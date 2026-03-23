Radu Georgescu se teme de un potențial colaps financiar global. Graficele pe care prea puțini le analizează și le înțeleg
Expertul contabil Radu Georgescu a atras atenția asupra situației alarmante a sistemului financiar internațional, evidențiind datele macroeconomice ale Statelor Unite și impactul acestora asupra piețelor globale și locale.
El a precizat că în 2026 datoria SUA a depășit 39 de trilioane de dolari, o valoare de patru ori mai mare decât în criza financiară din 2008, iar dobânzile anuale la credite se ridică la peste 1,2 trilioane de dolari, echivalentul a 30% din totalul veniturilor bugetare ale țării.
Radu Georgescu a explicat pe Facebook că nimeni nu urmărește aceste grafice, iar foarte puțini le înțeleg cu adevărat, motiv pentru care el dedică două ore în fiecare sâmbătă dimineața analizei rapoartelor financiare, pentru a-și proteja familia, firma și clienții.
Potrivit analizei sale, colapsul financiar global ar putea fi declanșat de evenimente geopolitice precum războiul din Iran, iar pierderile financiare ar putea fi uriașe, estimate la aproximativ 300 de trilioane de dolari, mult peste cele 50 de trilioane pierdute în criza din 2008.
Georgescu a avertizat că banii vor fi pierduți din acțiuni, imobiliare, titluri de stat, fonduri de pensii și asigurări, iar de data aceasta și depozitele bancare ar putea fi afectate.
Investitorii încearcă acum să evite să fie „Popa Prostul”, adaugă specialistul.
Exemplul Carrefour și Dedeman de pe piața din România
În contextul pieței locale, Georgescu a exemplificat prin vânzarea afacerii Carrefour în România, tranzacție realizată la un preț de 4,8 ori EBITDA, mult sub valoarea normală de piață, ceea ce a fost interpretat ca o fugă din piața românească.
„Acum jokerul cu Popa Prostul a ajuns la Dedeman”, afirmă Radu Georgescu.
El a precizat că vânzările Dedeman, cel mai mare retailer de bricolaj din România, au scăzut probabil în 2026 cu aproximativ 20%, similar cu evoluția pieței, iar rezultatele viitoare rămân incerte.
Totodată, Dedeman a făcut o mutare surprinzătoare, solicitând un credit de 400 de milioane de euro de la Banca Transilvania, cea mai mare finanțare acordată vreodată de instituția bancară.
Radu Georgescu a explicat că statul a susținut Banca Transilvania pentru a deveni lider pe piața bancară, astfel că acum banca este într-o situație în care trebuie să decidă dacă va acorda sau nu creditul, asumându-și riscul de a fi „Popa Prostul”.
Postarea integrală: „Dacă te uiți pe aceste grafice, îți dai seama că sistemul financiar se prăbușește. Partea bună este că nimeni nu se uită pe ele”
„Daca te uiti pe aceste grafice, iti dai seama ca sistemul financiar se prabuseste
Partea buna este ca nimeni nu se uita pe ele
Partea si mai buna este ca si mai putini inteleg aceste grafice
Eu in fiecare sambata dimineata analizez 2 ore rapoarte financiare cu date macroeconomice
Nu fac acest lucru pentru ca nu am ce face sambata dimineata
Fac pentru ca vreau sa-mi protejez familia, firma si clientii
In poze vezi graficele publicate de FED ( Banca Centrala din US)
In 2026 datoria US a depasit 39 trilioane $ !!! ( poza 1)
Nu este o greseala de scriere
Datoria actuala este de 4 ori mai mare decat criza din 2008 !!!
In 2026 US plateste anual dobanzi la credite in valoare de peste 1,2 trilioane $ !!!
Nu este o greseala de scriere
Asta inseamna 30% din total venituri bugetare US !!!
Nicio familie, companie sau tara nu poate sa functioneze platind dobanzi in valoare de 30% din venituri
Este doar o perioada de timp pana dai faliment
Ca si in 2008, pentru stergerea datoriilor, cineva trebuie sa piarda bani
Foarte multi bani
Pentru a declansa aceasta pierdere de bani, era nevoie de un ac
Este posibil ca acest ac sa fie razboiul din Iran
Este un motiv foarte bun pentru a da vina pentru prabusirea financiara
In criza din 2008 pe planeta Pamant s-au pierdut aproximativ 50 trilioane $
Acum se vor pierde mult mai multi bani
Probabil spre 300 trilioane $
Banii care se vor pierde vor veni ca si in 2008 din : actiuni, imobiliare, titluri de stat , fonduri de pensii si asigurari
Probabil de data asta vor intra in hora si depozitele bancare
Acum investitorii incearca sa nu fie Popa Prostul
In Romania un caz de Popa Prostul este vanzarea Carrefour
Carrefour a vandut afacerea din Romania la o valoare care reprezinta 4,8 X EBITDA
Daca stii ce inseamna EBITDA iti dai seama ca asta nu a fost o vanzare normala
A fost de fapt o fuga din piata romaneasca
In mod normal o asemenea afacere se vinde de cel putin 2 ori mai scump
Acum jokerul cu Popa Prostul a ajuns la Dedeman
Vanzarile in Romania de bricolaje au scazut in 2026 cu 20%
Probabil vanzarile Dedeman au scazut tot in jur de 20%
Vor mai scadea
Nimeni nu stie cat
Dedeman face acum o mutare surprinzatoare
Desi au anuntat deja achizitia Carrefour, acum cauta bani pentru achizitie
Dedeman cere 400 milioane euro credit de la Banca Transilvania
Ar fi cel mai mare credit din istoria BT
Intr-un fel BT este obligata sa dea acest credit
A fost sustinuta de stat pentru a deveni nr 1 din piata bancara
Acum trebuie sa dea ceva in schimb
Intrebarea este daca BT va luat acest joker, riscand sa fie Popa Prostul
Concluzii
Tu ce faci sa nu fii Popa Prostul?”, este mesajul postat duminică de Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.
