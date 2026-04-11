EY Parthenon arată că primul trimestru din 2026 a consemnat un rezultat record pe piața românească de fuziuni și achiziții (M&A) din punctul de vedere al valorii comunicate a tranzacțiilor, atingând 2,2 miliarde USD, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată într-un prim trimestru, comparativ cu 157 milioane USD în T1 2025.

Creșterea a fost determinată în principal de două tranzacții majore, care au cumulat aproximativ 1,7 miliarde USD din valoarea totală. În același timp, valoarea estimată a activității locale de M&A a ajuns la 2,9 miliarde USD, față de 765 milioane USD în aceeași perioadă a anului anterior, depășind și precedentul record de prim trimestru din 2023.

Cea mai mare tranzacție anunțată în T1 2026 a fost achiziția operațiunilor Carrefour din România de către investitorul financiar local Pavăl Holding, un holding asociat rețelei Dedeman. Valoarea tranzacției s-a ridicat la 977 milioane USD, situând-o la limita unei mega-tranzacții.

Operațiunea reprezintă a doua cea mai mare tranzacție din sectorul de retail anunțată în România, fiind depășită doar de vânzarea Profi Rom, evaluată la 1,4 miliarde USD în 2024.

Tranzacția vine după o altă achiziție importantă realizată de Pavăl Holding în 2025, când grupul a cumpărat Praktiker Hellas, retailer grec de bricolaj și produse pentru casă, de la Fairfax Financial Holdings, pentru 151 milioane USD.

Vânzarea mult așteptată a Garanti BBVA România către Raiffeisen Bank International, în valoare de 681 milioane USD, anunțată la finalul trimestrului, a contribuit la închiderea puternică a T1 2026 și reflectă interesul ridicat pentru tranzacții, precum și tendința de consolidare din sectorul serviciilor financiare.

Investitorii strategici au dominat în continuare piața de M&A din România, reprezentând 87% din totalul tranzacțiilor, în timp ce investitorii financiari au avut o pondere de 13%, cu jucători precum Pavăl Holding și MidEuropa Partners implicați în mai multe operațiuni. De asemenea, cumpărătorii susținuți de fonduri de investiții au participat la aproximativ o cincime din tranzacțiile anunțate.

Activitatea de tip inbound a fost principalul motor al creșterii, cu un avans de 76% față de anul anterior, ajungând la 37 de tranzacții, ceea ce confirmă interesul investitorilor străini pentru piața locală. Totodată, achizițiile realizate de investitori străini au continuat să depășească vânzările acestora, consolidând statutul României ca beneficiar net de capital străin.

Din punct de vedere sectorial, real estate, ospitalitate și construcții au condus clasamentul cu 19 tranzacții, dublu față de T1 2025. Au urmat tehnologia, media și telecomunicațiile cu 11 tranzacții, respectiv sănătatea și științele vieții cu 10. Energia și utilitățile, precum și industria avansată și mobilitatea au înregistrat câte 9 tranzacții fiecare.

SUA au fost cel mai activ investitor în T1 2026, cu 4 tranzacții, urmate de Ungaria, Elveția și Polonia, fiecare cu câte 3 tranzacții pe piața românească de fuziuni și achiziții.

Totodată, primul trimestru din 2026 a adus modificări importante ale cadrului legislativ privind examinarea investițiilor străine directe (FDI) în România. Pragul de notificare a fost majorat de la 2 milioane EUR la 5 milioane EUR, au fost clarificate regulile privind restructurările interne și a fost extinsă obligația de analiză pentru achizițiile din sectoare sensibile, precum tehnologiile critice, infrastructura, industria farmaceutică, apărare și sectorul agro-alimentar.

Deși aceste schimbări aduc mai multă claritate, ele pot implica o analiză mai strictă a tranzacțiilor și pot influența durata și implementarea operațiunilor de M&A.