Mihai Dimian transmite un mesaj ferm la începutul anului școlar. Ce le cere elevilor, părinților și profesorilor

Mihai Dimian, ministrul Educației, a transmis luni, la începutul noului an școlar, un mesaj adresat elevilor, părinților și profesorilor, printr-o postare publicată pe Facebook. Oficialul a subliniat că educația le oferă copiilor posibilitatea de a-și depăși condiția socială și dificultățile materiale. Elevii au fost îndemnați să meargă zilnic la școală și să nu renunțe atunci când întâmpină obstacole.

Mihai Dimian le-a cerut elevilor să valorifice posibilitatea de a învăța și să privească școala ca pe o șansă reală de dezvoltare, indiferent de situația financiară a familiei, de locul nașterii sau de etnie.

„Dragi elevi, bucurați-vă de educație! Astăzi începe un nou an școlar. Știu că v-ați fi dorit o vacanță mai lungă, că ați fi preferat să dormiți mai mult în această dimineață, că vă întrebați la ce vă folosește această școală. Cu toate acestea, încercați să vă bucurați de șansa de a învăța, de profesori, de colegi, de școală. Indiferent de locul în care v-ați născut, indiferent de cât de mulți sau de puțini bani au părinții voștri, indiferent de etnia voastră, educația vă oferă tuturor o șansă”, a scris Mihai Dimian într-o postare pe Facebook.

Ministrul Educației a atras atenția și asupra diferențelor materiale dintre elevi, care influențează condițiile în care aceștia învață și își pregătesc temele acasă.

„Unii aveți acasă mai multe cărți, alții mai puține. Unii aveți propriul birou și propriul calculator, alții nu aveți nici măcar un loc liniștit în care să vă faceți temele. Însă tocmai de aceea aveți nevoie de școală: pentru ca locul din care porniți să nu hotărască locul în care puteți ajunge”, a precizat ministrul.

Pentru a le arăta elevilor că situația materială și mediul din care provin nu le stabilesc viitorul, Mihai Dimian a vorbit despre familia sa modestă și despre activitățile prin care s-a întreținut în perioada facultății.

„Provin dintr-o familie modestă, dintr-un cartier mărginaș al unui oraș muncitoresc din România. Am lucrat ca ghid turistic și am oferit meditații la matematică și fizică pe perioada facultății pentru a mă putea întreține la studii. În același timp, am încercat să învăț cât mai bine, cât mai mult, și să nu renunț la visurile mele. Iar educația mi-a oferit mult mai mult decât am îndrăznit să-mi imaginez. Am studiat și cercetat în Franța, în Germania, în Statele Unite ale Americii. Am devenit profesor și conducător de doctorat în Washington DC, capitala Statelor Unite ale Americii”, a scris el.

Ministrul a explicat că educația i-a oferit acces la oportunități pe care nu și le imaginase și le-a transmis elevilor că punctul de plecare nu trebuie să le limiteze aspirațiile.

„De aceea, vă repet: locul din care porniți în această viață nu hotărăște locul în care puteți ajunge. Educația este cheia care vă deschide poarta către această lume. O lume mult mai mare decât locul în care v-ați născut, o lume în care vă așteaptă oportunități pe care nu vi le puteți imagina”, a continuat Dimian.

Mihai Dimian le-a transmis copiilor că procesul de învățare presupune efort, greșeli și momente dificile, însă nici criticile și nici lipsa aprecierii nu trebuie să-i determine să renunțe la educație.

„Locul din care porniți în această viață nu hotărăște locul în care puteți ajunge. Educația este cheia care vă deschide poarta către această lume. O lume mult mai mare decât locul în care v-ați născut, o lume în care vă așteaptă oportunități pe care nu vi le puteți imagina. Însă totul pornește de la a înțelege un lucru simplu: locul vostru este la școală! În fiecare zi! Nu va fi un drum ușor. Va fi dificil uneori să înțelegeți anumite concepte, să rețineți anumite cunoștințe, să rezolvați anumite teme. Uneori veți face greșeli și veți fi criticați aspru pentru ele. Alteori veți înregistra un succes și vi se va părea că nimeni nu vă apreciază reușita și efortul depus. Însă nu trebuie renunțați atunci când este greu. Nu există niciun motiv și nicio scuză pentru a renunța la educație”, a subliniat Dimian.

Oficialul a precizat că nu le cere elevilor să obțină cele mai bune rezultate din clasă, ci să continue să învețe și să nu renunțe la propriul parcurs.

„Nu vă spun că trebuie să fiți cei mai buni din clasă. Vă spun doar să nu renunțați la voi înșivă”, a adăugat el.

Mihai Dimian s-a adresat părinților și bunicilor, cărora le-a cerut să susțină participarea zilnică a copiilor la cursuri și să discute cu aceștia despre ceea ce au învățat.

„Dragi părinți și bunici, mă adresez acum dumneavoastră cu o rugăminte la fel de simplă: trimiteți-vă copiii la școală! În fiecare zi! Chiar dacă, cu toate sacrificiile dumneavoastră, nu reușiți să le oferiți copiilor ceea ce vă doriți, puteți face un lucru extraordinar pentru ei și nu vă costă nimic: întrebați-i seara ce au învățat. Spuneți-le că școala este importantă. Spuneți-le să-și respecte profesorii”, a transmis ministrul.

Ministrul Educației le-a mulțumit profesorilor pentru alegerea acestei profesii și a subliniat responsabilitatea pe care cadrele didactice o au față de dezvoltarea și viitorul copiilor.

„Nu este suficient să le cerem copiilor să vină la școală. Trebuie să ne asigurăm că le oferim o școală în care ei să simtă că merită să vină, în care ei să își poată realiza potențialul imens pe care îl au”, a precizat Dimian.

Mihai Dimian a adăugat că fiecare copil trebuie să fie „respectat, sprijinit și încurajat” în școală, indiferent de familia sa, de etnie sau de mediul din care provine.

La finalul mesajului, ministrul Educației le-a cerut elevilor să aibă încredere în posibilitățile lor și să privească dincolo de obstacolele pe care le întâmpină.