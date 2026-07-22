Sute de mii de vehicule Ford, rechemate în service. Șoferii sunt îndemnați să meargă la dealer pentru verificare. Un defect poate crește riscul de rănire

Ford recheamă în service aproape 388.000 de SUV-uri din cauza unui posibil defect la scaunele din al doilea rând. Proprietarii mai multor modele Explorer și Lincoln Aviator sunt îndemnați să meargă la dealer pentru verificări.

Ford a anunțat rechemarea în service a aproape 388.000 de SUV-uri din cauza unui posibil defect care afectează scaunele din al doilea rând și care poate crește riscul de rănire al ocupanților. Proprietarii anumitor modele Ford Explorer fabricate între 2020 și 2026 și Lincoln Aviator produse între 2020 și 2027 sunt îndemnați să se prezinte la un dealer autorizat pentru verificarea și remedierea problemei, conform Fox Business.

Potrivit Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din Statele Unite (NHTSA), campania de rechemare vizează în total 387.911 vehicule. Autoritatea precizează că acestea pot avea un defect care poate determina înclinarea sau glisarea neașteptată a scaunului din al doilea rând în timpul deplasării.

Conform autorității americane, un scaun care se mișcă neașteptat poate să nu mai asigure reținerea corespunzătoare a ocupantului în cazul unui accident, ceea ce crește riscul de rănire.

Problema este cauzată de mecanismul de acționare al funcției de acces facil la scaunele exterioare din al doilea rând. Mai exact, comutatorul poate rămâne blocat sau se poate înțepeni, ceea ce poate duce la deblocarea, înclinarea sau glisarea neașteptată a scaunului.

Dacă butonul rămâne blocat în poziția apăsată, utilizatorul poate întâmpina dificultăți în folosirea funcției de acces facil sau în readucerea scaunului în poziția normală după utilizarea acestei funcții.

Grupul Ford pentru analiza problemelor critice a identificat, până la data de 16 iunie 2026, un număr de 14 raportări privind deplasarea neintenționată a scaunului din al doilea rând în timp ce vehiculul se afla în mers. Dintre acestea, șase au implicat vehicule care primiseră deja o remediere în cadrul unei campanii de rechemare anterioare, iar opt au vizat vehicule care nu erau incluse în acea campanie.

Ford a precizat că nu are cunoștință despre accidente sau persoane rănite în legătură cu această problemă.

Pentru remedierea defectului, proprietarii vor fi îndrumați să ducă vehiculele la un dealer Ford sau Lincoln, unde rama și carcasa comutatorului pentru funcția de acces facil a scaunelor din al doilea rând vor fi înlocuite gratuit cu un design revizuit.

Scrisorile de informare privind campania de rechemare vor fi expediate proprietarilor în cursul acestei luni, iar o a doua notificare, care va conține detalii despre disponibilitatea remedierii, este programată să fie trimisă în luna ianuarie.