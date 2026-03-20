Administrația Donald Trump se află în plin proces de evaluare a opțiunilor militare în conflictul cu Iranul, în timp ce Pentagonul a pregătit deja planuri detaliate pentru o posibilă intervenție terestră. Potrivit unor surse citate de CBS News, oficialii militari americani au elaborat solicitări specifice pentru a face posibilă desfășurarea trupelor în regiune.

Comandanții de rang înalt au transmis aceste propuneri în contextul în care președintele american analizează pașii următori într-un conflict în care Statele Unite acționează alături de Israel. Sursele au precizat că Donald Trump a discutat inclusiv despre oportunitatea poziționării unor forțe terestre, fără a fi clar în ce condiții ar autoriza efectiv o astfel de decizie.

Întrebat direct despre această posibilitate, președintele a oferit un răspuns ambiguu, încercând să tempereze speculațiile, dar fără a exclude complet scenariul.

„Nu, nu trimit trupe nicăieri. Dacă aş face-o, cu siguranţă nu v-aş spune”, a spus Donald Trump.

Reprezentanții administrației au încercat să transmită un mesaj de prudență, subliniind că pregătirile militare nu echivalează cu o decizie finală.

„Este sarcina Pentagonului să facă pregătiri pentru a oferi comandantului suprem opţiuni maxime; aceasta nu înseamnă că preşedintele a luat o decizie şi, aşa cum a spus preşedintele ieri în Biroul Oval, el nu intenţionează să trimită trupe terestre nicăieri în acest moment”, a declarat Karoline Leavitt.

În paralel, armata americană a organizat întâlniri pentru a gestiona eventuale consecințe ale unei intervenții, inclusiv scenarii privind capturarea soldaților iranieni sau a unor agenți paramilitari. Două surse au indicat că discuțiile au inclus și stabilirea locurilor unde aceștia ar putea fi reținuți.

Pregătirile includ și desfășurări concrete de forțe. Statele Unite analizează trimiterea unor unități din Divizia 82 Aeropurtată în Orientul Mijlociu, ca parte a Forței de Reacție Globală. În același timp, unități expediționare ale Corpului de Marină sunt mobilizate pentru a consolida prezența militară americană.

Mii de pușcași marini sunt deja în curs de deplasare către regiune. Trei nave de război și aproximativ 2.200 de militari au plecat din California la începutul săptămânii, marcând a doua desfășurare majoră de acest tip de la începutul conflictului. Prima unitate, trimisă din Pacific, este încă în tranzit.

Aceste mișcări indică o extindere a opțiunilor strategice ale Washingtonului, chiar dacă oficialii continuă să evite confirmarea unor acțiuni viitoare concrete.

În paralel cu pregătirile conduse de Donald Trump, Statele Unite au obținut aprobarea guvernului britanic pentru utilizarea extinsă a bazelor militare din Regatul Unit în eventuale operațiuni împotriva Iranului. Decizia vizează în special protejarea traficului maritim din Strâmtoarea Ormuz, o zonă strategică la nivel global.

Un purtător de cuvânt al Downing Street a precizat că aceste baze vor putea fi folosite pentru „operațiuni defensive ale SUA”, menite să neutralizeze capacitățile implicate în atacuri asupra navelor comerciale, potrivit BBC.

Această decizie reprezintă o extindere a acordurilor existente între cele două state. Până acum, SUA aveau permisiunea de a utiliza facilitățile britanice doar pentru prevenirea unor amenințări directe la adresa intereselor sau cetățenilor britanici. Noua abordare include acum și protejarea rutelor maritime internaționale.

Cu toate acestea, guvernul britanic a subliniat clar că nu va participa direct la eventuale lovituri militare. Oficialii de la Londra au insistat asupra menținerii unei poziții prudente și au reiterat necesitatea unei dezescaladări rapide a conflictului prin mijloace diplomatice.

Decizia a stârnit reacții în politica britanică, fiind interpretată ca o schimbare semnificativă de poziție. Lidera conservatoare Kemi Badenoch a descris măsura drept „cea mai mare schimbare de poziție”, sugerând o recalibrare a strategiei guvernamentale.

În același timp, Badenoch a criticat declarațiile președintelui american privind aliații NATO. „Complet neadevărate”, a afirmat aceasta, referindu-se la acuzațiile lui Donald Trump potrivit cărora unele state membre ar fi „lași”. Ea a avertizat că astfel de afirmații pot afecta coeziunea alianței occidentale.

Tensiunile diplomatice și militare continuă astfel să se intensifice, pe fondul unor decizii strategice care ar putea redefini echilibrul de putere în regiune.

Donald Trump a reacționat public față de decizia Marii Britanii de a permite utilizarea bazelor sale militare de către Statele Unite, calificând poziția Londrei drept tardivă în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Declarațiile vin după ce guvernul britanic a aprobat folosirea acestor facilități pentru operațiuni americane îndreptate împotriva unor obiective iraniene din Strâmtoarea Ormuz.

Președintele american a exprimat nemulțumiri legate de ritmul în care Regatul Unit a acționat, sugerând că răspunsul aliatului tradițional nu a fost pe măsura așteptărilor Washingtonului.

„Sincer să fiu, am fost puţin surprins de reacţia Regatului Unit – ar fi trebuit să acţioneze mult mai repede. Relaţia este foarte bună – dar acest lucru nu s-a mai întâmplat până acum. Ei au fost practic primul nostru aliat… Nu au vrut să folosim insula – aşa-numita insulă – asupra căreia, din anumite motive, au renunţat la drepturi.Sincer să fiu, am fost puţin surprins de Marea Britanie – ar fi trebuit să acţioneze mult mai repede”., a declarat Donald Trump.

Comentariile liderului american fac trimitere directă la baza militară de pe Diego Garcia, teritoriu strategic din arhipelagul Chagos, care a devenit un punct sensibil în cooperarea militară dintre cele două state. În acest context, Marea Britanie a acceptat anterior să transfere suveranitatea asupra insulelor către Maldive, urmând ulterior să închirieze înapoi facilitățile militare.

Înaintea acestor declarații, autoritățile britanice confirmaseră că au dat undă verde Statelor Unite pentru utilizarea bazelor în vederea lansării unor atacuri asupra țintelor iraniene, în special pentru protejarea traficului maritim dintr-o zonă strategică la nivel global.