Duminica Sfintei Cruci va fi sărbătorită în 2026 chiar mâine, pe 15 martie. Ea reprezintă unul dintre cele mai importante momente spirituale din Postul Paștelui.

Această zi are o semnificație profundă pentru credincioși, fiind dedicată cinstirii Sfintei Cruci – simbol al jertfei, al speranței și al biruinței asupra suferinței. În numeroase zone din România, Duminica Sfintei Cruci este însoțită de tradiții și obiceiuri transmise din generație în generație.

Duminica Sfintei Cruci este considerată un moment de întărire sufletească în drumul spiritual al credincioșilor pe parcursul Postului Paștelui. Fiind plasată la mijlocul perioadei de postire, această zi amintește oamenilor de jertfa lui Iisus Hristos și de semnificația crucii în viața creștinilor.

În bisericile ortodoxe, în cadrul slujbei de duminică, Sfânta Cruce este scoasă în mijlocul lăcașului de cult pentru a fi venerată de credincioși. Gestul are rolul de a le aminti oamenilor că sacrificiul și răbdarea pot conduce la mântuire și la întărirea credinței.

Totodată, Duminica Sfintei Cruci este privită ca o pauză spirituală, oferind oamenilor puterea de a continua perioada de pregătire pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului.

Potrivit cărților de cult și calendarului ortodox, cea de-a treia Duminică din Sfântul și Marele Post mai este numită „Duminica Sfintei Cruci”. Sfinții Părinți ai Bisericii au explicat că, așa cum în mijlocul Raiului era sădit Pomul Vieții, tot astfel, în mijlocul Postului Mare există sărbătoarea Sfintei Cruci celei de viață făcătoare.

Părintele Patriarh Daniel a explicat că Adam și Eva au pierdut Raiul și Pomul Vieții pentru că nu au postit și nu au ascultat de Dumnezeu. Noul Adam, Iisus Hristos, făcându-Se ascultător până la moarte și chiar moarte pe Cruce, le-a dăruit oamenilor Pomul Vieții.

Patriarhul a adăugat că, asemenea împăraților biruitori care trimiteau stindarde înainte de a intra într-o cetate, în mijlocul Postului se ridică Sfânta Cruce ca simbol al Răstignirii și Învierii Mântuitorului, pentru a încuraja credincioșii și a-i întări în lupta cu ispitele plăcerilor și durerii, scrie Doxologia.ro.

„Adam şi Eva au pierdut Raiul şi Pomul Vieţii pentru că nu au postit şi pentru că nu au ascultat de Dumnezeu. Noul Adam, Iisus Hristos, făcându-Se ascultător până la moarte şi încă moarte pe Cruce, ne-a dăruit Pomul Vieţii, El Însuşi fiind Pomul vieţii, care Se dăruieşte nouă în Sfânta Euharistie. (…) Împărații biruitori, când intrau într-o cetate, trimiteau mai înainte stindardele lor, ca să binevestească tuturor că vor veni în cetate biruitori. În mod asemănător, în mijlocul Postului se ridică stindardul credinței noastre, Sfânta Cruce, simbolul Răstignirii și Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru a ne încuraja sau întări în lupta cu ispitele plăcerilor și ale durerii”, a spus Patriarhul Daniel într-un cuvânt de învățătură adresa credincioșilor.

Unii istorici bisericești susțin că cinstirea Sfintei Cruci la jumătatea Postului Paștelui ar avea la origine mutarea unui fragment din Crucea Răstignirii de la Ierusalim la Apamea, în Siria.

Fragmentul a fost trimis de Arhiepiscopul Ierusalimului către confratele său Alpheios, Episcopul Apameei, pentru a sprijini construirea unei biserici.

Ieromonahul Macarie Simonopetritul a explicat că ridicarea Crucii în mijlocul Postului Mare împarte perioada de postire în două jumătăți egale, oferind credincioșilor un reper spiritual și o etapă de reflecție pe drumul către Înviere.

În diferite colțuri ale țării, Duminica Sfintei Cruci a adunat o mulțime de tradiții frumoase de-a lungul timpului. Una dintre cele mai răspândite este mersul la biserică pentru a se închina la Sfânta Cruce și a primi binecuvântarea preotului.

Credincioșii aprind lumânări și își îndreaptă gândurile către sănătate, liniște în familie și putere de a trece cu bine prin perioada postului.

În unele sate se crede că această zi trebuie petrecută în pace, evitând certurile sau gândurile rele, pentru că Duminica Sfintei Cruci este un moment dedicat împăcării și liniștii sufletești.

Practicile asociate acestei duminici includ și pregătirea unor mese mai simple, în spiritul postului, dar cu respect pentru tradițiile străvechi. Mulți continuă să țină post cu strictețe, simțind că ziua are o încărcătură spirituală aparte.

Rugăciunea, smerenia și faptele bune sunt cu atât mai importante în această zi sfântă, iar credincioșii sunt încurajați să le practice cu conștiință și bucurie.

Pentru credincioși, Duminica Sfintei Cruci rămâne un prilej de reflecție și apropiere de valorile credinței. Este ziua care ne amintește de sacrificiu, răbdare și speranță, un moment de pregătire sufletească pentru Învierea Domnului și de întărire a legăturii cu Dumnezeu și cu tradițiile noastre spirituale.