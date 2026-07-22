Patriarhul Daniel împlinește marți, 22 iulie, vârsta de 75 de ani. Cum a dus la capăt Catedrala Națională, un proiect început în urmă cu aproape 150 de ani

Patriarhul Daniel împlinește marți, 22 iulie, vârsta de 75 de ani. Potrivit unui articol publicat de jurnalistul Dan Andronic, aniversarea nu a fost marcată printr-o ceremonie festivă, ci printr-o ședință de lucru dedicată pregătirii Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși, detaliu care reflectă stilul său de conducere, caracterizat prin organizare, continuitate și dezvoltarea unor proiecte pe termen lung.

În analiza dedicată aniversării Patriarhului Daniel, jurnalistul a subliniat într-un articol publicat pe EVZ că proiectul care definește cel mai bine patriarhatul său este Catedrala Națională, simbolul unei misiuni desfășurate cu perseverență și responsabilitate.

„În ziua în care împlinește 75 de ani, Patriarhul Daniel nu și-a fixat o ceremonie fastuoasă, ci o ședință de lucru privind pregătirea Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși. Detaliul, consemnat de Patriarhia Română, are valoarea unui portret: al șaselea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române și-a legat numele de organizare, continuitate și proiecte duse din faza de idee în realitatea instituțiilor. Dintre aceste proiecte, niciunul nu concentrează mai bine durata, ambiția și semnătura epocii sale decât Catedrala Națională. De aceea, pentru mine, ca pentru milioanele de români care îi pomenesc numele la fiecare liturghie, pot spune că Patriarhul Daniel este el însuși catedrala unei generații. Ca un smerit credincios, îi adresez o urare: Fie ca această aniversare să vă aducă bucuria roadelor unei vieți închinate credinței și poporului român. Catedrala Națională, ctitoria emblematică a patriarhatului Preafericirii Voastre, va rămâne peste generații mărturia unei misiuni împlinite cu perseverență, responsabilitate și Credință. Întru mulți și binecuvântați ani, Preafericirea Voastră!”, a scris jurnalistul.

Potrivit articolului, biografia Patriarhului Daniel cuprinde numeroase realizări în domeniul educației, culturii, comunicării, medicinei și organizării Bisericii Ortodoxe Române, însă ridicarea, consacrarea și punerea în funcțiune a Catedralei Naționale reprezintă realizarea simbolică a activității sale, deoarece a transformat într-o realitate un proiect vechi de aproape 150 de ani.

„Biografia cuprinde școli, publicații, instituții medicale, structuri pentru diaspora și zeci de inițiative culturale. Dar, dacă trebuie aleasă o realizare-simbol, ridicarea, consacrarea și aducerea în funcțiune a catedralei reprezintă cea mai importantă: ea a transformat o promisiune veche de aproape un secol și jumătate într-un reper construit al Bucureștiului. Daniel Ciobotea s-a născut la 22 iulie 1951, în satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș, ca al treilea copil al învățătorilor Alexe și Stela Ciobotea. La botez a primit numele Dan‑Ilie. A urmat școala primară în satul natal, gimnaziul la Lăpușnic și liceul la Buziaș și Lugoj, înainte de a intra, în 1970, la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Sibiu. Unul dintre cele mai interesante aspecte ale formării sale este traseul confesional neobișnuit pentru un tânăr teolog român din anii comunismului. După cursurile doctorale de la București, sub îndrumarea părintelui Dumitru Stăniloae, a studiat la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasbourg, apoi la Facultatea de Teologie Catolică a Universității „Albert Ludwig” din Freiburg im Breisgau. În 1979 și-a susținut doctoratul la Strasbourg, cu o teză despre raportul dintre teologie și spiritualitate; în 1980 a prezentat la București o versiune extinsă, lucrată sub îndrumarea părintelui Dumitru Stăniloae. Această formație explică o trăsătură constantă a profilului său: interesul pentru identitatea ortodoxă, dublat de capacitatea de a lucra în limbajul dialogului ecumenic. Între 1980 și 1988 a fost lector la Institutul Ecumenic de la Bossey, în Elveția, devenind director adjunct între 1986 și 1988 și profesor asociat la Geneva și Fribourg. Într-o epocă în care România era izolată, viitorul patriarh dobândea experiența unui mediu internațional și interconfesional. La 6 august 1987 a intrat în monahism la Mănăstirea Sihăstria și a primit numele Daniel. Naș de călugărie i-a fost părintele Ilie Cleopa. La câteva zile distanță a fost hirotonit ierodiacon și apoi ieromonah. Întâlnirea dintre cultura universitară occidentală, teologia lui Stăniloae și spiritualitatea Sihăstriei a devenit una dintre cheile biografiei sale: un profil intelectual modern, așezat într-o filiație monahală românească”, a notat jurnalistul.

