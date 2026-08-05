Avertisment ASF după apariția unor documente care par oficiale. Ce ascund, de fapt
SURSA FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea - Sediul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF)
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează investitorii cu privire la apariția unor documente intitulate „Licență de Broker”, despre care se afirmă că ar fi fost emise sau avizate de instituție. Reprezentanții autorității precizează că astfel de documente nu reprezintă o dovadă că persoana sau entitatea care le prezintă este autorizată să ofere servicii și activități de investiții în România.
Capcana care începe cu un document aparent autentic. ASF intervine cu un avertisment
Instituția subliniază că simpla prezentare a unui document cu această denumire nu confirmă existența unei autorizații valabile. Potrivit ASF, investitorii trebuie să verifice întotdeauna dacă societatea sau persoana care oferă servicii financiare figurează în evidențele oficiale ale autorității.
Mesajul a fost transmis și prin intermediul paginii oficiale de Facebook a instituției, unde ASF atrage atenția asupra riscurilor asociate utilizării unor documente care pot crea impresia de autenticitate.
Reprezentanții autorității insistă asupra necesității verificării informațiilor înainte de orice decizie financiară, pentru a evita eventualele fraude sau pierderi de bani.
ASF: „Prezentarea unui astfel de document NU dovedește autorizarea”
În comunicatul transmis public, instituția precizează: „A.S.F. atrage atenția investitorilor asupra unor situații în care sunt invocate sau prezentate documente intitulate „Licență de Broker”, despre care se susține că ar fi fost emise ori avizate de Autoritate. Prezentarea unui astfel de document NU dovedește că persoana sau entitatea respectivă este autorizată să ofere servicii și activități de investiții în România.”
Totodată, ASF le recomandă investitorilor să manifeste prudență înainte de a efectua orice operațiune financiară. Instituția transmite că nu trebuie trimise sume de bani, semnate contracte sau luate decizii de investiții doar pe baza unor documente care par oficiale.
Autoritatea reamintește că verificarea autorizării unei entități este un pas esențial înainte de orice investiție. Singura confirmare oficială privind dreptul unei societăți de a presta servicii și activități de investiții poate fi obținută prin consultarea Registrului public al ASF.
Mesajul transmis de instituție include și recomandarea adresată investitorilor de a verifica atent informațiile disponibile înainte de a lua o decizie care implică resurse financiare.
Registrul public al ASF, singura sursă oficială pentru verificarea autorizării
Autoritatea de Supraveghere Financiară precizează că Registrul public al instituției reprezintă singura sursă oficială care confirmă dacă o entitate este autorizată să desfășoare servicii și activități de investiții în România.
Instituția îi îndeamnă pe investitori să consulte exclusiv sursele oficiale atunci când verifică statutul unei companii sau al unei persoane care promovează produse ori servicii financiare. Potrivit ASF, o verificare realizată înainte de semnarea unui contract sau de transferul unor fonduri poate preveni situații care generează pierderi financiare.
De asemenea, autoritatea recomandă ca orice document prezentat drept dovadă a autorizării să fie verificat prin raportare la informațiile existente în Registrul public, fără ca autenticitatea acestuia să fie presupusă doar pe baza aspectului sau a denumirii.
Prin acest avertisment, ASF atrage atenția asupra importanței consultării surselor oficiale înainte de adoptarea unei decizii de investiții și reiterează că doar informațiile disponibile în Registrul public al instituției confirmă autorizarea unei entități pentru prestarea serviciilor și activităților de investiții în România.
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