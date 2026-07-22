Curs valutar miercuri, 22 iulie. Ce valoare au euro, dolarul american și gramul de aur. BNR a publicat noile cotații
SURSA FOTO: Dreamstime - Banca Națională a României (BNR)
Curs valutar miercuri, 22 iulie. Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 22 iulie 2026, cursul valutar oficial pentru principalele monede internaționale și pentru alte active de referință. Noile cotații sunt utilizate în tranzacțiile financiare și comerciale desfășurate pe parcursul zilei.
Curs valutar miercuri, 22 iulie. Ce valoare au euro, dolarul american și gramul de aur
Potrivit cursului valutar publicat de BNR, un euro este cotat la 5,2389 lei, în timp ce dolarul american are un curs oficial de 4,5931 lei. Lira sterlină este evaluată la 6,1407 lei, iar francul elvețian la 5,6521 lei.
În ceea ce privește celelalte valute importante, dolarul australian este cotat la 3,2122 lei, dolarul canadian la 3,2581 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6711 lei. Renminbi-ul chinezesc are o valoare de 0,6782 lei, iar yenul japonez este cotat la 2,8173 lei pentru 100 de yeni.
Coroana cehă are un curs de 0,2167 lei, coroana daneză este cotată la 0,7008 lei, coroana norvegiană la 0,4780 lei, iar coroana suedeză la 0,4729 lei. Zlotul polonez valorează 1,2097 lei, în timp ce 100 de forinți maghiari sunt cotați la 1,4385 lei.
Leul moldovenesc este cotat la 0,2609 lei, rubla rusească la 0,0585 lei, iar dinarul sârbesc la 0,0446 lei. Hryvna ucraineană are un curs de 0,1025 lei.
Printre celelalte valute incluse în lista BNR se regăsesc lira turcească, cotată la 0,0972 lei, lira egipteană, cu un curs de 0,0895 lei, dirhamul Emiratelor Arabe Unite, la 1,2506 lei, bahtul thailandez, la 0,1359 lei, dolarul din Hong Kong, la 0,5858 lei, și shekelul israelian, la 1,4974 lei.
De asemenea, peso-ul mexican este cotat la 0,2637 lei, randul sud-african la 0,2789 lei, realul brazilian la 0,9047 lei, rupia indiană la 0,0476 lei, ringgitul malaysian la 1,1242 lei, dolarul singaporez la 3,5571 lei, iar pesoul filipinez la 0,0744 lei. Totodată, 100 de woni sud-coreeni sunt cotați la 0,3100 lei, 100 de rupii indoneziene la 0,0257 lei, iar 100 de coroane islandeze la 3,6636 lei.
BNR a publicat și cotațiile pentru gramul de aur și pentru Drepturile Speciale de Tragere (DST). Astfel, gramul de aur este evaluat la 607,9948 lei, iar un DST este cotat la 6,2348 lei.
|Monedă / Activ
|Simbol
|Curs BNR – 22 iulie 2026
|Dolar australian
|AUD
|3,2122
|Dolar canadian
|CAD
|3,2581
|Franc elvețian
|CHF
|5,6521
|Coroană cehă
|CZK
|0,2167
|Coroană daneză
|DKK
|0,7008
|Liră egipteană
|EGP
|0,0895
|Euro
|EUR
|5,2389
|Liră sterlină
|GBP
|6,1407
|100 forinți maghiari
|HUF
|1,4385
|100 yeni japonezi
|JPY
|2,8173
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2609
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,4780
|Zlot polonez
|PLN
|1,2097
|Rublă rusească
|RUB
|0,0585
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4729
|Liră turcească
|TRY
|0,0972
|Dolar american
|USD
|4,5931
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2789
|Real brazilian
|BRL
|0,9047
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,6782
|Rupie indiană
|INR
|0,0476
|100 woni sud-coreeni
|KRW
|0,3100
|Peso mexican
|MXN
|0,2637
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,6711
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0446
|Hryvnă ucraineană
|UAH
|0,1025
|Dirham EAU
|AED
|1,2506
|Baht thailandez
|THB
|0,1359
|Dolar Hong Kong
|HKD
|0,5858
|Shekel israelian
|ILS
|1,4974
|100 rupii indoneziene
|IDR
|0,0257
|Peso filipinez
|PHP
|0,0744
|100 coroane islandeze
|ISK
|3,6636
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,1242
|Dolar singaporez
|SGD
|3,5571
|Gram de aur
|XAU
|607,9948
|Drepturi Speciale de Tragere
|XDR
|6,2348
La ora 11:00, indicele ROBOR se situa la 5,62% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N)
La ora 11:00, indicele ROBID era cotat la 5,34% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N), 5,42% pentru o săptămână (1W), 5,45% pentru o lună (1M), 5,54% pentru trei luni (3M), 5,60% pentru șase luni (6M) și 5,64% pentru 12 luni.
În același timp, indicele ROBOR se situa la 5,62% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N), 5,71% pentru o săptămână (1W), 5,74% pentru o lună (1M), 5,84% pentru trei luni (3M), 5,93% pentru șase luni (6M) și 5,98% pentru 12 luni.
Comparativ cu valorile înregistrate pe 21 iulie 2026, indicele ROBID a scăzut cu 0,01 puncte procentuale pentru scadențele O/N și T/N, în timp ce celelalte scadențe au rămas neschimbate. Și ROBOR a înregistrat o diminuare de 0,01 puncte procentuale pentru scadențele O/N și T/N, celelalte valori menținându-se la același nivel ca în ziua precedentă.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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