După schimbarea de regim din 1989, Daniel era consilier patriarhal pentru teologia contemporană și dialogul ecumenic. La 12 februarie 1990 a fost ales episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul de Lugojanul, iar la 7 iunie 1990 a devenit Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, la vârsta de 38 de ani.

În cei 17 ani petrecuți la Iași au fost dezvoltate Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae”, școli teologice și sanitare, centre culturale și de restaurare, Centrul Medical „Providența”, Institutul Trinitas și Radio Trinitas, care a început să emită la 17 aprilie 1998. În anul 2005 a fost lansat Ziarul Lumina, iar în 2007 a fost înființat Trinitas TV.

La 12 septembrie 2007 a fost ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, iar întronizarea a avut loc la 30 septembrie, devenind al șaselea patriarh al BOR. La mai puțin de o lună după întronizare a înființat Centrul de Presă Basilica, care a reunit radioul, televiziunea, cotidianul Lumina, agenția de știri și biroul de presă. Ulterior au fost dezvoltate administrația bisericească, eparhiile din diaspora, proiectele sociale și medicale, anii omagiali și comemorativi, precum și calendarul sfinților români.

„Schimbarea de regim din 1989 l-a găsit consilier patriarhal pentru teologia contemporană și dialogul ecumenic. La 12 februarie 1990 a fost ales episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul „Lugojanul”, iar la 7 iunie, în același an, a fost ales Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Avea 38 de ani și devenea unul dintre ierarhii noii perioade istorice deschise după prăbușirea dictaturii. Cei 17 ani petrecuți la Iași au conturat stilul care avea să-i definească patriarhatul: întemeierea de instituții și folosirea mijloacelor moderne de comunicare. În această perioadă au fost dezvoltate Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae”, școli teologice și sanitare, centre culturale și de restaurare, Centrul medical „Providența”, Institutul Trinitas și Radio Trinitas, care a început să emită la 17 aprilie 1998. În 2005 a apărut „Ziarul Lumina”, iar în 2007 a fost înființat Trinitas TV. Ales Patriarh la 12 septembrie 2007 și întronizat la 30 septembrie, Daniel a devenit al șaselea întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, în chiar anul aderării României la Uniunea Europeană. La mai puțin de o lună după întronizare a organizat Centrul de Presă Basilica, reunind radioul, televiziunea, cotidianul „Lumina”, agenția de știri și biroul de presă. Au urmat consolidarea administrației bisericești, dezvoltarea eparhiilor din diaspora, proiecte sociale și medicale, ani omagiali și comemorativi și extinderea calendarului sfinților români”, amintește Dan Andronic.

Articolul arată că proiectul Catedralei Naționale este mult mai vechi decât patriarhatul lui Daniel. Ideea construirii unei catedrale reprezentative a apărut după Războiul de Independență din 1877.

În 1884, regele Carol I a înaintat Parlamentului un proiect de lege privind construirea edificiului, iar bugetul statului prevedea alocarea a cinci milioane de lei aur, reprezentând aproximativ 5% din bugetul țării la acea vreme. Ulterior au urmat concursuri, subscripții publice, schimbări de amplasament și numeroase amânări.

După Marea Unire, în anul 1920, regele Ferdinand a emis un hrisov pentru construirea unei biserici monumentale în memoria victoriei din războiul de întregire. În 1929, Patriarhul Miron Cristea a sfințit un amplasament la poalele Dealului Mitropoliei, însă proiectul a fost întârziat de criza economică, de Al Doilea Război Mondial și ulterior de regimul comunist.

După 1990, Patriarhul Teoctist a readus proiectul în atenție. Au fost analizate mai multe amplasamente, inclusiv Piața Unirii, iar în 2005 a fost aleasă zona Dealului Arsenalului. Terenul a fost predat Patriarhiei în anul 2006.

Potrivit articolului, contribuția decisivă a Patriarhului Daniel începe la 29 noiembrie 2007, când, la doar două luni după întronizare, a pus piatra de temelie și a sfințit locul viitoarei catedrale.

