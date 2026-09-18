Anthropic își extinde programul de cercetare în biologie. Compania a înființat discret un laborator pentru experimente fizice

Anthropic a înființat în zona Golfului San Francisco un laborator pentru cercetare biologică, în timp ce compania își extinde ambițiile în domeniul inteligenței artificiale către știința medicamentelor. Laboratorul, cunoscut drept „wet lab”, permite efectuarea de experimente fizice și marchează o extindere a activității Anthropic dincolo de evaluările realizate exclusiv pe calculator.

Potrivit a două persoane familiarizate cu situația, laboratorul a fost înființat într-o perioadă în care temerile publice legate de inteligența artificială sunt în creștere. Anthropic a anunțat anterior că își propune să contribuie la dezvoltarea unor tratamente pentru boli rare, iar activitatea sa din domeniul biologiei a depășit etapa analizelor „in silico”, realizate exclusiv cu ajutorul computerelor.

Într-un interviu acordat Reuters, șeful departamentului de științe ale vieții al Anthropic, Eric Kauderer-Abrams, a confirmat existența laboratorului. El a explicat că activitatea companiei presupune atât experimente realizate în propriile facilități, cât și colaborări cu parteneri externi, într-un model pe care îl consideră similar celui folosit de multe companii de biotehnologie.

Ulterior, un purtător de cuvânt al Anthropic a precizat că laboratorul companiei nu este destinat în mod specific descoperirii de medicamente, fără să ofere alte detalii.

Înființarea laboratorului reprezintă un pas încă redus în raport cu ambiția mult mai amplă a Anthropic de a aborda boli pe care compania consideră că industria farmaceutică le neglijează.

Una dintre persoanele familiarizate cu proiectul a descris această direcție și prin prisma presiunii existente asupra industriei AI, într-un moment în care angajații și publicul își pot pierde încrederea în promisiunea inteligenței artificiale de a aduce beneficii care să justifice eliminarea unor locuri de muncă și eventualele riscuri pentru viața umană.

Succesul oricărui program de dezvoltare a medicamentelor derulat de Anthropic nu este garantat. Majoritatea medicamentelor nu reușesc să treacă de studiile clinice privind siguranța și eficacitatea.

Pentru directorul general al Anthropic, Dario Amodei, interesul pentru acest domeniu are și o componentă personală. Într-un eseu recent, el a relatat că o boală i-a ucis tatăl cu doar câțiva ani înainte ca un tratament curativ să apară.

Eric Kauderer-Abrams a prezentat, la rândul său, științele vieții drept principalul domeniu în care Anthropic vede oportunități pentru ca inteligența artificială să aducă beneficii lumii. Această perspectivă stă la baza activităților companiei din acest sector.

La fel ca alte companii de biotehnologie, Anthropic adoptă automatizarea fizică, potrivit celor două persoane familiarizate cu proiectul.

Compania urmărește să extindă modul în care sistemul său de inteligență artificială Claude poate coordona unități robotice pentru efectuarea experimentelor științifice cu o intervenție umană limitată.

Totuși, Anthropic consideră că supravegherea și implicarea oamenilor sunt esențiale pentru siguranță.

Compania se află încă într-o etapă foarte timpurie a utilizării inteligenței artificiale pentru automatizarea execuției activităților de laborator. Anthropic consideră însă că această direcție are potențialul de a accelera semnificativ numeroase procese.

Extinderea către laboratoare de biologie are loc într-un moment deosebit de important pentru Anthropic. În ultimele două săptămâni, unii dintre cercetătorii companiei au avertizat că inteligența artificială ar putea duce la dispariția oamenilor.

Totodată, Anthropic a anunțat că a identificat exemple în care sistemele sale ar fi putut fi utilizate pentru dezvoltarea unor arme biologice. Aceste constatări au stârnit scepticism în unele cercuri.

Dario Amodei a cerut, de asemenea, încetinirea dezvoltării tehnologiei, argumentând că o viitoare formă de inteligență artificială mai capabilă decât agenții OpenAI care au exploatat vulnerabilități ale platformei Hugging Face ar putea provoca daune catastrofale.

În paralel, Anthropic se pregătește să devină companie publică, într-o posibilă ofertă publică inițială evaluată la până la 2.000 de miliarde de dolari, prin care ar urma să obțină mai multe fonduri pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Compania susține că, în activitatea sa din domeniul științelor vieții, încearcă să echilibreze dezvoltarea unor modele mai performante, care să accelereze dezvoltarea medicamentelor, cu măsuri menite să limiteze riscurile asociate utilizării acestora.

