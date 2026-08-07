Fenomenul care ne poate băga într-o foamete fără precedent. Se cer acțiuni rapide pentru evitarea unei catastrofe

Un fenomen El Niño puternic ar putea determina creșterea numărului persoanelor afectate de foamete acută cu aproximativ 49 de milioane și ar putea amplifica presiunile asupra crizei alimentare globale, potrivit unui raport al Programului Alimentar Mondial (PAM).

Potrivit estimărilor prezentate de agenția ONU, aproximativ 274 de milioane de persoane din 45 de țări ar putea fi afectate de insecuritate alimentară acută.

Regiunile considerate cele mai vulnerabile în fața efectelor acestui fenomen sunt America Centrală și partea sudică a Africii, unde schimbările climatice asociate cu El Niño pot influența producția agricolă și accesul la hrană.

PAM solicită măsuri rapide pentru limitarea impactului asupra populațiilor vulnerabile și avertizează asupra riscului apariției unei „catastrofe” alimentare în zonele deja afectate de lipsa resurselor și de condiții climatice dificile.

Raportul Programului Alimentar Mondial arată că există o probabilitate de 81% ca un fenomen El Niño foarte intens să se producă, cu temperaturi ale suprafeței oceanelor care ar putea ajunge la cele mai ridicate niveluri înregistrate cel puțin din 1982. În acest scenariu, fenomenul ar putea deveni cel mai puternic episod El Niño observat din 1950 până în prezent.

El Niño reprezintă o încălzire periodică a temperaturilor de la suprafața Oceanului Pacific, fenomen care influențează tiparele climatice la nivel mondial. Efectele sale pot include perioade de secetă în sudul Africii, întârzieri ale musonilor în anumite zone ale Asiei și apariția unor regimuri de precipitații neregulate în alte regiuni ale lumii.

Impactul acestor schimbări climatice poate afecta culturile agricole, rezervele de apă și capacitatea comunităților vulnerabile de a-și asigura hrana necesară. În regiunile care se confruntă deja cu probleme economice sau cu efectele unor crize prelungite, fenomenele meteorologice extreme pot accentua dificultățile existente.

„Aceste fenomene au declanşat, în trecut, crize alimentare la scară mare”, a declarat presei directorul Serviciului PAM de Analiza Securităţii Alimentare şi Nutriţie, Jean-Martin Bauer.

Analiza realizată de Programul Alimentar Mondial a vizat 45 de țări considerate vulnerabile la efectele negative ale fenomenului El Niño. Conform datelor prezentate în raport, numărul persoanelor expuse riscului de insecuritate alimentară acută ar putea crește cu aproape 49 de milioane.

Această majorare ar duce numărul total al persoanelor afectate la aproximativ 274 de milioane, reprezentând o creștere de 22% față de populația de referință deja inclusă în estimările privind insecuritatea alimentară.

Raportul PAM evidențiază că evoluția fenomenului El Niño necesită monitorizare atentă, în special în regiunile unde comunitățile depind în mare măsură de agricultură și unde accesul la hrană este deja fragil.

Agenția ONU continuă să urmărească efectele posibile ale acestui fenomen climatic și impactul pe care modificările regimurilor de temperatură și precipitații îl pot avea asupra securității alimentare în țările vulnerabile.