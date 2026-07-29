Europa caută alternativa la China, iar România apare pe hartă. Miza uriașă a fabricilor de baterii

România are posibilitatea de a atrage investiții importante în sectorul producției de baterii pentru industria auto, după ce Uniunea Europeană a lansat un program de finanțare destinat dezvoltării fabricilor de celule de baterii.

Inițiativa prevede un pachet de 1,5 miliarde de euro, iar companiile eligibile pot solicita împrumuturi fără dobândă de până la 500 de milioane de euro pentru proiecte de acest tip.

Prin dezvoltarea unei capacități proprii de producție, România ar putea trece de la rolul de centru de asamblare auto la unul de producție și tehnologie energetică. Evoluția industriei auto locale creează un context favorabil, în condițiile în care uzinele Dacia de la Mioveni și Ford Otosan de la Craiova își extind gama de modele hibride și electrice, iar necesarul de componente pentru aceste tehnologii este în creștere.

Investițiile în fabrici de baterii sunt considerate o componentă importantă a strategiei europene de dezvoltare a industriei proprii și de reducere a dependenței de furnizorii externi. În prezent, China deține o poziție dominantă pe piața globală a bateriilor, controlând peste 70% din acest sector, potrivit celor relatate de tvrinfo.ro.

Fondurile europene sunt destinate în special proiectelor industriale de mare amploare, iar criteriile de eligibilitate impun capacități semnificative de producție. Companiile interesate trebuie să demonstreze că pot realiza fabrici cu o capacitate de cel puțin 10 gigawați-oră pe an, nivel echivalent cu necesarul de baterii pentru aproximativ 150.000 de vehicule electrice.

O altă condiție este asigurarea unei contribuții proprii sau prin finanțare privată pentru cel puțin 40% din valoarea investiției. Astfel, programul european urmărește susținerea unor proiecte capabile să genereze producție la scară mare și să contribuie la dezvoltarea lanțului european de aprovizionare pentru baterii.

Companiile interesate pot depune proiectele până la data de 30 septembrie 2026. Programul se adresează producătorilor care pot demonstra capacitatea tehnică și financiară necesară pentru realizarea unor unități industriale complexe.

Poziția geografică a României, infrastructura industrială existentă și experiența forței de muncă din sectorul auto reprezintă factori care atrag atenția producătorilor de componente și tehnologii pentru mobilitate electrică.

Prezența uzinelor Dacia și Ford Otosan, alături de stimulentele europene disponibile pentru dezvoltarea producției de baterii, creează condiții pentru apariția unor investiții de tip „gigafactory”. Un astfel de proiect ar putea implica nu doar construcția unei fabrici de celule de baterii, ci și dezvoltarea unor activități conexe în domenii precum furnizarea de componente, logistică și servicii industriale.

Mari producători din lanțul de aprovizionare auto analizează oportunitățile oferite de piața românească, în contextul extinderii rapide a producției de vehicule electrificate la nivel european.