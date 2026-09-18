Romgaz face angajări după preluarea Azomureș. Guvernul a aprobat peste 1.100 de posturi

Guvernul a aprobat un memorandum care permite Romgaz să ocupe 270 de posturi vacante și să își majoreze personalul cu încă 860 de salariați în cursul anului 2026. Suplimentarea este legată de dezvoltarea proiectelor companiei, punerea în funcțiune a centralei de la Iernut și integrarea activității Azomureș.

Memorandumul aprobat vineri permite companiei să ocupe posturile vacante existente la 31 decembrie 2025 și să crească numărul total de angajați, cu majorarea corespunzătoare a cheltuielilor salariale.

Concret, Romgaz va putea ocupa 270 de posturi care erau deja vacante și va putea suplimenta personalul cu 860 de salariați. În total, măsurile vizează 1.130 de persoane.

„Pentru asigurarea capacității operaționale necesare, Guvernul a aprobat ocuparea a 270 de posturi vacante existente la data de 31 decembrie 2025 și creșterea numărului de personal cu 860 de salariați, ca urmare a dezvoltării și diversificării activității societății”, a transmis Executivul.

Necesitatea suplimentării personalului este legată de mai multe proiecte și activități ale companiei, printre care Neptun Deep, Caragele, Moldova Nord, Bozoni și Herăstrău.

Romgaz își extinde totodată activitatea de furnizare către clienții casnici și noncasnici și trebuie să asigure personalul necesar pentru operațiunile tehnice și comerciale.

Un alt motiv invocat pentru noile angajări este punerea în funcțiune a Centralei Termoelectrice Iernut. Guvernul menționează și dezvoltarea producției de gaze naturale și intensificarea activităților de explorare și producție.

La acestea se adaugă integrarea activității Azomureș, care va necesita personal pentru repornirea și operarea combinatului.

Potrivit informațiilor prezentate anterior de premierul interimar Ilie Bolojan, cei peste 800 de angajați ai Azomureș urmează să fie preluați de Romgaz.

„Una dintre prioritățile pe care le-am discutat cu conducerea acestei noi sucursale a Romgaz și cu managementul Romgaz este să înceapă operațiunile de punere în funcțiune a combinatului. Va fi o perioadă de câteva luni de zile de pregătire, pentru că este nevoie de reavizare, de expertize, având în vedere perioada de timp în care nu a funcționat, fiind instalații cu un anumit specific de siguranță”, a declarat Bolojan.

Ținta anunțată este ca Azomureș să funcționeze din nou la capacitate în primul trimestru al anului viitor.

Guvernul precizează că Romgaz nu înregistrează pierderi sau plăți restante și că majorarea cheltuielilor salariale va fi finanțată din veniturile proprii ale companiei.

Impactul financiar estimat pentru ocuparea celor 270 de posturi vacante este de 12,2 milioane de lei.

Pentru creșterea numărului de angajați cu încă 860 de persoane, impactul este estimat la 49 de milioane de lei. Cele două măsuri presupun astfel cheltuieli suplimentare estimate la aproximativ 61,2 milioane de lei.

Suplimentarea personalului vine într-o perioadă în care compania își dezvoltă și diversifică activitatea. Guvernul indică printre proiectele care generează necesarul suplimentar de resurse umane Neptun Deep, Caragele, Moldova Nord, Bozoni și Herăstrău.

În paralel, Romgaz își dezvoltă prezența pe piața de furnizare a gazelor naturale și pregătește integrarea Azomureș.

În cazul combinatului, premierul interimar a declarat că sunt necesare câteva luni pentru pregătirile tehnice, expertize și obținerea avizelor înainte de reluarea producției.