va funcționa în sistem MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Aceasta înseamnă că retailerul nu va investi în construirea propriei infrastructuri de antene, ci va închiria capacitatea rețelelor existente de la operatorii locali, permițându-i să ofere tarife extrem de competitive.

Pârghia principală a acestei strategii este aplicația Lidl Plus, care beneficiază deja de o bază uriașă de peste 100 de milioane de utilizatori, oferind astfel o rampă de lansare instantanee pentru noile servicii de conectivitate.

Fundamentul acestei extinderi este un parteneriat strategic recent încheiat între Grupul Schwarz și furnizorul britanic de comunicații 1GLOBAL. În cadrul acestui acord, gigantul german va achiziționa o participație de 9,9% în compania tehnologică britanică, care deține deja licențe și infrastructură în 12 țări.

Această colaborare îi permite Lidl să devină un jucător digital agil, limitând cheltuielile masive de capital care sunt, de regulă, asociate cu industria telecom. Julian Beer, director executiv în cadrul Lidl International, a subliniat că obiectivul principal este furnizarea de servicii de conectivitate facilă pentru milioane de clienți fideli.

Prin această inițiativă, Lidl se alătură unui grup tot mai mare de entități „netradiționale”, precum companiile fintech Revolut sau Klarna, care au început să ofere servicii telecom pentru a-și diversifica veniturile și a crește retenția utilizatorilor.

Analiștii de piață, precum cei de la CCS Insight, avertizează că intrarea Lidl pe piețele internaționale va pune o presiune suplimentară asupra operatorilor tradiționali, care se confruntă deja cu o concurență acerbă.

Extinderea în zona de telefonie mobilă este doar o piesă din puzzle-ul mai larg al diviziei Schwarz Digits.

Grupul german investește masiv în construirea unui ecosistem digital propriu, care include deja servicii de cloud computing, securitate cibernetică și inteligență artificială, integrând cele 14.000 de magazine fizice într-o rețea tehnologică modernă și interconectată.

Cât despre Marea Britanie, Lidl se va extinde agresiv în această țară și la nivelul magazinelor. Retailerul a anunțat că intenționează să deschidă peste 50 de magazine noi în următoarele 12 luni, creând astfel 2.000 de locuri de muncă, scrie Mirror.co.uk.

Această inițiativă face parte dintr-un plan de investiții în valoare de 600 de milioane de lire sterline. Printre locațiile în care se vor deschide noile magazine se numără Abbots Langley, lângă Watford, Warrington, în Cheshire, și Thornbury, în Gloucestershire. Lidl are deja peste 1.000 de magazine în toată Marea Britanie, angajând peste 35.000 de lucrători.

Toate acestea urmează să se deschidă în această vară. Lidl vizează noi proprietăți în proprietate, în arendă și în arendă pe termen lung în toată Marea Britanie.