Relația omului cu oul este una foarte veche, prezentă în numeroase culturi din întreaga lume. De-a lungul istoriei, oul a fost văzut ca un simbol al originii vieții, fiind asociat cu începutul și cu forța creatoare, conform Doxologia.

În diferite civilizații, de la cele din Asia până în Europa sau America de Sud, există mituri care vorbesc despre nașterea lumii dintr-un ou primordial. Această simbolistică a fost păstrată și reinterpretată de-a lungul timpului, iar în context creștin a căpătat o semnificație nouă, legată de Învierea lui Hristos.

„Relaţia omului cu oul este una imemorială. Astfel, un proverb latin spunea: Omne vivum ex ovo („Orice viaţă provine dintr-un ou”). Logodna dintre ou şi religie este prezentă în toată istoria umanităţii: din India până în Polinezia, din Iran în Grecia, din vechea Fenicie până în America de Sud, mituri ale oului primordial vorbesc despre crearea lumii dintr-un ou. Aşa că în toate culturile oul este simbolul vieţii. De asemenea, conceptul că orice viaţă a luat fiinţă dintr-un ou este un concept fundamental al biologiei moderne. În ciuda unor alegaţii cum că ouăle de Paşti au fost simboluri păgâne, nu există nici o evidenţă solidă pentru aceasta. De fiecarea dată când cercetătorii erau ignoranţi cu privire la originile unei practici, ca un numitor comun, spuneau că sunt simboluri păgâne. În secolul al XVIII-lea, Jakob Grimm a făcut o conexiune între ouăle de Paşti şi o zeiţă numită Ostara, cu o versiune germană numită Eostre”, notează Doxologia.

În tradiția creștină, oul este considerat un simbol al vieții noi și al Învierii. Așa cum dintr-un ou aparent inert ia naștere o ființă vie, tot astfel Învierea lui Iisus Hristos este văzută ca o biruință asupra morții și începutul unei vieți noi. De aceea, ouăle sunt vopsite și oferite în perioada Paștelui, fiind un semn al bucuriei și al speranței.

Culoarea roșie are, la rândul ei, o semnificație aparte. În tradiția ortodoxă, roșul simbolizează sângele lui Hristos vărsat pe cruce pentru mântuirea lumii.

„În Seder-ul pascal iudaic, un ou fiert şi sărat simbolizează viaţa nouă şi sacrificiul de Paşti oferit la Templul din Ierusalim. Vechii perşi pictau ouăle pentru Nowrooz, celebrarea Noului An care avea loc la Echinocțiul de Primăvară. În vremurile creştine oul este simbolul vieţii şi existau festivaluri de fertilitate în care ouăle erau interzise în timpul postului, pentru că viaţa pulsa în ele. Multe sunt tradiţiile din jurul ouălor de Paşti. În Europa un ou era spânzurat pe pomul de Anul Nou. Era vorba de celebrarea forţei regenerative a naturii. Ouăle fierte în Vinerea Mare se credea în Europa Occidentală că vor naşte diamante, după o sută de ani”, subliniază sursa menționată.

Există mai multe explicații despre apariția ouălor roșii. Una dintre cele mai cunoscute spune că Maria Magdalena a mers la împăratul roman pentru a-i vesti Învierea, iar acesta i-a răspuns că nu crede, la fel cum un ou de pe masă nu poate deveni roșu. În acel moment, oul s-a colorat în mod miraculos. O altă tradiție spune că ouăle așezate la baza crucii lui Hristos ar fi fost înroșite de sângele acestuia.

Obiceiul vopsirii ouălor nu este însă exclusiv creștin. În multe culturi, ouăle decorate erau asociate cu sărbători de primăvară, marcând renașterea naturii. De exemplu, în tradiția persană, ouăle erau pictate pentru Nowruz, sărbătoarea Anului Nou celebrată la echinocțiul de primăvară. În tradiția iudaică, un ou fiert este prezent în cadrul mesei de Paște, simbolizând viața și sacrificiul.

