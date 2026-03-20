Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a anunțat un plan format din 10 măsuri menite să reducă presiunea asupra piețelor de petrol, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Recomandările vin la scurt timp după decizia de a elibera cantități record de petrol din rezervele strategice.

Potrivit instituției, autoritățile, companiile și gospodăriile pot contribui la reducerea cererii de hidrocarburi, ceea ce ar putea diminua efectele economice resimțite de consumatori în urma problemelor de aprovizionare.

AIE a explicat că aplicarea pe scară largă a acestor măsuri ar putea contribui la atenuarea șocurilor generate de blocarea Strâmtorii Ormuz și de evoluțiile conflictului din regiune.

Printre măsurile considerate eficiente se numără extinderea telemuncii, care poate reduce necesitatea deplasărilor zilnice și implicit consumul de combustibil. De asemenea, agenția recomandă reducerea limitelor de viteză pe autostrăzi cu cel puțin 10 kilometri pe oră.

Utilizarea transportului public este încurajată, alături de măsuri precum alternarea traficului în marile orașe, pentru a diminua congestia și consumul de carburant. AIE mai propune utilizarea în comun a mașinilor și adoptarea unui stil de condus eficient.

Totodată, instituția sugerează evitarea utilizării GPL-ului pentru transport și limitarea călătoriilor cu avionul, în special atunci când există alternative.

Agenția Internațională pentru Energie a transmis că reducerea deplasărilor de afaceri poate avea un impact rapid asupra cererii de combustibil pentru aviație, contribuind la stabilizarea piețelor.

În același timp, sunt recomandate schimbări la nivelul consumului zilnic, cum ar fi utilizarea energiei electrice pentru gătit în locul gazului, atunci când este posibil. De asemenea, industria este încurajată să își optimizeze consumul de hidrocarburi, pentru a reduce presiunea asupra resurselor disponibile.

Aceste măsuri sunt prezentate ca soluții care, aplicate împreună, pot contribui la diminuarea efectelor economice generate de actuala criză energetică.