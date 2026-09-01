Influencerii financiari de pe internet intră în atenția ASF. Ce va urmări Autoritatea în mediul online

Influencerii financiari și publicitatea online vor fi monitorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru identificarea practicilor neconforme. Măsura este prevăzută în Strategia privind Inovația Financiară 2026–2028, publicată de instituția care reglementează piețele de capital din România. ASF urmărește să descopere mai rapid riscurile de conduită și tentativele de fraudă care îi pot afecta pe investitorii români.

Influencerii financiari care promovează servicii sau produse de investiții pe internet se află printre zonele pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară intenționează să le monitorizeze în perioada 2026–2028. Instituția include această direcție în obiectivul privind prevenirea riscurilor de conduită și fraudă.

Potrivit strategiei publicate de ASF, supravegherea nu se va limita la activitatea entităților autorizate, ci va lua în considerare și promovarea realizată online. Autoritatea își propune să identifice practicile neconforme înainte ca acestea să producă prejudicii investitorilor și consumatorilor.

Strategia delimitează riscurile de conduită apărute în interiorul sectorului supravegheat de fraudele comise, în principal, de entități neautorizate. Pentru fiecare categorie sunt prevăzute instrumente distincte de monitorizare și intervenție.

„Obiectivul urmărește deplasarea accentului de la reacția ulterioară producerii prejudiciului către identificarea timpurie a practicilor neconforme. Distincția operațională se află între riscurile de conduită – care apar în interiorul perimetrului de supraveghere, la entități autorizate – și fraudă, care se manifestă preponderent în afara ariei de supraveghere, prin entități neautorizate care se adresează publicului român. Pentru prima categorie, mijloacele sunt supravegherea comunicărilor comerciale, monitorizarea publicității online și a promovării prin intermediul influencerilor financiari, precum și prevenirea și detectarea abuzului pe piață. Pentru a doua categorie, mijloacele sunt monitorizarea surselor deschise, corelarea acesteia cu petițiile primite și avertizarea publică rapidă (…). În ambele situații, eficacitatea se măsoară prin viteza de reacție, iar nu prin volumul de acțiuni întreprinse. Se urmărește reducerea intervalului dintre apariția unei practici neconforme și intervenția Autorității, prin avertizare publică, control tematic sau sesizarea autorităților competente”.

Strategia privind Inovația Financiară 2026–2028 schimbă accentul de pe reacția după producerea unui prejudiciu pe identificarea timpurie a riscurilor. ASF precizează că eficiența măsurilor nu va fi evaluată prin numărul acțiunilor întreprinse, ci prin rapiditatea intervenției.

Pentru riscurile apărute în activitatea entităților autorizate, Autoritatea are în vedere supravegherea comunicărilor comerciale, a publicității online și a promovării făcute prin intermediul influencerilor financiari. În aceeași categorie intră prevenirea și detectarea abuzurilor pe piață.

În cazul posibilelor fraude provenite din afara perimetrului supravegheat, ASF va monitoriza sursele deschise și va corela informațiile identificate cu petițiile primite. În funcție de situație, instituția poate recurge la avertizarea publică, la efectuarea unui control tematic sau la sesizarea autorităților competente.

Autoritatea de Supraveghere Financiară acordă o atenție distinctă evoluției pieței criptoactivelor și riscurilor generate de ofertele promovate pe internet. Printre problemele identificate se află și „promovarea înșelătoare prin mijloace online”.

La nivel național, ASF va urmări interesul tot mai mare al investitorilor de retail pentru criptoactive și migrarea utilizatorilor către platforme cu sediul în afara jurisdicției României. Analiza instituției va include și apariția sau utilizarea stablecoin-urilor, precum și prezența bancomatelor pentru criptomonede pe teritoriul țării.

Autoritatea va monitoriza mai multe evoluții ale pieței românești:

interesul în creștere al investitorilor de retail pentru criptoactive;

migrarea către platforme cu sediul în afara jurisdicției naționale;

apariția și utilizarea stablecoin-urilor;

prezența cripto ATM-urilor pe teritoriul României;

extinderea aplicațiilor financiare digitale;

utilizarea tehnologiei DLT (distributed ledger technology – tehnologie de registru distribuit);

potențialul de dezvoltare a tokenizării.

Evoluția produselor și serviciilor financiare digitale este analizată de ASF împreună cu riscurile pe care acestea le pot genera pentru investitori. Autoritatea menționează volatilitatea activelor digitale, fraudele și nivelul redus de înțelegere a produselor de către consumatori.

„Se acordă atenție, în egală măsură, riscurilor asociate acestor evoluții, între care volatilitatea accentuată a activelor digitale, incidentele de fraudă, promovarea înșelătoare prin mijloace online, gradul redus de înțelegere a produselor de către consumatori, expunerile față de entități nerezidente, riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, precum și aspectele legate de sustenabilitate”, afirmă ASF.

În analiza Autorității vor intra și expunerile față de entitățile nerezidente, precum și riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Documentul menționează, totodată, aspectele referitoare la sustenabilitatea noilor activități financiare.

Aplicarea noii strategii presupune dezvoltarea capacității ASF de a colecta și analiza informații relevante despre piață. Instituția intenționează să pregătească ghiduri și liste de verificare pentru participanții la piață și să aloce resursele interne necesare respectării cadrului european.

Ca parte a măsurilor asumate pentru perioada 2026–2028, A.S.F. spune că „va dezvolta instrumentele necesare colectării și analizei datelor, va elabora ghiduri și liste de verificare destinate participanților la piață și va asigura resursele interne solicitate de cerințele cadrului european, astfel încât activitatea de supraveghere să corespundă profilului real de risc al pieței”.

Documentul care cuprinde strategia ASF poate fi consultat mai jos: