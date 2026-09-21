AMD trece pragul de 1.000 de miliarde de dolari. Acțiunile producătorilor de cipuri cresc puternic pe fondul boomului AI

AMD a depășit luni, în timpul ședinței de tranzacționare, o capitalizare bursieră de 1.000 de miliarde de dolari, pe fondul unui nou val de creșteri pentru companiile din industria cipurilor. Acțiunile AMD, Intel și Arm au avansat puternic, investitorii mizând în continuare pe dezvoltarea infrastructurii necesare inteligenței artificiale.

Acțiunile Advanced Micro Devices (AMD) creșteau luni cu 9,7%, până în jurul valorii de 614,40 dolari, nivel care ducea capitalizarea companiei peste pragul de 1.000 de miliarde de dolari.

Pentru a încheia ședința cu o capitalizare de peste 1.000 de miliarde de dolari, acțiunile AMD trebuie să rămână peste 612,56 dolari la închidere, potrivit Dow Jones Market Data.

Doar alte 13 companii americane au depășit până acum acest prag, arată MarketWatch.

Evoluția AMD este cu atât mai importantă dacă este comparată cu situația de acum un an. În aceeași perioadă a anului trecut, compania avea o valoare de piață de aproximativ 255 de miliarde de dolari.

AMD nu a fost singura companie din sector care a înregistrat creșteri puternice. Acțiunile Arm Holdings listate în SUA avansau cu 14%, iar Intel câștiga 12,7%. Indicele PHLX Semiconductor era, la rândul său, în creștere cu 2,7%.

AMD, Arm și Intel sunt implicate în producția de procesoare centrale utilizate pentru serverele dedicate inteligenței artificiale.

Această parte a pieței cipurilor a câștigat teren în ultimele luni, inclusiv pe fondul dezvoltării agenților AI, servicii capabile să îndeplinească în mod autonom diferite sarcini în numele utilizatorilor.

Lansarea Muse, agentul AI pentru consumatori dezvoltat de Meta Platforms, a atras de asemenea atenția pieței în această lună.

Investitorii urmăresc în special cât de mult vor continua companiile de inteligență artificială să investească în infrastructură, centre de date și putere de calcul.

Jeffrey Favuzza, analist pentru tranzacționarea acțiunilor la Jefferies, consideră că avansul de luni al companiilor din domeniul AI ar putea fi susținut și de informațiile recente privind Anthropic și OpenAI.

Anthropic a anunțat vineri că va colabora cu Accenture pentru evaluarea independentă a modelelor AI de frontieră. Cele două companii intenționează să investească fiecare cel puțin un miliard de dolari în acest proiect în următorii cinci ani.

În același timp, Anthropic ar pregăti listarea la bursă pentru luna noiembrie. Investitorii se așteaptă ca oferta publică inițială să poată atrage până la 100 de miliarde de dolari, potrivit informațiilor prezentate în textul sursă.

Compania ar putea lansa și un nou model de inteligență artificială înaintea listării, în condițiile concurenței puternice cu OpenAI.

Un alt element urmărit de investitori este ritmul de dezvoltare anticipat pentru OpenAI.

Compania estimează că veniturile sale ar putea crește de aproape zece ori, de la 36 de miliarde de dolari în acest an la 350 de miliarde de dolari până la sfârșitul deceniului. În același interval, cheltuielile pentru puterea de calcul ar putea ajunge la aproximativ 280 de miliarde de dolari.

Daniel O’Regan, analist la Mizuho, consideră că informațiile privind cele două companii de inteligență artificială consolidează așteptările pentru investiții susținute în infrastructura AI.

Această tendință se extinde dincolo de producătorii de cipuri. Acțiunile Ciena, companie specializată în echipamente pentru rețele, creșteau luni cu 3,5%, după ce analistul Amit Daryanani de la Evercore ISI și-a îmbunătățit recomandarea pentru titlurile companiei.

Rețelele optice au devenit un punct important pentru dezvoltarea centrelor de date dedicate inteligenței artificiale, deoarece acestea trebuie să gestioneze volume tot mai mari de date și cerințe ridicate de conectivitate.