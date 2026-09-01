Bani pentru copiii cu CES și handicap în anul școlar 2026–2027. Ce drepturi financiare pot primi părinții

Copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) pot beneficia de mai multe forme de sprijin financiar, de la alocația zilnică pentru hrană până la bani pentru rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte. Separat, copiii încadrați într-un grad de handicap beneficiază de alocația de stat majorată și de alte prestații prevăzute de legislația privind persoanele cu dizabilități. În cazul burselor pentru anul școlar 2026–2027, regulile sunt în curs de actualizare, Ministerul Educației publicând în august un proiect de modificare a metodologiei.

În 2026, alocația de stat acordată copiilor cu handicap este de 719 lei pe lună. Același cuantum se acordă copiilor de până la doi ani, respectiv până la trei ani în cazul copilului cu handicap.

Pentru ceilalți copii cu vârste între 2 și 18 ani, cuantumul alocației de stat este de 292 de lei lunar.

Sumele au rămas neschimbate în 2026. Potrivit datelor comunicate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, alocația de 719 lei se acordă și copiilor cu handicap cu vârste între 3 și 18 ani.

Alocația de stat este distinctă de celelalte drepturi care pot fi acordate copilului în funcție de gradul de handicap și de situația acestuia.

Un alt tip de sprijin este destinat copiilor cu cerințe educaționale speciale.

HG nr. 564/2017 stabilește că elevii cu CES școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar beneficiază de alocație zilnică de hrană, dar și de alocație pentru rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte.

Drepturile se acordă atât copiilor cu CES integrați în învățământul de masă, cât și celor din clase sau grupe speciale și din învățământul special. Sunt incluse, în condițiile actului normativ, și anumite categorii de copii școlarizați la domiciliu sau în unități sanitare.

Un element important pentru anul 2026 este majorarea cuantumului de referință al alocației de hrană.

Prin HG nr. 6/2026, Guvernul a stabilit la 32 de lei cuantumul alocației de hrană prevăzute de Legea nr. 272/2004, începând din februarie 2026.

În cazul drepturilor CES, HG nr. 564/2017 stabilește că alocația zilnică de hrană se acordă lunar, în funcție de numărul zilelor de școlarizare și de prezența copilului la școală.

Nu contează numărul orelor de curs la care participă elevul într-o anumită zi.

Banii nu se acordă pentru zilele în care elevul a absentat nemotivat, pentru zilele de sâmbătă și duminică, pentru sărbătorile legale și pentru perioadele de vacanță școlară.

Absențele motivate nu sunt enumerateate printre situațiile pentru care alocația nu se acordă.

Există reguli speciale pentru copiii cu CES școlarizați la domiciliu și pentru cei internați în unități sanitare, care sunt exceptați de la condiția privind prezența școlară.

Sprijinul pentru copiii cu CES nu se limitează la alocația de hrană.

Legislația prevede și acordarea unor drepturi pentru rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte. Modul de acordare a acestora este reglementat prin HG nr. 564/2017, cuantumurile fiind raportate la drepturile stabilite de legislația privind protecția copilului.

Este importantă însă diferența dintre simplul certificat CES și certificatul de încadrare în grad de handicap. Cele două documente nu sunt echivalente și pot genera drepturi diferite.

De asemenea, majorarea cu 50% prevăzută de legislația privind protecția copilului pentru anumite drepturi ale copiilor cu dizabilități trebuie analizată în raport cu situația concretă a beneficiarului și cu normele aplicabile drepturilor CES.

Elevii aflați în situații medicale speciale pot beneficia și de bursă socială, însă regulile pentru noul an școlar trebuie urmărite separat de drepturile CES.

Legea învățământului preuniversitar stabilește că bursa socială reprezintă o formă de sprijin inclusiv pentru elevii din grupuri vulnerabile sau aflați în situații medicale speciale.

Pentru anul școlar 2025–2026, cuantumul minim al bursei sociale a fost de 300 de lei pe lună.

În cazul anului școlar 2026–2027, Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe 17 august 2026 un proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HG nr. 732/2025 privind metodologia-cadru de acordare a burselor și cuantumul acestora.

Prin urmare, părinții trebuie să verifice forma finală a metodologiei aplicabile noului an școlar înainte de depunerea dosarelor, în special în ceea ce privește condițiile, documentele și termenele.

O precizare importantă privește informația potrivit căreia orice copil cu CES ar primi automat încă 150 de lei lunar pentru nevoi personale.

Legea nr. 272/2004 reglementează sumele pentru nevoi personale în cadrul drepturilor acordate copiilor și tinerilor pentru care a fost stabilită o măsură de protecție specială în servicii publice de tip rezidențial, precum și mamelor protejate și copiilor acestora din centre maternale.

Prin urmare, suma pentru „nevoi personale” nu trebuie prezentată ca o prestație lunară de 150 de lei acordată automat oricărui elev doar pentru faptul că deține un certificat CES.

Alocația de stat pentru copilul cu handicap, prestațiile asociate dizabilității, drepturile acordate elevilor cu CES și bursele școlare au temeiuri juridice diferite.

Din acest motiv, existența unui drept nu înseamnă automat pierderea celorlalte. Condițiile trebuie însă verificate pentru fiecare prestație în parte, în funcție de certificatul de orientare școlară și profesională, certificatul de handicap, gradul de handicap și situația școlară a copilului.

Pentru drepturile CES, HG nr. 564/2017 prevede că cererea poate fi depusă la unitatea de învățământ în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an școlar, pentru copiii care dețin certificat de orientare școlară și profesională valabil.

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