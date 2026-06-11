Presiune pe monedele asiatice. Băncile centrale încearcă să oprească deprecierea valutară

Mai multe bănci centrale din Asia au început să ia măsuri pentru a limita presiunile asupra monedelor naționale, într-un context marcat de creșterea prețurilor la petrol, ieșiri de capital și întărirea dolarului american. Autoritățile din Coreea de Sud, India, Filipine și Indonezia încearcă să reducă influența tranzacțiilor speculative realizate în afara granițelor lor, pe măsură ce monedele locale ating minime istorice sau niveluri care nu au mai fost văzute de ani de zile.

Escaladarea conflictului dintre SUA și Iran și efectele sale asupra pieței petroliere au amplificat presiunile asupra economiilor asiatice dependente de importurile de energie.

Rupia indoneziană a depășit pragul de 18.000 de unități pentru un dolar, un nivel atent urmărit de piețe. În același timp, wonul sud-coreean a coborât la cel mai redus nivel de după criza financiară globală, iar rupia indiană și peso-ul filipinez au atins minime istorice.

În fața acestor evoluții, autoritățile monetare din regiune au început să intensifice supravegherea piețelor valutare și să adopte măsuri pentru limitarea speculațiilor.

Ministerul de Finanțe din Coreea de Sud a anunțat că va monitoriza mai atent tranzacțiile offshore cu instrumente derivate valutare. În Filipine, băncile au fost îndemnate să utilizeze contractele forward fără livrare doar pentru scopuri economice reale, nu pentru speculații. India a redus la 100 de milioane de dolari limita pozițiilor valutare deschise pe care băncile le pot deține.

O mare parte din îngrijorările băncilor centrale vizează piața contractelor non-deliverable forwards (NDF), instrumente financiare care permit investitorilor să parieze pe evoluția unei monede fără a deține efectiv moneda respectivă.

Aceste tranzacții sunt realizate în centre financiare precum Londra, Singapore sau New York și pot influența puternic piețele locale, mai ales în țările unde există restricții privind convertibilitatea monedei.

Potrivit estimărilor Deutsche Bank, piața globală a acestor instrumente reprezintă aproximativ 4% din tranzacțiile valutare mondiale, care depășesc 10.000 de miliarde de dolari pe zi. Cu toate acestea, impactul lor asupra unor piețe asiatice poate fi mult mai mare.

În ultimii ani, mai multe state au încercat să reducă dependența de aceste piețe externe. India a permis băncilor locale să participe direct pe piața NDF și încearcă să atragă activitatea financiară în centrul financiar GIFT City. Coreea de Sud a extins programul de tranzacționare valutară și a facilitat accesul investitorilor străini, iar Thailanda a liberalizat accesul companiilor nerezidente la lichiditatea în baht.

În ciuda criticilor la adresa tranzacțiilor offshore, unele bănci centrale au fost nevoite să intervină chiar pe aceste piețe pentru a limita deprecierea monedelor.

Banca Indoneziei a surprins marți prin majorarea dobânzii de referință și a anunțat că este activă pe piețele valutare „în întreaga lume și la orice oră” pentru a susține rupia.

În India, banca centrală a vândut dolari în special pe termen scurt, iar potrivit traderilor, expunerea sa totală pe poziții scurte în dolari ar putea ajunge la aproximativ 115 miliarde de dolari.

Aceste intervenții au contribuit la limitarea fluctuațiilor excesive, însă au avut și un cost. Rezervele valutare ale mai multor state asiatice au început să scadă pe măsură ce autoritățile au folosit dolari pentru a-și apăra monedele.

Analiștii avertizează că măsurile administrative și intervențiile valutare nu pot rezolva singure problemele.

În India, investitorii internaționali au retras aproximativ 30 de miliarde de dolari din piața bursieră în acest an, un nivel record care pune presiune pe rupie.

În Indonezia, investitorii urmăresc cu atenție perspectivele economice și politica fiscală a administrației conduse de președintele Prabowo Subianto.

Filipine se confruntă cu un nou val inflaționist alimentat de scumpirea petrolului, în timp ce Coreea de Sud a înregistrat ieșiri nete de capital de peste 78 de miliarde de dolari din piața de acțiuni în 2026, în ciuda unui raliu alimentat de entuziasmul pentru companiile din domeniul inteligenței artificiale.

Economiștii consideră că, dacă presiunile asupra inflației și monedelor vor continua, unele bănci centrale din regiune ar putea fi nevoite să recurgă și la noi majorări ale dobânzilor. Potrivit analiștilor de la OCBC, India, Filipine și Indonezia se numără printre țările unde această opțiune rămâne pe masă în perioada următoare.