Peste 7.800 de posturi de conducere sunt scoase la concurs în școli. Ce trebuie să știe profesorii care vor să se înscrie

Profesorii se pot înscrie începând de luni la concursul pentru ocuparea a peste 7.800 de posturi de director și director adjunct în școlile de stat. Candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care o vechime de cel puțin cinci ani în învățământ. Evaluările sunt programate în octombrie și noiembrie. Rezultatele finale vor fi publicate pe 9 decembrie.

Concursul pentru cele peste 7.800 de posturi de conducere din școlile de stat presupune mai multe etape de evaluare, prima probă fiind programată pe 13 octombrie. Aceasta urmărește capacitățile și aptitudinile personale ale candidaților, iar rezultatele vor fi afișate în aceeași zi.

Examenul scris va avea loc pe 20 octombrie. Tot atunci vor fi anunțate și rezultatele acestei probe, potrivit Agerpres.

În intervalul 21 octombrie – 4 noiembrie, comisiile de interviu vor realiza evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune depuse de participanți.

Candidații vor susține interviurile între 12 și 27 noiembrie, iar procedura se va încheia cu afișarea rezultatelor finale, pe 9 decembrie.

Lista integrală a condițiilor de înscriere este disponibilă pe site-ul Ministerului Educației. Toate cerințele trebuie îndeplinite cumulativ de profesorii care doresc să participe.

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, le-a cerut cadrelor didactice, pe 2 septembrie, să se pregătească pentru concursul destinat ocupării celor peste 7.800 de posturi vacante de director și director adjunct. În mesajul său, acesta a susținut că „trebuie să ieșim din cultura provizoratului directorilor”.

Ministrul a explicat că ocuparea funcțiilor prin concurs le oferă directorilor stabilitatea necesară pentru a pune în aplicare proiecte manageriale pe termen lung.

„Știu că un astfel de concurs presupune un efort considerabil, dar școala românească are nevoie de oameni care să ocupe funcțiile de conducere prin competență demonstrată în cadrul unui concurs, nu prin prelungirea la nesfârșit a unor soluții temporare. Un mandat obținut prin concurs înseamnă stabilitate, predictibilitate și legitimitate în exercitarea funcției. Înseamnă posibilitatea de a construi un proiect managerial pe termen lung. Cred că trebuie să ieșim din cultura provizoratului”, a afirmat ministrul Mihai Dimian.

Într-o postare pe Facebook, ministrul interimar al Educației a calificat drept slabe rezultatele României la PISA 2025 și a susținut că acestea trebuie prezentate direct. Potrivit analizei sale, aproximativ 50% dintre elevii de clasa a VIII-a nu au cunoștințele și competențele matematice prevăzute de standardul minim pentru încheierea gimnaziului.

Dimian a explicat și cum trebuie interpretată diferența de 109 puncte la matematică dintre categoriile „rural” și „urban”. În opinia sa, acest decalaj nu descrie direct diferențele dintre elevi în funcție de mediul de proveniență, întrucât 89% dintre participanții la testare erau deja în clasa a IX-a.

Clasificarea se referă la localitatea în care se află liceul frecventat, a precizat ministrul. El a adăugat că, după Evaluarea Națională, elevii cu cele mai bune rezultate ajung la licee din mediul urban, indiferent dacă provin din sate sau din orașe.

În comparația dintre PISA 2022 și PISA 2025, Dimian a arătat că rezultatele României au scăzut în aceeași direcție cu cele internaționale. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, la matematică, atât media OCDE, cât și cea a României s-au redus cu 9 puncte. La științe, ambele au coborât cu 3 puncte, iar la lectură declinul a fost de 14 puncte pentru media OCDE și de 16 puncte pentru România.

Ministrul a subliniat că încadrarea în tendința internațională de scădere nu schimbă faptul că România nu a obținut o evoluție mai bună decât aceasta. În acest context, el a invocat datele raportului OCDE „Education at a glance” 2025 privind timpul de instruire și durata vacanțelor.

Conform datelor citate de Dimian, învățământul primar și gimnazial din România însumează puțin peste 6.000 de ore de instruire obligatorie, cu aproximativ 1.600 de ore sub media OCDE. Vacanțele școlare totalizează 16,6 săptămâni pe an în România, față de o medie OCDE de 13,5 săptămâni.

În aceeași postare, ministrul a susținut că dezvoltarea inteligenței artificiale influențează performanțele elevilor și a menționat că cercetători de la universități de prestigiu folosesc expresia „virus cognitiv”. Dimian a anunțat că va prezenta, în cursul săptămânii, măsurile pe care le consideră necesare pe termen scurt și mediu.