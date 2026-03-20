Nicușor Dan a explicat că decizia a fost luată în contextul impactului major pe care o eventuală închidere a Strâmtoarea Ormuz l-ar avea asupra piețelor energetice globale și, implicit, asupra economiei mondiale.

Totodată, șeful statului a subliniat că România își menține poziția de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu, accentuând că autoritățile colaborează cu partenerii internaționali pentru reducerea tensiunilor și evitarea escaladării situației.

”Am decis să ne alăturăm declaraţiei Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Olandei şi Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertăţii de navigaţie, principiu fundamental al dreptului internaţional. Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicaţiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra pieţelor energetice globale, precum şi asupra economiei mondiale”, a anunţat, vineri seară, preşedintele Nicuşor Dan.

Președintele spune că efectele sunt resimţite şi în Romania, în special în ceea ce priveşte preţul combustibililor.

”În acest sens, suntem pregătiţi să participăm la eforturile comunităţii internaţionale care vor conduce la menţinerea preturilor la un nivel suportabil pentru populaţie. România îşi păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu şi lucrăm alături de partenerii internaţionali pentru dezescaladare”, a adăugat preşedintele Nicuşor Dan.

Franța, Germania, Italia, Țările de Jos și Regatul Unit, considerate state-lider la nivel european, au anunțat joi, alături de Japonia, că vor adopta măsuri pentru stabilizarea piețelor energetice. Totodată, acestea și-au exprimat disponibilitatea de a participa la „eforturi adecvate” menite să asigure tranzitul în siguranță al navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

În declarația comună, cele șase state — dintre care cinci sunt membre ale G7 — condamnă atacurile atribuite Iran și solicită autorităților de la Teheran să înceteze imediat aceste acțiuni.

”Condamnăm în termenii cei mai fermi recentele atacuri lansate de Iran împotriva navelor comerciale neînarmate din Golf, atacurile împotriva infrastructurilor civile, în special a instalaţiilor petroliere şi gaziere, precum şi închiderea de facto a strâmtorii Ormuz de către forţele iraniene”, adaugă cele şase ţări. ”Solicităm un moratoriu imediat şi general asupra atacurilor împotriva infrastructurilor civile, în special a instalaţiilor petroliere şi gaziere” din Golf, au declarat aceste ţări într-un comunicat comun, publicat după atacurile iraniene asupra instalaţiilor de gaz de la Ras Laffan din Qatar, al doilea exportator mondial de gaz natural lichefiat (GNL).

Statele menționate au transmis, de asemenea, că vor coopera cu anumite țări producătoare de energie pentru a crește producția și a contribui la stabilizarea piețelor. În contextul eliberării rezervelor strategice de petrol, acestea au precizat că vor adopta și alte măsuri pentru echilibrarea piețelor energetice, inclusiv prin parteneriate cu state producătoare, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Regatul Unit a anunțat marți că lucrează, împreună cu parteneri din Europa, din regiunea Golfului și cu Statele Unite, la un plan pentru reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Blocarea aproape completă a strâmtorii de către Teheran, rută prin care tranzitează în mod obișnuit aproximativ o cincime din producția globală de petrol, dar și cantități importante de gaze naturale lichefiate, a determinat o creștere accentuată a prețurilor la hidrocarburi, cu efecte economice la nivel global.

Agenția Internațională a Energiei (AIE), care reprezintă statele consumatoare de petrol, a decis eliberarea a 400 de milioane de barili din rezervele strategice de țiței pentru a calma piețele, anunțând totodată că este pregătită să pună la dispoziție volume suplimentare, dacă va fi necesar.

În același timp, Iranul a permis trecerea unor nave aparținând statelor considerate aliate, avertizând însă că ar putea bloca accesul celor provenite din țări percepute ca ostile.

Situația este analizată și la nivel internațional, în cadrul unei reuniuni de criză organizate de Organizația Maritimă Internațională (OMI), desfășurată la Londra, unde se caută soluții concrete pentru asigurarea securității în Strâmtoarea Ormuz. În prezent, aproximativ 20.000 de marinari se află blocați la bordul a circa 3.200 de nave în zonă.

Totodată, declarația comună a celor șase state vine după ce Donald Trump a solicitat sprijin pentru deblocarea strâmtorii, cerere care nu a fost acceptată, fapt ce a generat nemulțumirea liderului american, acesta anunțând ulterior că nu mai are nevoie de ajutor extern.