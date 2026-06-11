Peste un milion de vehicule Jeep sunt rechemate în service. Autoritățile avertizează asupra unui posibil risc de incendiu

Peste un milion de vehicule Jeep Gladiator și Wrangler sunt vizate de o campanie voluntară de rechemare anunțată în Statele Unite. Măsura vizează modele produse între 2021 și 2025 și este legată de o posibilă defecțiune electrică ce ar putea provoca incendii. Autoritățile americane de siguranță rutieră recomandă proprietarilor să evite parcarea în apropierea clădirilor până la efectuarea reparațiilor. Compania FCA US estimează că soluția tehnică va fi disponibilă în luna iulie.

Campania de rechemare anunțată de autoritățile americane vizează 1.076.999 de vehicule Jeep Gladiator și Wrangler fabricate în perioada 2021–2025. Informația a fost confirmată de Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier (NHTSA), precum și de FCA US, compania care operează sub umbrela Stellantis North America.

Potrivit autorităților, problema identificată este legată de o conexiune electrică defectuoasă la cablajul pompei electro-hidraulice de servodirecție. Defecțiunea poate genera supraîncălzirea unor materiale combustibile aflate în apropiere și poate duce la izbucnirea unui incendiu.

Riscul este considerat deosebit de important deoarece incendiul s-ar putea produce inclusiv atunci când vehiculul este parcat, cu motorul oprit și fără a fi utilizat.

Anunțul vine după ce NHTSA a analizat mai multe incidente raportate de proprietari și service-uri autorizate.

Investigația desfășurată de agenția federală americană a fost declanșată în urma unor sesizări privind incendii produse la modelele afectate.

Conform datelor prezentate de NHTSA, autoritățile au analizat 51 de cazuri de incendiu care ar putea avea legătură cu defectul electric identificat. De asemenea, în cadrul investigației a fost raportată și o vătămare corporală posibil asociată acestei probleme.

Numărul incidentelor a determinat lansarea unei campanii de rechemare la scară largă, una dintre cele mai importante acțiuni de acest tip anunțate în ultima perioadă pentru marca Jeep, informeaza abcnews.

Autoritățile americane continuă să monitorizeze situația și să centralizeze informațiile referitoare la eventuale incidente suplimentare.

În contextul riscului identificat, NHTSA le recomandă proprietarilor modelelor afectate să adopte măsuri de precauție până la efectuarea reparațiilor.

„Oricine deține un Jeep Gladiator sau Wrangler rechemat în service ar trebui să își parcheze vehiculul afară și departe de alte vehicule și clădiri până când vehiculul său este reparat”, a transmis agenția americană.

Autoritățile au precizat că FCA va informa proprietarii imediat ce soluția tehnică va deveni disponibilă. Potrivit calendarului actual, scrisorile de notificare urmează să fie expediate începând cu 9 iulie.

În paralel, FCA pregătește intervențiile necesare în rețeaua de service pentru remedierea problemei identificate.

Producătorul auto a anunțat că intervențiile vor fi efectuate fără costuri pentru proprietari și vor include verificarea componentelor afectate.

„FCA US lucrează cu sârguință pentru a accelera disponibilitatea remediilor și anticipează o soluție cel târziu în iulie. Compania îndeamnă proprietarii să urmeze instrucțiunile din anunțurile lor de rechemare. Clienții care au întrebări sau nelămuriri suplimentare pot apela serviciul de asistență pentru clienți la numărul 1-800-853-1403 sau pot vizita recalls.mopar.com pentru mai multe informații”, a transmis compania.

Compania a precizat că va „repara sau înlocui cablajul și/sau pompa electrică de servodirecție hidraulică” a vehiculelor afectate, dacă acest lucru va fi necesar în urma verificărilor tehnice.

FCA a anunțat totodată că numerele de identificare ale vehiculelor incluse în campania de rechemare vor putea fi verificate pe site-ul NHTSA. Proprietarii pot solicita informații suplimentare și prin linia specială pentru siguranța vehiculelor pusă la dispoziție de autoritatea americană.

Pe lângă piața din Statele Unite, producătorul estimează că peste 254.000 de vehicule suplimentare vor fi rechemate în Canada, Mexic și pe alte piețe internaționale din afara Americii de Nord.