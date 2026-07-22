Marius Budăi îl acuză pe Bolojan că aruncă vina pe Parlament pentru întârzierile din PNRR: Prizonier voluntar al unui fotoliu care nu mai este al dumnealui!

Fostul ministru al Muncii și deputatul PSD Marius Constantin Budăi a lansat un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că își prelungește în mod nejustificat șederea la conducerea Guvernului și că încearcă să transfere responsabilitatea pentru întârzierile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) asupra Parlamentului.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, social-democratul susține că actualul șef al Executivului nu mai beneficiază de legitimitatea necesară pentru a conduce Guvernul și afirmă că principalele preocupări ale acestuia sunt legate de menținerea în funcție, nu de rezolvarea problemelor țării.

„Domnul Bolojan, prizonier voluntar al unui fotoliu care nu mai este al dumnealui! Există un tip de curaj politic și există disperarea de a nu pleca acasă. De luni de zile, domnul Ilie Bolojan a ales, fără nicio ezitare, a doua variantă”, a scris Budăi.

Acesta susține că premierul continuă să exercite atribuțiile funcției, deși, în opinia sa, nu mai are mandatul necesar, acuzându-l că încearcă să rămână la conducerea Executivului prin diferite artificii politice.

„Omul este demis. O spune Constituția, o spune calendarul, o spune chiar el, atunci când îi convine să dea vina pe alții. Și totuși, de la ora demiterii încoace, singura dumnealui preocupare pare să nu fie binele țării, ci prelungirea, cu orice preț și prin orice artificiu, a propriei prezențe „la butoane”. Un prim-ministru fără mandat, care guvernează cu puteri de împrumut, dar vorbește cu tonul unui om care încă mai are de la cine să ceară un vot de încredere”, afirmă deputatul PSD.

În mesajul său, Budăi îl acuză pe Ilie Bolojan că vorbește despre blocaje în Parlament, deși proiectele legislative invocate nu ar fi fost transmise Legislativului.

„Culmea cinismului: acuză Parlamentul de blocaj, în timp ce recunoaște, chiar el, că două dintre legile esențiale pentru PNRR nu au ajuns încă la niciuna din cele două Camere. Nu poți cere unei instituții să voteze proiecte pe care nu i le-ai trimis. Sau poți?! Eu cred că poți doar să speri că nimeni nu observă și că poporul este mult prea lovit și îngrijorat de situația în care tot tu, Ilie Bolojan, l-ai adus și efectiv nu mai numără zilele de întârziere”, a transmis acesta.

Social-democratul consideră că Executivul traversează o perioadă de blocaj administrativ și susține că această situație afectează credibilitatea României în raport cu partenerii europeni.

„Pentru că adevărul este simplu și incomod, domnule Bolojan: nu conduceți o reformă, ci o agonie administrativă îmbrăcată în discurs tehnocrat. Fiecare zi în care rămâneți DEMIS și INTERIMAR este o zi în care România pierde timp, bani europeni și credibilitate – dar câștigă, în schimb, un prim-ministru tot mai longeviv într-o funcție pe care n-ar trebui s-o mai ocupe”, a mai scris Budăi.

În aceeași postare, deputatul PSD critică și partidele aflate la guvernare, respectiv PNL și USR, pe care le acuză de inconsecvență și de menținerea unei formule politice care, în opinia sa, nu mai funcționează.

„Lângă dumneavoastră, corul este pe măsură. Domnul Fritz și USR, care s-au jurat „pe roșu” și în public că nu se ating de AUR nici cu mănuși, tolerează acum, tacit, exact sprijinul parlamentar pe care îl condamnă în fața camerelor de filmat. Bine, atât timp cât aritmetica parlamentară le convine, este ok pentru USR. PNL, partidul care se declară garantul stabilității, lasă un prim-ministru fără legitimitate deplină să decidă soarta a peste 4,5 miliarde de euro din PNRR, doar ca să nu recunoască public că aceste luni de coaliție PNL-USR s-au transformat, din nou, într-un eșec trăit de toată lumea, în afară de cei „responsabili””, susține acesta.

Marius Budăi invocă și declarațiile liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu, susținând că acesta a explicat în mod repetat condițiile în care poate fi convocată o sesiune extraordinară a Parlamentului.

„Sorin Grindeanu a spus, de fiecare dată, exact ce trebuia spus: sesiunea extraordinară se convoacă atunci când există ce să se voteze – nu atunci când un prim-ministru demis are nevoie de un decor de urgență națională ca să pară indispensabil. Să acuzi PSD că a blocat o lege pe care nici măcar n-a văzut-o este adevărată „responsabilitate”, dar la „aliații de dreapta” se poartă”, a afirmat fostul ministru.

În finalul mesajului, deputatul PSD susține că disputele politice din această perioadă sunt suportate, în cele din urmă, de cetățeni, care resimt efectele economice ale situației.

„Restul este teatru politic – un teatru scump, plătit din buzunarul românilor care văd cum prețurile urcă, consumul scade și investițiile publice se opresc, în timp ce la vârful puterii cineva se agață cu disperare, zi de zi, de un scaun pe care democrația i-a cerut de mult să-l elibereze”, a încheiat Marius Budăi.

Declarațiile au fost făcute în contextul disputelor politice privind activitatea Guvernului, implementarea reformelor asumate prin PNRR și relația dintre Executiv și Parlament.