Au urmat trei ani de consultări privind proiectarea, autorizația de construire emisă la 2 septembrie 2010 și deschiderea șantierului la 20 decembrie 2010, lucrările de infrastructură intrând într-un ritm susținut în anul 2011.

La 25 noiembrie 2018, în anul Centenarului Marii Uniri, altarul Catedralei Naționale a fost sfințit de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul Daniel. Sub Sfânta Masă au fost depuse moaștele martirilor de la Niculițel și ale Sfântului Constantin Brâncoveanu, alături de o listă care conține numele a 350.000 de eroi români cunoscuți din istorie.

Ulterior, la 26 octombrie 2025, în anul Centenarului Patriarhiei Române, cei doi patriarhi au oficiat și slujba de sfințire a picturii catedralei, în prezența unui sobor numeros de ierarhi și preoți. Articolul evidențiază că aceste două momente au legat construcția de marile aniversări ale statului român și ale Bisericii Ortodoxe Române.

„Patriarhul Daniel nu a inventat proiectul Catedralei Naționale, l-a moștenit. Tocmai această continuitate îi dă însă dimensiunea istorică. Ideea unei catedrale reprezentative a prins contur după Războiul de Independență din 1877. În 1884, regele Carol I a înaintat Parlamentului proiectul unei legi pentru construirea ei, iar bugetul statului prevedea cinci milioane de lei aur, aproximativ 5% din bugetul țării din acel an. Proiectul a trecut apoi prin concursuri, subscripții, schimbări de amplasament și lungi amânări. După Marea Unire, regele Ferdinand a emis în 1920 un hrisov pentru ridicarea unei biserici monumentale în memoria victoriei din războiul de întregire. În 1929, Patriarhul Miron Cristea a sfințit un amplasament la poalele Dealului Mitropoliei, dar criza economică, Al Doilea Război Mondial și apoi regimul comunist au îngreunat proiectul. Patriarhul Teoctist l-a readus în atenție după 1990; s-au încercat amplasamente în Piața Unirii, iar în 2005 a fost aleasă zona Dealului Arsenalului. Terenul a fost predat Patriarhiei în 2006”, notează jurnalistul.

Jurnalistul subliniază că edificiul reprezintă cea mai importantă realizare a patriarhatului lui Daniel nu doar prin dimensiunile sale (aproximativ 126 de metri lungime, 67,7 metri lățime și 127 de metri înălțime), ci mai ales prin încărcătura istorică.

Construcția finalizează un proiect inițiat în timpul regelui Carol I, reluat după Marea Unire, blocat de războaie și perioada comunistă și transmis succesiv de la un patriarh la altul. În același timp, Catedrala Națională este prezentată drept simbolul cel mai vizibil al modului în care Patriarhul Daniel și-a exercitat mandatul.

„Catedrala este cea mai importantă realizare a Patriarhului Daniel nu doar prin dimensiuni, edificiul central are aproximativ 126 de metri lungime, 67,7 metri lățime și 127 de metri înălțime, ci mai ales prin densitatea de istorie pe care o închide. Ea duce la capăt un mandat formulat în timpul monarhiei, reluat după Marea Unire, înghețat de războaie și comunism și transmis de la un patriarh la altul. În istoria instituțiilor, finalizarea unei asemenea continuități contează mai mult decât simpla inaugurare a unei clădiri. Ea este, totodată, semnătura vizibilă a unui mod de conducere. Radio, televiziune, presă, instituții sociale, eparhii ale diasporei și programe educaționale pot fi reorganizate de succesorii unei epoci. Catedrala rămâne însă un reper fizic, capabil să fixeze în peisajul capitalei numele generației care a construit-o. Poate fi admirată sau contestată, așa cum se întâmplă cu marile edificii publice, dar nu poate fi ocolită într-o evaluare istorică a patriarhatului început în 2007. Această nuanță nu slăbește teza, ci o face istoric exactă. Între legea lui Carol I din 1884 și slujba din 2025 se întind 141 de ani. În 2007 exista un loc și o aspirație; în 2026 există o catedrală dominantă în orizontul Bucureștiului, sfințită, vizitată și folosită liturgic, chiar dacă mozaicul și unele spații ale ansamblului continuă să fie lucrate. Patriarhul Daniel a fost cel care a mutat proiectul peste linia ireversibilă dintre dorință și realitate”, a mai scris jurnalistul.

În încheiere, jurnalistul subliniază că „imaginea potrivită pentru această aniversare este cea a unei biografii transformate în arhitectură”.