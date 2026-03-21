Tensiunile din Orientul Mijlociu readuc în atenție unul dintre cele mai sensibile puncte ale economiei globale: transportul de energie prin Strâmtoarea Hormuz. Potrivit analizei realizate de Allianz Trade, acest coridor strategic devine un factor central de risc, cu efecte directe asupra piețelor financiare și asupra creșterii economice.

Chiar și în cazul unor perturbări limitate, impactul este deja vizibil, iar direcția conflictului va determina dacă economia globală va traversa doar o perioadă de volatilitate sau o schimbare structurală mai profundă.

Specialiștii subliniază că durata eventualelor întreruperi în traficul din Strâmtoarea Hormuz este esențială pentru evaluarea efectelor economice.

O blocare de până la două luni ar putea duce la o creștere a inflației în piețele emergente cu până la 1 punct procentual, în timp ce statele din apropierea conflictului sunt primele afectate, prin scăderea activității economice și a exporturilor de energie.

În același timp, estimările indică posibile scăderi economice semnificative în statele din Golf, precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, urmate însă de o revenire rapidă dacă situația se stabilizează.

Unul dintre cele mai rapide canale prin care conflictul a influențat economia globală este creșterea prețurilor la energie.

În prima săptămână a escaladării, prețurile au crescut cu aproximativ 40%, petrolul atingând temporar pragul de 120 de dolari pe baril, înainte de a reveni la valori mai reduse. În prezent, cotațiile rămân peste nivelurile anterioare conflictului.

Chiar și în scenariul unei perturbări de scurtă durată, efectele asupra prețurilor ar putea persista, fiind necesare săptămâni pentru revenirea producției la nivelurile anterioare.

Analiza evidențiază faptul că impactul nu este uniform la nivel global. Economiile dependente de importurile de energie sunt cele mai expuse, iar Europa Centrală și de Est se află printre regiunile vulnerabile.

România este inclusă în categoria țărilor care ar putea resimți puternic efectele acestui șoc, alături de alte state cu dezechilibre energetice și fiscale.

În cazul unui conflict prelungit, riscurile cresc semnificativ, transformând un simplu șoc de preț într-o veritabilă criză de aprovizionare.

Escaladarea conflictului a avut efecte imediate și asupra piețelor financiare. Monedele din piețele emergente s-au depreciat, în special în statele cu dependență ridicată de importurile de energie.

De asemenea, investitorii au început să evite riscurile, ceea ce a dus la retrageri de capital și la o creștere a volatilității.

Totuși, analiștii consideră că fundamentul economic al acestor piețe rămâne solid, datorită rezervelor valutare acumulate în perioada recentă.

Perspectivele pentru 2026 depind în mod direct de durata și intensitatea conflictului. Într-un scenariu limitat, piețele ar putea reveni relativ rapid la normal, iar fluxurile de capital ar rămâne stabile.

În schimb, un conflict prelungit ar determina o reorientare a investitorilor către active sigure și ar pune presiune suplimentară pe economiile vulnerabile.

În acest context, diferențele dintre economii devin tot mai evidente, în funcție de expunerea la riscurile energetice și de stabilitatea macroeconomică.

Analiza Allianz Trade arată că actualul context geopolitic poate redesena harta riscurilor economice la nivel global.

Strâmtoarea Hormuz devine un punct critic, iar evoluțiile din regiune vor influența decisiv inflația, creșterea economică și stabilitatea piețelor în perioada următoare.