Traian Băsescu consideră că intervenția Guvernului în stabilirea prețurilor la carburanți ar genera efecte economice negative pe termen lung și ar afecta echilibrul bugetar.

Fostul șef al statului a explicat pentru Digi24 că orice schemă de compensare ar presupune cheltuieli suplimentare pentru buget, ceea ce ar duce inevitabil la creșterea deficitului și la împrumuturi mai mari.

„O spun cu toată neutralitatea și nu vreau să-mi atrag ura celor care ne aud, dar cred că cea mai corectă soluție este ca Guvernul să nu intervină, să lase piața să așeze prețurile. O intervenție prin care Guvernul ar veni cu contribuții, s-ar duce în deficit. Deci tot românii ar plăti-o și Guvernul ar trebui să împrumute mai mulți bani decât și-a propus”, a declarat Traian Băsescu.

În opinia sa, intervențiile ar trebui să fie limitate și aplicate doar în situații excepționale, în domenii esențiale pentru economie.

Fostul președinte a precizat că o eventuală reducere a accizei ar putea fi justificată pentru agricultură sau transporturi, însă a subliniat că aceasta ar trebui aplicată echitabil, inclusiv operatorilor feroviari.

„În mod normal, soluția corectă care nu va transfera costurile în deficit este să se meargă pe prețurile pieței, Consiliul Concurenței să-și facă treaba și să nu apară speculații și prețuri artificiale. Ar fi soluția corectă care nu amanetează nimic pe viitor”, a continuat fostul președinte.

Traian Băsescu a criticat modul în care autoritățile gestionează creșterea prețurilor la carburanți și a pus sub semnul întrebării optimismul oficialilor din domeniul energiei.

El a sugerat că există motive pentru o analiză atentă din partea Consiliului Concurenței, în condițiile în care ritmul scumpirilor ridică suspiciuni.

„Avem un ministru al Energiei vesel, optimist, că nu cresc prețurile că nu ajung la 10 lei. Avem rezerve, dar după dânsul trei luni ar trebui să n-avem nicio grijă. Mă îndoiesc, poate că în momente ca acum consumatorii individuali să se mai gândească și la transportul public”, a mai spus fostul șef al statului.

În acest context, Băsescu a lansat un apel direct către populație, sugerând reducerea utilizării autoturismelor personale în favoarea transportului public, ca soluție imediată pentru diminuarea impactului scumpirilor.

Traian Băsescu a extins criticile și asupra scenei politice, acuzând Partidul Social Democrat că încearcă să își îmbunătățească imaginea în contextul dezbaterilor privind bugetul.

Fostul președinte susține că PSD urmărește să se prezinte drept apărător al populației, în timp ce ar încerca să ascundă responsabilitatea pentru problemele financiare actuale.

„PSD-l încearcă să demonstreze că el este cel care apără populația, încercând să facă uitat faptul că Ciolacu este cel care a distrus pur și simplu echilibrele financiare ale bugetului României pentru mulți ani de acum înainte. Însă, cel care a căzut în plasă a fost AUR, care s-a dus repede să încerce să creeze o fisură, fără să înțeleagă că PSD-ul și PNL-ul erau într-un joc în care fiecare își apăra interesele politice, în mod deosebit PSD-ul, partidul care are grijă de ce oropsiți”, a afirmat Traian Băsescu.

Traian Băsescu a atras atenția asupra situației economice dificile, indicând creșterea accelerată a costurilor cu dobânzile la împrumuturi ca un semnal de alarmă major.

Fostul președinte a explicat că nivelul dobânzilor a ajuns la 60,8 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 12 miliarde de euro, o sumă considerabil mai mare față de anul precedent.

„Nimeni. România e într-o situație grea, foarte grea. N-aș comenta alte cifre decât ce văd în buget. A crescut nivelul dobânzilor la împrumuturi la 60,8 miliarde. Asta înseamnă 12 miliarde de euro față de 2025, când dobânzile au fost 10 miliarde de euro. Gândiți-vă că 12 miliarde de euro numai dobânzi înseamnă enorm. 12 miliarde de euro pur și simplu te cutremuri când vezi cifra. 3% din PIB. E mai greu pentru telespectatori să înțeleagă procentul, dar când le spui 12 miliarde, cu certitudine înțeleg că este vorba de 1.200 km de autostradă. Asta înseamnă echivalentul a 12 miliarde de euro pe care îi plătim, numai ca dobânzi pentru împrumuturile nestăbuite făcute în ultimii ani. Bugetul este unul care este salvat de două lucruri – de perspectiva încasării banilor europeni pentru investiții și de inflație, care aduce venituri mai mari, inclusiv inflația generată de creștere a prețurilor la combustibil și așa mai departe”, a declarat Traian Băsescu.

În paralel, liderii coaliției de guvernare au ajuns la un compromis privind susținerea pachetului social, în contextul limitărilor bugetare. Potrivit declarațiilor oficiale, varianta creșterii deficitului a fost abandonată, fiind preferată reducerea unor cheltuieli, inclusiv amânarea unor plăți stabilite prin decizii judecătorești.