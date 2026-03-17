Traian Băsescu atrage atenția că România traversează un moment extrem de complicat din punct de vedere al securității, fiind situată între două zone de conflict active, fără să existe o strategie clară de protejare a populației.

Fostul președinte susține că discursul oficialilor este unul liniștitor în mod artificial, în condițiile în care realitatea din teren arată contrariul. El subliniază că autoritățile transmit constant mesaje menite să calmeze populația, însă acestea nu reflectă riscurile reale.

„În primul rând ar trebui ca populația să fie conștientizată. Dacă vă uitați, toate ieșirile politicienilor noștri sunt nu aveți grijă, e totul bine, nu suntem în pericol, nu ni se poate întâmpla nimic. Iar eu o spun foarte deschis, ni se pot întâmpla foarte multe. Mă uitam acum înainte să înceapă emisiunea. Știm situația din Golful Ormuz, din Golful Persic, dar la câțiva kilometri băzie dronele rusești, tot în partea de frontieră cu Ucraina. Deci, România este într-o situație dificilă, iar populația trebuie conștientizată, trebuie să știe că pacea nu e o garanție, nu avem o garanție în momentul de față că va fi pace, că România nu va fi afectată. Avem două războaie la distanțe mici. Ambele războaie se duc și cu echipamente militare care pot lovi teritoriul României”, a explicat Traian Băsescu.

În acest context, fostul șef al statului avertizează că apropierea conflictelor și tehnologia militară utilizată cresc semnificativ riscul ca România să fie afectată indirect sau chiar direct.

Traian Băsescu acuză o stare generală de nepăsare la nivel instituțional, în special în ceea ce privește informarea populației despre măsurile de protecție în caz de urgență.

El a subliniat pentru B1 TV că nu există campanii clare de informare sau ghiduri practice pentru cetățeni, care să explice ce ar trebui făcut în situații de criză, precum atacuri aeriene sau alerte de securitate.

„Cred că ar trebui să facem mai mult și primul lucru pe care ar trebui să-l facem ar fi ca fiecare dintre noi să se întrebe dacă aud sirenele de alarmă, eu și familia mea unde mă duc? Dacă aceste sirene vor fi în situația de a alerta populația sau primesc pe RO-Alert cu risc de lovitură de aviație? Ce fac? Ce fac cu soția? Ce fac cu copiii? Ce fac cu nepoții? Sunt pregătiți să-i hrănesc, să-i pun în siguranță pentru o perioadă? Ori noi văd că ne amăgim cu această siguranță că nu ni se întâmplă nimic, că noi nu suntem implicați în război? Nu suntem implicați în război. Nici statele din jurul Iranului nu au fost implicate în război, dar s-au trezit implicate de alții. S-au trezit cu lovituri pe teritoriul propriu. Deci, dacă vreți să înțelegeți, am o îngrijorare cu privire la nepăsarea noastră și mai este un lucru, toată lumea când vine la televizor și în mod deosebit realizatoarele de televiziune, prima lor grijă este pe noi cine ne apără. Iar răspunsul este noi trebuie să fim primii care să ne garanteze apărarea. Nu trebuie să așteptăm… În primul rând la armata noastră mă refer. Armata este relativ dotată în ultima perioadă, va continua să se doteze, dar este clar că este insuficient dotată pentru o situație de război. Dar asta este, aici suntem. Atât am putut să facem. În situația în care Statele Unite sunt angrenate în Orientul Mijlociu și sprijinul și militar și financiar pentru Ucraina este sub semnul întrebării. Este foarte clar că se poate produce o accelerare a deprecierii, a degradării situației de la granița noastră”, afirmă fostul președinte.

Declarațiile evidențiază îngrijorarea legată de capacitatea reală de reacție a României, în special în contextul unor evoluții imprevizibile în regiune.

Traian Băsescu aduce critici și în ceea ce privește colaborarea militară cu Statele Unite, considerând că România își asumă riscuri fără a avea garanții clare în schimb.

Fostul președinte pune sub semnul întrebării oportunitatea implicării indirecte în conflictele din Orientul Mijlociu, mai ales în condițiile în care marile puteri europene nu au fost consultate.