„Tradiţia ortodoxă imemorială vorbeşte de Sfânta Maria Magdalena plângând la picioarele Crucii lui Hristos, iar Sângele Lui înroşind ouăle puse sub Cruce. O altă tradiţie prezentă în multiple locuri vorbeşte de faptul că Sfânta Maria a mers la împăratul roman şi l-a salutat cu: „Hristos a înviat!”. Împăratul a zis, privind la un ou de pe masa sa: „Hristos nu a înviat aşa cum acest ou nu este roşu”. În clipa când a zis aceste cuvinte, oul s-a înroşit în chip minunat. Roşul simbolizează aşadar Sângele lui Hristos care dă viaţă lumii. Oul însuşi este simbolul învierii, căci în somnul său se naşte o nouă viaţă”, explică Doxologia.

În spațiul european, oul a fost legat de numeroase obiceiuri și credințe populare. În unele regiuni, era considerat un simbol al fertilității și al regenerării naturii, fiind chiar agățat în copaci în anumite momente ale anului. De asemenea, în perioada postului, consumul de ouă era restricționat, ceea ce le conferea o semnificație și mai puternică în momentul în care reveneau pe masa de sărbătoare.

În România, una dintre cele mai răspândite tradiții este ciocnitul ouălor roșii în ziua de Paște. Acest gest este însoțit de salutul „Hristos a înviat!” și răspunsul „Adevărat a înviat!”, marcând bucuria Învierii. Obiceiul are și o componentă ludică, deoarece participanții încearcă să spargă oul celuilalt, iar în unele zone câștigătorul adună ouăle sparte. Tradiții similare există și în alte țări europene, unde ouăle sunt folosite în jocuri sau competiții specifice.

Ciocnitul ouălor reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale sărbătorii de Paște. După slujba de Înviere, familiile se adună la masă și respectă un ritual bine conturat. În mod tradițional, cel mai în vârstă bărbat dă startul, lovind oul său de al altei persoane și rostind salutul pascal, la care se răspunde în mod corespunzător. Oul care se sparge este oferit celui care a inițiat ciocnirea.

În Transilvania, există și un obicei specific începutului mesei festive. Capul familiei ia un ou sfințit la slujba de Înviere, îl curăță și îl împarte tuturor celor prezenți, gest care are o puternică semnificație simbolică și religioasă, fiind asociat cu unitatea și binecuvântarea.

Cojile ouălor nu sunt aruncate la întâmplare, ci respectă, la rândul lor, anumite tradiții. În unele zone, acestea sunt aruncate pe pământ, fiind considerate benefice pentru fertilitatea solului, iar în altele sunt aruncate în ape curgătoare, ca un semn simbolic pentru cei plecați că sărbătoarea Paștelui a sosit.

Din perspectivă spirituală, ciocnitul ouălor este asociat cu jertfa și Învierea lui Iisus Hristos și este practicat doar în perioada cuprinsă între Paște și Înălțare. Ritualul nu are doar o dimensiune socială, ci și una profund religioasă, reflectând credința în viața nouă.

Tradiția vopsirii ouălor își are originile și în primele comunități creștine din Mesopotamia, unde acestea erau colorate în roșu pentru a simboliza sângele lui Hristos. De-a lungul timpului, obiceiul s-a răspândit în bisericile ortodoxe, iar ulterior a fost preluat și în spațiul catolic și protestant din Europa.

În timp, au fost folosite și alte culori, fiecare având o semnificație proprie. Galbenul era asociat cu lumina și Învierea, albastrul sugera iubirea divină, iar roșul a rămas simbolul sacrificiului lui Hristos. Uneori, ouăle erau decorate cu scene biblice și oferite copiilor sau credincioșilor, având și un rol educativ.

Există și dovezi arheologice care arată că decorarea ouălor este o practică mult mai veche decât creștinismul. În Africa au fost descoperite fragmente de coajă de ou de struț decorate, vechi de mii de ani, însă originea exactă a acestor obiceiuri nu este cunoscută. Cu toate acestea, în prezent, semnificația ouălor roșii rămâne strâns legată de sărbătoarea Învierii și de tradițiile creștine.