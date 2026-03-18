Biserica Ortodoxă Georgiană a anunțat decesul Patriarhului Ilia al II-lea, care a condus instituția din anul 1977, fiind unul dintre cei mai longevivi lideri religioși la nivel global.

Acesta a fost o figură emblematică pentru Georgia, o țară în care biserica are o influență puternică asupra vieții publice și menține legături strânse cu autoritățile.

Mitropolitul Shio Mujiri a transmis condoleanțe Georgiei și lumii creștine și a anunțat că va conduce interimar Biserica Apostolică autocefală până la alegerea unui nou patriarh.

„Transmit condoleanţe Georgiei şi întregii lumi creştine”, a declarat în faţa jurnaliştilor mitropolitul Shio Mujiri.

Potrivit informațiilor medicale, Ilia al II-lea a fost internat în dimineața zilei de marți la Centrul Medical din Caucaz din Tbilisi, din cauza unei hemoragii abdominale severe, iar decesul a survenit la secția de terapie intensivă.

Născut în 1933 sub numele Irakli Ghidushauri-Shiolashvili, acesta a urcat treptat în ierarhia ecleziastică în perioada Uniunii Sovietice, când Georgia era una dintre republicile componente.

În acea perioadă, el a devenit o figură morală importantă pentru mișcarea georgiană de independență și a fost perceput ca un reper pentru societate.

În calitate de al 141-lea primat al Bisericii Georgiene, Ilia al II-lea a avut un rol de mediator în timpul mai multor crize politice interne, contribuind la menținerea unui echilibru între diferite tabere.

În timpul mandatului său, Biserica Ortodoxă Georgiană și-a extins influența asupra societății și a vieții politice, păstrând în același timp relații apropiate cu statul.

Cu toate acestea, au existat și critici la adresa instituției, legate de reacția considerată limitată față de represiunea guvernamentală împotriva opoziției și societății civile, precum și de susținerea unor inițiative legislative conservatoare.

Biserica Georgiei este una dintre cele 14 Biserici Ortodoxe autocefale din lume, iar originile sale datează din secolul al IV-lea, când creștinismul a devenit religie de stat în regatul georgian Iberia.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a transmis un mesaj de condoleanțe către Biserica Ortodoxă a Georgiei, în care a evidențiat rolul lui Ilia al II-lea în Ortodoxia contemporană.

Acesta a arătat că a primit vestea trecerii din această lume a patriarhului, pe care l-a descris ca o personalitate importantă a Ortodoxiei și un mărturisitor statornic al credinței, care a păstorit cu înțelepciune Biserica Georgiei în perioade dificile și de schimbare.

„Cu profundă întristare, am primit vestea trecerii din această lume a preaiubitului nostru frate în Hristos, vrednicul de pomenire Ilia al II-lea, Patriarhul Catolicos al Întregii Georgii, o venerabilă personalitate a Ortodoxiei contemporane şi un mărturisitor statornic al credinţei, care a păstorit cu înţelepciune Biserica Ortodoxă a Georgiei, atât în vremuri de încercare, cât şi de înnoire”, a transmis Patriarhul Daniel, potrivit basilica.ro.

Patriarhul României a transmis condoleanțe ierarhilor, clerului și credincioșilor georgieni și a spus că se roagă pentru odihna sufletului Patriarhului Ilia al II-lea.