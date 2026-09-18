Femeile reprezintă 77% din angajații din sănătate, dar câștigă cu 19% mai puțin pe oră decât bărbații

Femeile reprezintă 77% din forța de muncă din sănătatea europeană, dar câștigă, în medie, cu 19% mai puțin pe oră decât bărbații, arată un raport al OMS.

Femeile domină forța de muncă din sectorul sanitar european, dar câștigă cu 19% mai puțin pe oră, avertizează OMS

Femeile care lucrează în domeniul sănătății în Europa, un sector în care sunt majoritare, câștigă, în medie, cu 19% mai puțin pe oră decât bărbații, potrivit unui nou raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Sectorul sănătății și îngrijirii este al patrulea cel mai mare angajator și principalul angajator de femei din Regiunea Europeană a OMS. Femeile reprezintă 77% din forța de muncă din domeniul sănătății, comparativ cu 45% în toate celelalte sectoare la un loc. Cu toate acestea, ele ocupă doar 55% dintre posturile cu cele mai mari venituri din acest sector.

„Femeile reprezintă majoritatea persoanelor care asigură funcționarea sistemelor de sănătate din Europa; cu toate acestea, ele sunt plătite mai puțin decât colegii lor bărbați – o discrepanță care se accentuează pe parcursul întregii cariere”, a declarat Natasha Azzopardi Muscat, directorul Diviziei pentru Sisteme de Sănătate din cadrul OMS Europa.

Decalajul salarial de gen, reprezentat de diferența dintre salariile medii ale bărbaților și femeilor angajate cu remunerare, este cel mai pronunțat la nivelurile salariale superioare. Acesta variază de la o diferență de 2% în rândul persoanelor cu venituri mici până la peste 22% la vârful distribuției salariale.

Raportul arată că sectorul sănătății și îngrijirii are o importanță deosebită pentru ocuparea forței de muncă în rândul femeilor. Acesta reprezintă aproape 17% din totalul locurilor de muncă ocupate de femei, comparativ cu 5% în cazul bărbaților.

Aceste constatări urmează același tipar documentat pe piața muncii în ansamblu: o inegalitate structurală accentuată, care se intensifică odată cu creșterea nivelului salarial și a vechimii în muncă.

La nivel mondial, situația din sectorul sanitar reflectă realitatea din Europa. Femeile câștigă, în medie, cu 24% mai puțin decât bărbații, iar decalajul este mai mare decât în multe alte industrii.

Autorii raportului au constatat că o parte din decalajul salarial din sectorul sanitar poate fi explicată prin diferențele legate de factori precum vârsta, educația, sectorul de activitate, respectiv public sau privat, și tipul de angajament, cu normă întreagă sau cu normă parțială.

Ajustarea datelor în funcție de acești patru factori reduce decalajul salarial orar de la 19% la 6%, iar pe cel lunar de la 28% la 10%.

Cu toate acestea, diferența salarială care rămâne nu poate fi explicată prin niciunul dintre factorii măsurați în cadrul studiului.

„Cea mai mare parte a acestui decalaj nu se datorează faptului că femeile lucrează mai puține ore, sunt mai tinere sau activează în segmente diferite ale sectorului. Totul ține de modul în care sectorul evaluează munca femeilor. Vârsta, educația, programul de lucru și angajarea în sectorul public sau privat explică doar o parte din această situație.”, a explicat Azzopardi Muscat.

Potrivit OMS, raportul indică existența unor factori structurali mai profunzi, printre care se numără subevaluarea muncii de îngrijire, segregarea ocupațională și posibila discriminare în practicile de stabilire a salariilor.

Datele arată că, pe măsură ce o categorie ocupațională este mai feminizată, aceasta este și mai slab plătită. Tiparul este valabil atât în cazul funcțiilor de conducere, cât și al celor de specialitate sau tehnice.

De exemplu, funcțiile de conducere din domeniul sănătății și îngrijirii implică un număr mai mare de femei decât cele din alte sectoare, însă sunt mai slab remunerate. În medie, salariul este de 22 de euro pe oră, față de 24,70 euro pentru funcții comparabile din alte domenii.

Decalajul salarial dintre femei și bărbați rămâne una dintre cele mai persistente forme de inegalitate de pe piața muncii, potrivit OMS.

Având în vedere numărul mare de femei care lucrează în domeniul sănătății și al îngrijirii, această diferență salarială poate avea consecințe economice și sociale semnificative.

Raportul arată că această inegalitate poate conduce la venituri totale și drepturi de pensie mai mici pe parcursul vieții, poate crește riscul de sărăcie în rândul femeilor, poate reduce beneficiile educației și poate afecta creșterea economică durabilă.

„Acest lucru înseamnă pensii mai mici, o securitate financiară redusă la bătrânețe și un risc mai mare de sărăcie pentru femeile care și-au petrecut viața profesională îngrijindu-i pe ceilalți. Nu este o coincidență și nu ține de calificări. Femeile sunt plătite mai puțin pentru aceeași muncă și sunt ignorate atunci când vine vorba de roluri mai bine plătite.”, a declarat Azzopardi Muscat.

Prin urmare, eliminarea decalajelor salariale dintre femei și bărbați reprezintă atât o necesitate în ceea ce privește echitatea, cât și o investiție într-o forță de muncă mai puternică și mai durabilă în domeniul sănătății, potrivit agenției internaționale de sănătate.

În acest scop, sunt propuse măsuri specifice, de la asigurarea transparenței salariale și facilitarea reprezentării femeilor în funcții de decizie până la abordarea normelor și stereotipurilor de gen.