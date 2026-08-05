China ocolește taxele UE prin Maroc și Turcia. Bruxelles-ul caută noi arme împotriva Beijingului

China își schimbă strategia pentru a păstra accesul pe piața europeană, mutându-și investiții și capacități de producție în Maroc și Turcia. Bruxelles-ul avertizează că aceste state riscă să devină principalele porți de intrare pentru produsele chinezești în UE.

China își extinde rapid investițiile în Maroc și Turcia, două state care beneficiază de acces preferențial pe piața Uniunii Europene (UE). Bruxelles-ul avertizează că strategia Beijingului ar putea transforma aceste țări în principalele porți de intrare pentru produsele chinezești, în ciuda tarifelor comerciale impuse de UE.

După ce UE a introdus în ultimii ani taxe suplimentare pentru mai multe produse chinezești, inclusiv pentru vehiculele electrice, Beijingul și-a schimbat strategia. China investește masiv în Maroc și Turcia, state care beneficiază de acorduri comerciale avantajoase cu UE. Prin mutarea producției în aceste țări, companiile chineze pot exporta mai ușor către piața europeană și pot evita o parte dintre barierele comerciale impuse de Bruxelles.

Oficialii europeni estimează că, în perioada următoare, tot mai multe bunuri produse de companii chineze în Maroc și Turcia vor ajunge pe piața comunitară fără taxe vamale. Datele Rhodium Group arată că, în ultimii patru ani, investițiile chineze au ajuns la aproximativ 6 miliarde de dolari în Maroc și la 2 miliarde de dolari în Turcia. Egiptul atrage, la rândul său, capital chinez, cu investiții estimate la 6 miliarde de dolari doar în 2025, însă producția realizată acolo este orientată în principal către SUA și țările din Golf.

În Maroc, China dezvoltă un adevărat ecosistem dedicat industriei vehiculelor electrice. Printre companiile care își construiesc fabrici în această țară se numără producătorul de baterii Gotion, BTR, Tinci și Huayou, specializate în materiale pentru baterii, APG, producător de sisteme de frânare, precum și Sentury Tire, producător de anvelope.

„Există o tendință autentică pe termen lung care a început după COVID-19. Vedem companii chineze care își stabilesc operațiuni în țară pentru a fabrica bunuri cu valoare adăugată mare”, a declarat Armand Meyer, expert financiar al Rhodium Group, pentru Euronews,

Și Turcia a devenit o destinație importantă pentru investițiile chineze. Gigantul auto BYD a primit acces preferențial pe piața turcă pentru construirea unei fabrici, deși proiectul este momentan suspendat.

„Ideea era de a construi o mega-fabrică în schimbul unei scutiri de la taxele de import turcești, deoarece Turcia impune tarife vehiculelor electrice chinezești”, a explicat Meyer.

Tot în Turcia investesc și Haier, unul dintre cei mai mari producători chinezi de electrocasnice, precum și Astronergy, companie specializată în producția de panouri fotovoltaice.

Comisia Europeană a început, în luna iunie, negocieri cu Beijingul în încercarea de a reechilibra relațiile comerciale dintre cele două părți.

Discuțiile au loc pe fondul unui dezechilibru comercial semnificativ, însă nu există garanții că până în luna octombrie, termenul indicat de comisarul european pentru Comerț, Maroš Šefčovič, vor fi obținute rezultate concrete.

În paralel, Bruxelles-ul analizează posibilitatea introducerii unor noi măsuri de apărare comercială. Cu toate acestea, experții avertizează că Beijingul găsește tot mai multe modalități de a evita instrumentele clasice, precum taxele antidumping sau antisubvenție.

Economistul Thomas Grjebine, de la Centrul Francez pentru Cercetare și Expertiză în Economia Mondială, susține că acordurile comerciale existente îngreunează reacția UE.

„Acordurile de liber schimb cu Marocul și Turcia acoperă aproape toate bunurile. Prin urmare, este complicat să contracarezi strategia de export chineză”, a declarat Grjebine.

Grjebine afirmă că Beijingul a identificat în Maroc și Turcia adevărate platforme pentru accesul pe piața europeană.

„Investițiile în aceste țări-poartă reprezintă aproximativ un sfert din investițiile totale ale Chinei în Europa și Magreb”, a precizat Grjebine.

În luna martie, Comisia Europeană a prezentat proiectul Legii Acceleratorului Industrial (IAA), care urmărește să ofere un avantaj companiilor europene în accesarea achizițiilor și finanțărilor publice.

Inițiativa a provocat reacții dure din partea Chinei, iar mai multe state și industrii încearcă să convingă instituțiile europene ca Marocul și Turcia să fie considerate în continuare parteneri eligibili pentru eticheta „Fabricat în Europa”. Inclusiv ACEA, organizația care reprezintă constructorii auto europeni, susține includerea Marocului, unde numeroși producători europeni dețin unități de producție.

Eurodeputatul francez Pierre Jouvet avertizează însă că această strategie face parte din planul Beijingului.

„Chinezii știu foarte bine că o serie de companii și-au localizat o parte din lanțul valoric în aceste țări și fac lobby intens pentru a se asigura că Marocul și Turcia nu sunt excluse din ceea ce este considerat «Fabricat în Europa». Aceasta face parte din strategia de investiții și de eludare a tarifelor a Beijingului”, a afirmat Jouvet.

Experții în comerț internațional spun că mecanismele actuale ale UE sunt mai greu de aplicat atunci când companiile chineze produc efectiv în Maroc sau Turcia și generează acolo o parte importantă din valoarea adăugată.

„Ani de zile, a fost vorba în mare parte de transbordare prin aceste țări, exportatorii chinezi schimbând pur și simplu certificatul de origine, dar apărarea pieței UE a devenit acum mult mai dificilă”, a declarat avocatul Laurent Ruessmann.

Acesta amintește că UE a impus în trecut taxe antidumping și antisubvenții pentru fibra de sticlă provenită din China și Egipt. În 2025, Bruxelles-ul a introdus taxe compensatorii și pentru roțile din aluminiu fabricate în Maroc, după ce a concluzionat că producția beneficia de subvenții chineze. Potrivit OCDE, firmele chineze primesc subvenții de până la opt ori mai mari decât companiile occidentale.

În opinia avocatului Victor Crochet, de la firma Nishimura & Asahi, noul model de investiții al Chinei obligă Comisia Europeană să își adapteze strategiile.

„În aceste cazuri, Comisia nu se mai poate baza pe normele anti-eludare și trebuie să lanseze o nouă anchetă. Provocarea constă în faptul că este mult mai dificil să se dovedească existența dumpingului sau a subvențiilor neloiale, ceea ce face mult mai dificilă impunerea unor taxe suficient de mari pentru a proteja piața europeană”, a punctat Crochet.

Crochet consideră că instituțiile europene vor încerca să își extindă instrumentele comerciale.