WhatsApp pregătește o schimbare pentru mesajele importante. Noul filtru arată cine ți-a răspuns direct

WhatsApp dezvoltă un filtru care va reuni mențiunile și răspunsurile adresate direct utilizatorului. Funcția poartă numele „To You” și a fost identificată în versiunea beta pentru Android 2.26.34.4. Instrumentul nu este disponibil deocamdată nici pentru persoanele înscrise în programul de testare al aplicației. Noua opțiune va permite găsirea mai rapidă a mesajelor importante din grupuri și comunități.

WhatsApp pregătește introducerea filtrului „To You”, conceput pentru a afișa într-un singur loc conversațiile în care utilizatorul a fost menționat sau a primit un răspuns direct. Funcția ar urma să reducă timpul necesar identificării mesajelor importante, în special atunci când acestea sunt trimise în conversații cu un număr mare de participanți.

Filtrul va recunoaște mesajele în care o persoană este menționată prin utilizarea simbolului @. În aceeași secțiune vor fi afișate și conversațiile în care un alt participant a răspuns direct la unul dintre mesajele utilizatorului.

În forma identificată până acum, „To You” nu poate fi utilizat nici măcar de testerii versiunilor experimentale ale aplicației. Funcția a fost descoperită în versiunea beta WhatsApp pentru Android 2.26.34.4, ceea ce indică faptul că se află încă în proces de dezvoltare, conform TecnoAndroid.

Compania nu a stabilit în informațiile disponibile un termen pentru activarea filtrului. Înainte de lansarea generală, funcția ar urma să devină disponibilă pentru testare, astfel încât eventualele probleme să poată fi identificate.

Noul instrument nu va împărți conversațiile în funcție de tipul acestora, astfel încât mesajele relevante vor apărea în aceeași listă. Utilizatorul va putea vedea atât grupurile, cât și comunitățile în care cineva l-a menționat sau i-a răspuns direct.

Sistemul va urmări două tipuri clare de interacțiuni. Prima categorie cuprinde mesajele în care este folosit simbolul @ urmat de numele utilizatorului, iar a doua include răspunsurile trimise direct la mesajele publicate anterior de acesta.

Reunirea acestor notificări într-o singură secțiune poate simplifica verificarea conversațiilor. Utilizatorul nu va mai trebui să deschidă separat fiecare grup sau comunitate pentru a descoperi dacă un anumit mesaj i-a fost adresat.

Funcția nu va crea o categorie distinctă pentru fiecare conversație. Grupurile și comunitățile în care există interacțiuni directe vor fi afișate împreună în lista generată de filtrul „To You”.

Filtrul pregătit de WhatsApp ar putea fi util în special în grupurile în care sunt publicate permanent mesaje, fotografii, înregistrări vocale și răspunsuri. În astfel de conversații, o mențiune sau un mesaj adresat direct poate dispărea rapid printre celelalte postări.

În prezent, identificarea unei intervenții importante poate presupune verificarea manuală a conversației și parcurgerea unui număr mare de mesaje. Odată cu introducerea filtrului, utilizatorul va putea accesa direct lista interacțiunilor care îl privesc.

Noua secțiune nu va selecta toate mesajele considerate importante dintr-o conversație. Aceasta va afișa strict discuțiile în care utilizatorul a fost menționat cu simbolul @ sau în care cineva a răspuns direct unui mesaj trimis de el.

Prin această organizare, o solicitare, o întrebare sau un răspuns adresat unei anumite persoane va putea fi reperat fără căutarea manuală în istoricul grupului.

Platforma lucrează în paralel la alte modificări dedicate sistemului de mențiuni. Una dintre funcțiile aflate în pregătire ar urma să permită menționarea tuturor participanților unui grup printr-o singură acțiune.

Această opțiune ar elimina necesitatea selectării individuale a fiecărui membru atunci când un mesaj trebuie transmis întregului grup. Funcția este separată de filtrul „To You”, dar face parte din modificările prin care aplicația urmărește să organizeze mai clar mesajele și mențiunile.