Anthropic și-a exprimat intenția de a începe derularea unor programe pentru dezvoltarea de medicamente în cadrul unui eveniment organizat la San Francisco în luna iunie.

Atunci, Eric Kauderer-Abrams a explicat că Anthropic intenționează să desfășoare activități preclinice în domenii pe care companiile tradiționale nu le consideră suficient de atractive din punct de vedere financiar.

Compania a lansat și un software numit Claude Science. Anterior, Anthropic l-a cooptat în consiliul de administrație pe Vas Narasimhan, directorul general al Novartis, și a cumpărat startupul Coefficient Bio pentru aproximativ 400 de milioane de dolari în acțiuni, potrivit unor relatări din presă.

Anthropic a confirmat achiziția, despre care a precizat că va contribui la dezvoltarea unor instrumente pentru dezvoltarea medicamentelor, însă nu a comentat valoarea tranzacției.

În prezent, compania își extinde activitatea în propriile laboratoare pentru a câștiga viteză și experiență directă în domeniul biologiei. În același timp, Anthropic continuă să externalizeze anumite activități atunci când acest lucru este mai eficient.

Compania a urmărit inclusiv recrutarea unui lider care să contribuie la extinderea activităților de achiziții și a altor operațiuni, potrivit unui anunț de angajare publicat recent pe LinkedIn.

Un alt post disponibil la Anthropic, promovat prin Jobera, viza un specialist în caracterizarea proteinelor și acizilor nucleici, precum și în alte activități biochimice.

Un al treilea anunț de recrutare al Anthropic preciza că obiectivul companiei este accelerarea progresului în științele vieții cu un ordin de mărime.

Științele vieții reprezintă deja unul dintre cele mai importante domenii de investiții ale Anthropic în ceea ce privește numărul de angajați și resursele alocate, potrivit lui Kauderer-Abrams.

Compania consideră că inteligența artificială ar putea accelera dezvoltarea unor tratamente pentru afecțiuni considerate anterior imposibil de tratat sau „nedrogabile”.

Printre posibilități se numără accelerarea descoperirii unor anticorpi bispecifici și trispecifici. Acestea sunt molecule complexe care pot fi direcționate către mai multe puncte ale unei proteine sau ale unei celule țintă ori pot acționa asupra mai multor ținte.

Nu sunt cunoscute însă cu precizie bolile asupra cărora lucrează Anthropic și nici progresul înregistrat de companie în aceste proiecte.

După identificarea unei molecule, poate dura ani până când un medicament ajunge pe piață, întrucât acesta trebuie testat în studii pe oameni. Anthropic nu și-a asumat deocamdată această etapă.

Isomorphic Labs, divizia de descoperire a medicamentelor a rivalului Alphabet, lucrează de mai mulți ani pentru a ajunge la etapa studiilor clinice și și-a amânat anterior acest obiectiv până la sfârșitul anului 2026.

În cadrul eforturilor sale de automatizare a laboratoarelor și a altor activități din industrie, Anthropic a lansat în august Model Hardware Standard, un sistem destinat să ajute inteligența artificială să opereze echipamente.

Anterior, în mediul academic a fost lansat PyLabRobot, un proiect fără legătură cu Anthropic, care răspunde unor nevoi de automatizare similare, dar diferite.

Anthropic oferă Model Hardware Standard, precum și alte servicii și instrumente de inteligență artificială, unor companii farmaceutice importante. Printre acestea se numără Genentech, parte a Roche, Bristol Myers Squibb și Novo Nordisk.

În același timp, extinderea Anthropic în domeniul cercetării biologice vine cu o problemă legată de încredere, potrivit celor două persoane familiarizate cu activitatea companiei.

Clienții companiei s-ar putea teme că Anthropic ar putea învăța din programele de dezvoltare a unor medicamente concurente, chiar dacă startupul separă datele acestora pentru a împiedica accesul între proiecte.

Eric Kauderer-Abrams a explicat că Anthropic a stabilit, inclusiv din motive legate de concurență, o limită în ceea ce privește activitatea sa din domeniul farmaceutic. Compania nu derulează în prezent studii clinice și se concentrează pe nevoi pe care industria nu le-ar aborda.