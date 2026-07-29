Ford și-a majorat estimările de profit pentru 2026 după problemele din trimestrul al doilea. Cererea puternică din SUA a susținut rezultatele companiei

Ford și-a revizuit în creștere previziunile privind profitul anual, după ce vânzările puternice de SUV-uri de valoare ridicată din Statele Unite au compensat veniturile mai reduse și perturbările din lanțurile de aprovizionare care au afectat producția popularelor camionete Ford F-Series.

Producătorul auto american estimează acum un profit înainte de dobânzi și taxe (EBIT) cuprins între 10 și 11 miliarde de dolari pentru anul 2026, față de estimarea anterioară de 8,5-10,5 miliarde de dolari, potrivit informațiilor publicate de Reuters.

În trimestrul al doilea din 2026, veniturile companiei au scăzut cu 4% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 50,2 miliarde de dolari. Scăderea a fost provocată de incendiul produs la un furnizor de aluminiu, care a limitat producția camionetelor Ford F-Series. Impactul a fost compensat prin vânzările solide ale SUV-urilor Bronco și Explorer.

În același timp, profitul a crescut cu aproape 20%, până la 2,5 miliarde de dolari, iar cererea puternică din SUA a reușit să compenseze costurile generate de taxele vamale. Anterior, Ford estimase că taxele vamale vor avea un impact net de aproximativ un miliard de dolari în acest an.

În perioada aprilie-iunie 2026, compania a înregistrat pierderi nete de 1,3 miliarde de dolari, pe fondul costurilor generate de dizolvarea societății mixte cu producătorul de baterii SK On.

Pe Bursa de la New York, acțiunile Ford au crescut marți cu 1,9%, până la 14,96 dolari, iar după închiderea ședinței bursiere au avansat cu încă 5,4%. De la începutul anului, titlurile companiei au acumulat o creștere de 14%.

Vânzările Ford în SUA au scăzut cu 9,6% în primul semestru din 2026. Totodată, vânzările de vehicule electrice ale companiei pe piața americană au înregistrat un declin de 57,4%.

În pofida scăderii vânzărilor de vehicule electrice, Ford intenționează să înceapă în 2027 producția unei camionete electrice cu preț de aproximativ 30.000 de dolari la fabrica sa din Kentucky.

Divizia de vehicule electrice și software a raportat în trimestrul al doilea pierderi de 919 milioane de dolari, iar compania estimează că această divizie va încheia întregul an 2026 cu pierderi de aproximativ patru miliarde de dolari.

La nivel global, Ford se bazează tot mai mult pe parteneriate cu alți producători auto, inclusiv Renault din Franța și grupul chinez Geely, pentru a-și extinde producția de vehicule electrice.

Săptămâna trecută, Geely a anunțat că este de acord să preia o parte din fabrica Ford de lângă Valencia, în Spania, pentru a produce automobile pe o linie de asamblare care în prezent nu este utilizată la capacitate optimă.

Conform acordului, Ford va continua să producă la această uzină modelul hibrid plug-in Kuga și noul SUV Bronco, în timp ce Geely intenționează să înceapă producția a două SUV-uri electrice începând din anul 2028.