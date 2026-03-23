Expertul contabil Radu Georgescu a atras atenția asupra situației alarmante a sistemului financiar internațional, evidențiind datele macroeconomice ale Statelor Unite și impactul acestora asupra piețelor globale și locale.

El a precizat că în 2026 datoria SUA a depășit 39 de trilioane de dolari, o valoare de patru ori mai mare decât în criza financiară din 2008, iar dobânzile anuale la credite se ridică la peste 1,2 trilioane de dolari, echivalentul a 30% din totalul veniturilor bugetare ale țării.

Radu Georgescu a explicat pe Facebook că nimeni nu urmărește aceste grafice, iar foarte puțini le înțeleg cu adevărat, motiv pentru care el dedică două ore în fiecare sâmbătă dimineața analizei rapoartelor financiare, pentru a-și proteja familia, firma și clienții.

Potrivit analizei sale, colapsul financiar global ar putea fi declanșat de evenimente geopolitice precum războiul din Iran, iar pierderile financiare ar putea fi uriașe, estimate la aproximativ 300 de trilioane de dolari, mult peste cele 50 de trilioane pierdute în criza din 2008.

Georgescu a avertizat că banii vor fi pierduți din acțiuni, imobiliare, titluri de stat, fonduri de pensii și asigurări, iar de data aceasta și depozitele bancare ar putea fi afectate.

Investitorii încearcă acum să evite să fie „Popa Prostul”, adaugă specialistul.

În contextul pieței locale, Georgescu a exemplificat prin vânzarea afacerii Carrefour în România, tranzacție realizată la un preț de 4,8 ori EBITDA, mult sub valoarea normală de piață, ceea ce a fost interpretat ca o fugă din piața românească.

„Acum jokerul cu Popa Prostul a ajuns la Dedeman”, afirmă Radu Georgescu.

El a precizat că vânzările Dedeman, cel mai mare retailer de bricolaj din România, au scăzut probabil în 2026 cu aproximativ 20%, similar cu evoluția pieței, iar rezultatele viitoare rămân incerte.

Totodată, Dedeman a făcut o mutare surprinzătoare, solicitând un credit de 400 de milioane de euro de la Banca Transilvania, cea mai mare finanțare acordată vreodată de instituția bancară.

Radu Georgescu a explicat că statul a susținut Banca Transilvania pentru a deveni lider pe piața bancară, astfel că acum banca este într-o situație în care trebuie să decidă dacă va acorda sau nu creditul, asumându-și riscul de a fi „Popa Prostul”.